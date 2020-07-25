Ректор БГПУ: все больше парней выбирают педагогические специальности

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все больше парней выбирают педагогические специальности, заявил сегодня журналистам ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Александр Жук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приятно, что все больше парней приходят в БГПУ. В прошлом году на физико-математическом факультете их было более 40%, а на истфаке - две трети из числа поступивших, на факультет физического воспитания парней поступило еще больше. В этом году мы тоже ждем юношей, то есть наш университет становится более мужским. И это здорово, если в школе учителями физики, математики, истории, а не только физической культуры, будут парни", - сказал Александр Жук.

По его словам, в этом году в БГПУ на дневную бюджетную форму обучения планируется принять 870 человек, на дневную платную - 500, на заочную - 275 и 590 соответственно. Набор будет вестись по 31 специальности дневной формы обучения и 18 - заочной.

Как рассказали в пресс-службе вуза, на протяжении последних 5 лет проходные баллы в БГПУ растут. В 2019 году проходной балл вырос практически на всех специальностях дневной формы получения образования. На 5 из 31 специальности он превысил отметку 300. Более 40% зачисленных на дневную бюджетную форму обучения составили медалисты и обладатели дипломов ссузов с отличием, а также выпускники профильных классов педагогической направленности. Кроме того, студентами БГПУ стали более 200 выпускников гимназий и лицеев. Средний конкурс по университету составил 2,5 человека на место.

Вступительная кампания в учреждениях высшего образования стартовала сегодня. В этом году на уровень высшего образования первой ступени планируется принять около 55 тыс. человек: 27 тыс. на бюджетную форму получения образования и 28 тыс. - на платной основе.-0-