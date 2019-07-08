Ректор БГПУ награжден французским орденом Академических пальм

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректор Белорусского государственного университета им. М.Танка Александр Жук на основании решения премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа награжден орденом Академических пальм. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГПУ.
В ведомстве подчеркнули, что к награде Александр Жук представлен за значительный вклад в интеграцию белорусской высшей школы в европейское образовательное пространство и развитие сотрудничества с французскими партнерами в области образования.
Александр Жук в течение ряда лет был национальным координатором Беларуси в программе Совета Европы по повышению квалификации учителей (1995-1999 годы). В сентябре-октябре 2003 года он, будучи первым заместителем министра образования, представлял Беларусь в комиссии по образованию на 32-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. В марте 2009 года возглавил делегацию Минобразования на заседании комитета управления высшего образования и исследований в Страсбурге по вопросам Болонского процесса. Сейчас Александр Жук является вице-президентом Ассоциации ректоров педагогических университетов Европы.
Орден Академических пальм - награда Франции за заслуги в образовании и науке. Учрежден 19 марта 1808 года императором Наполеоном I для академиков и профессоров Парижского университета и некоторых лицеев. В настоящее время орденом могут быть награждены лица, внесшие значительный вклад в народное образование, а также активно способствующие распространению французской культуры в других странах. Кандидатуры для награждения рассматриваются в Совете ордена Академических пальм под председательством министра народного образования Франции. Список награжденных утверждает премьер-министр Франции.-0-
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