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03 октября 2021, 13:44

Ректор БГПУ: Интерес к педагогической профессии у абитуриентов осознанный

Фото из архива
Фото из архива

Традиционно в первое воскресенье октября учителя отмечают профессиональный праздник. В этот день ученики и выпускники поздравляют своих любимых педагогов. Их вклад в воспитание молодого поколения сложно переоценить. О том, кто идет сегодня в профессию и повышается ли в обществе престиж педагога, корреспонденту БЕЛТА рассказал ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Александр Жук.

- Александр Иванович, как вы считаете, интерес к педагогической профессии у абитуриентов не снижается?

- Результаты последних приемных кампаний доказывают, что не только не снижается, но, наоборот, повышается. К нам идут сильные ребята (средний балл аттестата не ниже 8,5). К примеру, в этом году на несколько специальностей дневной формы получения образования были зачислены абитуриенты только из выпускников профильных классов педагогической направленности, медалистов, обладателей дипломов с отличием. Традиционно высокий конкурс на специальностях дневной формы обучения: "психология" - 5,6, "оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная)" - 4,0 человека на место. На специальностях заочной формы получения образования: "логопедия" - 3,0, "социальная и психолого-педагогическая помощь" - 1,9, "начальное образование" - 2,8.

Следует обратить внимание на то, что интерес к педагогике у нынешних абитуриентов осознанный, основанный на профессиональных убеждениях и ценностях. Мы часто приглашаем учащихся педклассов участвовать в конференциях, семинарах, конкурсах, проектах, фестивалях, выставках, педагогических квестах, квизах и рады высокому уровню представленных работ, глубине осмысления нюансов профессии. Так, в прошлом учебном году во время вынужденного онлайна БГПУ реализовывал большой республиканский волонтерский образовательный онлайн-проект "Будущие педагоги - детям". Его частью стала республиканская акция #Обучименяонлайн_HU учащихся педагогических классов. В результате был создан уникальный банк видеоуроков (видеофрагменты педагогических проб в онлайн-среде, онлайн-викторины для младших школьников, краткие репортажи, виртуальные учебные маршруты) для школьников 1-11 классов. В нынешнем учебном году в Декаду студенческой науки - 2021 мы предложили ребятам поучаствовать в КЕЙС-марафоне "Лучшее педагогическое решение". Было получено более 70 кейсов от учащихся педклассов школ Беларуси и России. Финалисты марафона соревновались в решении педагогических кейсов в реальном времени у нас в БГПУ. Динамизм, изобретательность, находчивость, педагогическая грамотность, которые продемонстрировали старшеклассники, доказывают: есть устойчивый интерес к профессии уже со школьной скамьи.

Ежегодно у нас реализуется проект "Студент-на-1-день-в-БГПУ". Он очень популярен. Это не экскурсия по университету, не день открытых дверей, а полноценная учеба в аудиториях и лабораториях. Чтобы попасть в проект, школьник заполняет электронную форму. В ней есть мотивационная часть, где важно обосновать, почему ты хочешь участвовать, и тем самым убедить организаторов, что именно ты достоин места в проекте. Ребята пишут зачастую своими словами, искренне, почему им профессия интересна, какие у них цели и мечты, каким учителем видят себя и что готовы сделать, чтобы им стать. Эти мероприятия отзеркаливают настрой, интересы, установки будущих абитуриентов, помогают выкристаллизовать осознанное решение освоить педагогическую специальность.

- Много ли абитуриентов поступает в БГПУ после педклассов? Каково ваше мнение о таких профильных классах: хороша ли эта практика и нужно ли ее продолжать?

- В этом году состоялась пятая приемная кампания, в которой участвовали выпускники педагогических классов. К нам поступили 203 таких выпускника (в 2020 году - 197). Каждый пятый студент БГПУ - выпускник педкласса. Хорошая ли это практика? Судите сами. Еще лет 8 назад мы говорили о низком конкурсе, а порой и недоборе на педагогические специальности, об острой нехватке педагогических кадров в стране. Привлечение на педагогические специальности лучших, мотивированных абитуриентов представлялась задачей со множеством неизвестных. На сегодня мы можем говорить уже о решенной задаче.

Первое - это поддержка на государственном уровне. Второе - открытие в 2015/2016 учебном году педагогических классов, групп по всей стране. Спустя шесть лет можем констатировать: их число увеличилось более чем в пять раз. Сегодня в стране работают 556 педагогических классов и групп, в которых обучаются более 5 тыс. ребят. Чтобы отладить систему профильной педагогической подготовки в школах, в БГПУ разработали систему научной, учебно-методической, организационной и информационной поддержки такой профилизации. Были созданы льготы для поступления на педагогические специальности выпускников профильных классов.

