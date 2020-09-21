Ректор БГМУ выступает за усиление практической составляющей обучения

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Рубникович, согласованный сегодня главой государства на должность ректора Белорусского государственного медицинского университета, выступает за усиление практической составляющей в учебном процессе вуза. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

В новой должности Сергей Рубникович намерен сосредоточиться на повышении качества и эффективности подготовки студентов БГМУ. В числе основных задач он также назвал повышение конкурентоспособности и результативности университета в образовательной, лечебной, научно-исследовательской работе, повышение экономической эффективности и увеличение экспорта образовательных услуг.

Одно из важных направлений в работе вуза - усиление практической составляющей. На это обращал внимание и Президент во время посещения БГМУ в 2019 году. По мнению ректора, необходимо определить систему университетских клиник по основным направлениям деятельности университета. "Это и лечебное дело, медико-профилактическое и фармацевтическое направления, педиатрия, стоматология. По каждому из этих направлений у нас должны быть свои университетские базовые клиники, где будет проводиться практико-ориентированная подготовка высококвалифицированных специалистов, - уверен Сергей Рубникович. - Должен быть проведен пересмотр учебных программ с учетом практикоориетированности их подготовки".

Ректор считает, что нужно продолжить совершенствование симуляционных центров. "Возможна их трансформация в большие центры, где студенты будут отрабатывать на тренажерах, симуляционном оборудовании, 3D-станках навыки по выполнению сложных хирургических операций, высокотехнологичных манипуляций", - предположил он.

"Одна из составляющих работы со студентами - вовлечение в научно-исследовательскую работу. Каждый студент должен с первых курсов вовлекаться в такую работу, - подчеркнул Сергей Рубникович. - У нас есть договоренность с НАН по созданию совместных объединений, научных кластеров по направлениям, которые сейчас в тренде мировой науки. Это и биотехнологии, клеточные, геномные технологии, создание новых методов диагностики".

Вскоре в Беларуси появится такая форма последипломного образования, как резидентура, соответствующие изменения содержатся в проекте закона о здравоохранении. Это позволит дополнительно обучать востребованных специалистов с учетом современных медицинских технологий, повышать их квалификацию.-0-