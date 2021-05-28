Ректор БГПУ им. М.Танка избран иностранным членом Российской академии образования

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании общего собрания членов Российской академии образования 27 мая ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка доктор педагогических наук, профессор Александр Жук избран иностранным членом Российской академии образования (РАО). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Свою деятельность РАО ведет с 6 октября 1943 года, это самоуправляемая организация, которая проводит фундаментальные и прикладные научные исследования по важнейшим проблемам образования, педагогики, психологии и смежных с ними наук.

Александр Жук - известный ученый в области педагогики, подготовки и переподготовки педагогических кадров, содержания и технологий образования. Был руководителем межведомственной рабочей группы по разработке Кодекса об образовании, комплексно регулирующего законодательство в области образования страны на всех уровнях. Основатель и руководитель научной школы по проблемам непрерывного педагогического образования, инноватике в сфере образования.

Под его научным руководством разработан профессиональный стандарт педагога - инструмент его поэтапного личностно-профессионального саморазвития. В настоящее время завершается работа по созданию образовательного стандарта 3+, ориентированного на усиление практикоориентированной подготовки будущих педагогов и формирование у них современных социально-профессиональных компетенций. Разработана Концепция непрерывного педагогического образования в Беларуси на 2016-2020 годы и 2021-2025 годы. Впервые создан и успешно функционирует учебный научно-инновационный кластер непрерывного педагогического образования, обеспечивающий интеграцию потенциалов образования, науки и эффективной практики.

Александр Жук в течение ряда лет был членом Совета управляющих Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, вице-президентом Белорусской академии образования, членом Экспертного совета ВАК Беларуси, членом коллегии Министерства образования. В настоящее время - вице-президент Ассоциации ректоров педагогических университетов Европы, член методического Совета Евразийской ассоциации университетов, иностранный член Национальной академии педагогических наук Украины, академик Международной академии наук высшей школы (Санкт-Петербург), почетный доктор Южноукраинского национального педагогического университета имени К.Д.Ушинского, Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, Национального педагогического университета имени М.П.Драгоманова (Украина), почетный профессор Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна.-0-