И эта система работает. По результатам приемных кампаний (2017-2021 годы) к нам поступили хорошо успевающие, сознательно выбравшие педагогические специальности выпускники: медалисты, краснодипломники. Все больше поступает юношей: физико-математический и исторический факультеты - более 40% первокурсников парни, факультет физического воспитания - более 60%.

Ученики педклассов - особая категория абитуриентов, чей выбор тщательно продуман и осознан. Они знают специфику, плюсы и минусы профессии. Так, в 2021 году в вузы страны на педагогические специальности поступили 696 выпускников педагогических классов - треть всех выпускников педклассов. Этот показатель стабилен из года в год. Он исключает массовость и приток в вузы случайных абитуриентов. Во время собеседования абитуриенты грамотно оперируют педагогической терминологией, аргументируют свой выбор, демонстрируют профессиональный задел, представленный в личном портфолио "Я - педагог".

Студенты БГПУ из числа выпускников педагогических классов социально активные: занимаются волонтерством под руководством тьюторов-старшекурсников, включаются в образовательные проекты. Более 17% из них старосты групп, то есть они готовы брать на себя ответственность. На вопрос ежегодного адаптационного мониторинга "Помогло ли вам обучение в педагогическом классе адаптироваться к учебному процессу в университете?" 90% первокурсников отвечают утвердительно. По словам студентов, обучение в педклассе развило стрессоустойчивость, ассертивность, уверенность в себе, навыки самоменеджмента, умение договариваться и справляться со сложностями.

В прошлом году был создан студенческий клуб выпускников педклассов "ПРОФиль+". Ребята во время акции "Профориентация с "ПРОФиль+" только в плюс!" посещают школы, где открыты педагогические классы, вдохновляют своим примером других учащихся, делятся знаниями, опытом. Мы регулярно проводим мониторинг эффективности педагогической профилизации (республиканский опрос 11-классников). Каждый год прослеживается одна и та же тенденция: треть респондентов выражает намерение поступать на педагогические специальности. При этом практически все опрошенные в открытом вопросе анкеты выражают благодарность в целом за опыт обучения в педклассе, за полезные навыки, пишут пожелания будущим педклассовцам не упускать уникальной возможности познать себя, сделать осознанный профессиональный выбор, научиться ладить с собой и людьми.

- Изменились ли что-то в подготовке педагогов?

- Сейчас от системы педагогического образования требуется подготовить конкурентоспособного специалиста с широким спектром востребованных компетенций. Смена образовательных приоритетов находит отражение в тенденциях развития педагогического образования. Это и компетентностный подход, и усиление практикоориентированности, и подготовка педагогов на основе национально-культурных традиций. Нужны специалисты, способные создавать и развивать информационно-образовательную среду для обучающихся, работать в условиях цифровизации образования.

Нынешняя модернизация структуры и содержания образовательных стандартов прежде всего ориентирована на подготовку учителя ХХI века, который способен воспитать личность с гуманистическим мировоззрением, критическим социально и экологически ориентированным мышлением, активной гражданской позицией, национальным самосознанием в условиях открытого поликультурного общества. Педагога, который готов к духовно-нравственному воспитанию детей, умеет организовывать социально значимые инициативы с опорой на лучшие традиции коллективного воспитания, формировать у учеников установку на здоровый образ жизни, владеет навыками работы в цифровой образовательной среде, способен предвосхищать социальную ситуацию развития современного ребенка, готов работать по принципу инклюзии в образовании.

Сегодня при подготовке специалистов организована непрерывная педагогическая практика с 1-го по 4-й курс с последовательно усложняющимся содержанием. Это позволяет сформировать профкомпетенции и развить индивидуальные творческие способности будущих педработников. Так, 1-й курс - это ознакомительная практика, 2-й - учебная (с выделением одного школьного дня в неделю), 3-й - педагогическая практика, 4 курс - преддипломная.

Использование современных образовательных, в том числе информационных, технологий позволяет обучить им будущих педагогов, которые затем будут продуктивно использовать их в своей работе. Особенно актуально создание электронных учебно-методических комплексов, внедрение современных методик использования электронных образовательных ресурсов и дистанционного обучения.

- Каковы цифры приема этого года и корректируете ли вы их под запросы работодателей?

- В 2021 году на дневную бюджетную форму получения образования зачислены 885 человек, на заочную - 275; на платную дневную - 435, заочную - 600. С учетом спроса на выпускников БГПУ по сравнению с 2020 годом план набора был увеличен на дневной бюджет на 15 мест (на 5 мест на филологическом факультете и на 10 на факультете социально-педагогических технологий). Высокий спрос на наших выпускников подтверждают традиционно высокие цифры в плане целевого набора в наш университет: 217 мест в 2020 году, 213 - в 2021-м.

