Ректор БГУ о стоимости обучения: неприятных сюрпризов для студентов не будет

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректор БГУ Андрей Король сегодня, отвечая на вопросы журналистов о стоимости обучения в вузе, сообщил, что неприятных сюрпризов для студентов и их родителей не будет, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Король считает неуместным говорить о том, что стоимость обучения в БГУ может кого-то шокировать. "Это все из области эмоций и журналистских трендов", - сказал он.

Ректор БГУ пояснил, что цена "рассчитывается исходя из себестоимости подготовки, где происходит калькуляция расходов, включая зарплату специалистов, материально-техническую базу и прочие вещи". "Пока все здесь в плановом порядке", - добавил Андрей Король. Он пообещал, что вуз своевременно проинформирует студентов.

Сегодня белорусские вузы начали принимать документы от абитуриентов. В БГУ в этом году планируют набрать 5193 студента, что составляет 101% к плану приема 2018 года. По словам ректора, больше абитуриентов будет принято на IT-специальности, среди остальных произошло перераспределение, например, где-то уменьшили количество мест на сокращенную форму обучения.

С этого года впервые в БГУ проведут набор в совместный белорусско-китайский институт БГУ-ДПУ (Даляньский политехнический университет) по специальностям "физика (производственная деятельность)", "механика и математическое моделирование", "мировая экономика". В институт планируется принять 58 человек - 28 на бюджет и 30 на платное. Подготовка студентов будет вестись на первых двух курсах на русском языке, а с 3-го курса ряд дисциплин - на английском. Предполагается также изучение китайского языка на базовом уровне. Выпускники белорусско-китайского института получат два диплома: БГУ и ДПУ. В профессорско-преподавательский состав войдут представители белорусского и китайского университетов. Выпускники института будут востребованы промышленными, образовательно-научными предприятиями и IT-компаниями Беларуси и Китая, а также компаниями индустриального парка "Великий камень". "Это уникальный проект не только с точки зрения компетенции выпускников. Это будет элитное образование", - подчеркнул Андрей Король.

Как сообщалось, белорусские вузы будут принимать документы от абитуриентов по 17 июля. Прием документов от тех, кто решил поступать на платное и не будет сдавать вступительные испытания непосредственно в самих вузах, будет вестись с 12 июля по 4 августа. Несколько иные сроки в этом случае установлены для силовых и творческих вузов - 12-31 июля и 12 июля - 2 августа соответственно.

Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности, могут подавать документы с 12 по 14 июля. Позже всех ждут абитуриентов, претендующих на заочные места в вузах сельскохозяйственного профиля - с 15 ноября по 5 декабря.

Всего в 2019 году в вузы Беларуси планируется принять 54,7 тыс. человек, что на 1% больше плана приема прошлого года. Ожидается, что студентами бюджетной формы обучения станут 26,6 тыс. человек, это на 0,7% превышает план приема 2018 года. Увеличен набор на медицинские, IT-специальности, а также специальности физкультуры и спорта. На платное вузы намерены принять 28,2 тыс. человек, что на 1,5% превышает прошлогодний план приема за счет IT-специальностей и специальностей физкультуры и спорта.

Прием документов будут вести 49 вузов, из них 42 - государственной формы собственности и 7 - частной.

Внутренние вступительные испытания пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря - в сельскохозяйственных вузах. Сроки зачисления за счет средств бюджета - по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе - по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).-0-

БГУ в этом году планирует набрать более 5 тыс. студентов БГУ планирует принять на обучение 5193 студента, что составляет 101% к плану приема 2018 года. На дневную бюджетную форму план составляет 2130 человек.