В этом году мы распределили 709 выпускников, обучавшихся за счет бюджета (681 выпускник первой ступени, 28 - магистратуры), в том числе 203 целевых. Даже 14 выпускников платной формы образования попросили распределить их. 80% выпускников были распределены в Минске и Минской области. На каждого было по 2-3 заявки.

- Появились ли новые педагогические специальности в этом году?

- С учетом потребностей системы образования республики 5 лет назад была открыта подготовка по специальностям 1-й ступени "история и мировая художественная культура", "история и экскурсионно-краеведческая работа", "музыкальное искусство и мировая художественная культура", "социальная и психолого-педагогическая помощь". На 2-й ступени (в магистратуре) с 2019 года в БГПУ обучают по 9 укрупненным специальностям, формирующим знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы. Впервые начата подготовка по профилизации "образовательная робототехника".

В 2020 учебном году в магистратуру БГПУ впервые набирали на англоязычную программу по специальности "теория и методика обучения и воспитания" (по областям и уровням образования). Профилизацию "общая педагогика, история педагогики и образования" успешно освоил 21 магистрант из Китайской Народной Республики. С 2021 года начата подготовка магистрантов на английском языке еще по профилизациям "изобразительное искусство и черчение", "музыкальное искусство", "образовательный менеджмент".

По договору о сотрудничестве с образовательным фондом "Новая школа" с 2020 года набирают участников проекта "Учитель для Беларуси" для обучения по профилю "общая педагогика, история педагогики и образования" специальности "теория и методика обучения и воспитания" (по областям и уровням образования). С 2021 года начата подготовка магистрантов по новым профилизациям: "социальная педагогика", "физико-математическое образование" и "когнитивная психология" (психология).

- Много ли молодых специалистов закрепляется в профессии?

- Ежегодно с заявками на молодых специалистов в БГПУ обращаются комитет по образованию Мингорисполкома, главное управление по образованию Минского областного исполнительного комитета, управления по образованию других областей республики. По результатам работы комиссии по распределению БГПУ за последние 5 лет 100% выпускников распределены в соответствии с полученной специальностью и присвоенной квалификацией. Если говорить о закрепляемости, то на это влияет много факторов: мотивация самого специалиста, зарплата, наличие компенсаций и гарантий труда. В этом году вуз впервые выпустил 130 молодых специалистов - выпускников педклассов. Это гарантия не только стопроцентной закрепляемости молодых педагогов на местах, но и высокого уровня их подготовки.

Выпускники знают о преференциях, которые им гарантирует государство: предоставление первого рабочего места, компенсация в связи с переездом на работу в другую местность, денежная помощь, льготное кредитование на приобретение домашнего имущества и товаров первой необходимости. Все это влияет на их решение остаться на первом рабочем месте.

Согласно статистике, закрепляемость на первом рабочем месте по Минской области за последние 5 лет составляет почти 80%, а в Клецком, Крупском, Слуцком, Узденском и Любанском районах достигает 100%.

- Поддерживает ли вуз связь со своими выпускниками? Интересуетесь ли вы их судьбой?

- Мы не просто получаем отзывы, а активно поддерживаем с работодателями постоянную обратную связь, так как качество подготовки будущих педагогов всегда было приоритетным для нашего университета. В соответствии с циклограммой мониторинга качества БГПУ в марте 2021 года были проведены очередные мониторинговые исследования по оценке удовлетворенности руководителей школ и гимназий профессиональной подготовкой молодых специалистов (выпускников 2020 года). Такое анкетирование проводится в вузе ежегодно на протяжении ряда лет. В анкетировании поучаствовали 65 руководителей учреждений образования, где работают наши выпускники. Из данных опроса следует, что заказчики кадров оценили профессиональную подготовку молодых специалистов на отлично. Средний показатель удовлетворенности составил 87,3% - на 1% больше, чем в прошлом учебном году.

Практически все опрошенные работодатели удовлетворены теоретическими и практическим знаниями выпускников БГПУ, умениями и навыками по организации педагогического процесса, возможностью применять информационно-коммуникационные технологии в обучении.

- На ваш взгляд, какими качествами должен обладать современный педагог?

- Образ педагога очень изменился. Теперь это "цифровой" учитель, спортивный, прогрессивный, владеющий технологиями медиации, продуктивной коммуникации, старший друг и наставник, который знает коммуникативные коды, применимые к современному подростку, тинейджеру (поколению Z), его родителям (представителям поколения Y), дедушкам и бабушкам (представителям поколения X). Однако какие бы требования ни предъявлялись к современному педагогу, всегда актуальны фундаментальные качества. Поэтому традиционно среди приоритетов образования - воспитать высоконравственного, ответственного, творческого, педагога с активной гражданской позицией. Педуниверситетам в этом отводится ключевая роль - подготовить современного педагога, который будет успешно работать в условиях общества знаний, будет востребован, принят учениками, их родителями, своими коллегами.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

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