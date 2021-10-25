Ректор БГУ об историческом и современном предназначении ведущего вуза Беларуси

Белорусский государственный университет отметит 30 октября 100-летний юбилей. Это событие внесено в список памятных дат ЮНЕСКО и к нему причастен практически каждый в нашей стране, поскольку за целый век БГУ подготовил свыше 185 тыс. специалистов, 4,7 тыс. кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 тыс. иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. В числе выпускников вуза - известные ученые, академики, профессора, лауреаты госпремий, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр. Об историческом и современном предназначении старейшего и ведущего университета Беларуси корреспонденту БЕЛТА рассказал ректор БГУ Андрей Король.

- Андрей Дмитриевич, 100-летие БГУ - эпохальное событие для всего университетского сообщества и для страны в целом. Как охарактеризуете роль вуза в развитии белорусского общества на разных этапах?

- С БГУ начинается история высшего образования Беларуси, история научных школ и сама подготовка специалистов. Когда 1 января 1919 года была провозглашена БССР, практически одновременно высшим законодательным органом страны было принято решение об издании декрета от 25 февраля 1919 года о создании Белорусского государственного университета. Этот факт указывает на первоосновы белорусской государственности и историческое предназначение БГУ. Его особая миссия заключалась в формировании системы образования и науки. Дальнейшие события показали успешность ее реализации. Вспоминается 1922 год. Многие сотрудники университета составили кадровое ядро Института белорусской культуры, который в 1929 году был преобразован в Национальную академию наук Беларуси. В 1926 году на базе нашей библиотеки создана Национальная библиотека, известная в свое время Ленинка. Возвращаясь к 30-м годам, можно увидеть, что БГУ стал основой для Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского государственного экономического университета, Белорусского национального технического университета и других. За первые 10 лет своего существования БГУ стал базой для создания 12 вузов и ряда НИИ.

- Какое восприятие БГУ было у вас в первые месяцы работы и поменялось ли оно спустя время?

- Первое впечатление связано с людьми, работающими здесь. Я обратил внимание на их корпоративность и нацеленность на самоотдачу. Спустя годы я только укрепился в своем мнении о неравнодушии коллектива и его верности своему делу. Конечно, у меня были опасения, как люди примут нового руководителя. Но я столкнулся с большим процентом ожиданий перемен в сторону динамики и продвижения вуза. Об этом мне говорили и деканы, и преподаватели на наших встречах, с которых и начались мои первые ректорские шаги в БГУ. Люди хотели работать и развивать университет. Важно было их включить в процесс планирования и движения вуза. Для этого пришлось прибегнуть к организационно-деятельностному приему, который я часто использую на занятиях со студентами - вовлечь их в производство своего продукта. Подразделениям заранее разослали анкеты рефлексивного типа для внесения предложений по развитию БГУ. В итоге мы имели информацию, новые идеи и мысли, выявили болевые точки подразделений. Одновременно с этим ключевые управления подготовили информацию, которая носила объективный характер. Встречи имели не столько диагностические (увидеть проблемы подразделений), сколько созидательные цели. Непосредственно от людей я слышал о состоянии дел и проблемах. Плюс предлагал свое видение их решения. Получился конструктивный коллективный диалог.

- К каким выводам вы тогда пришли по итогам многочисленных встреч с коллективами?

- БГУ мне показался большим, уникальным и многофункциональным кораблем. Таким своеобразным фрегатом, тихо стоящим в гавани, внутри которого неравнодушные люди, патриоты своего вуза. Но при этом у меня не было ощущения единой команды: преподаватели на одном уровне палубы, студенты - на другом, руководство и администрация - на третьем. Это всего лишь результат моих аналитических рассуждений и эмоциональных ощущений. Свою задачу видел в объединении этого корабля в единый динамичный экипаж, чтобы вуз зряче двигался дальше. Нужно было придать ему черты университета XXI века, привести в соответствие содержание и форму через использование колоссального интеллектуального и научного потенциала. Важно понимание сотрудниками предлагаемых решений, а также их обсуждение. Важна открытость. Теория и практика сегодня таковы, что продукт созидается и живет, если он произрастает из корней.

Второй шаг моей административной работы заключался в публичном обсуждении присланных идей на всех административных уровнях: кафедральном, факультетском и совете. Мы планомерно внедрили те инструменты и механизмы, которые помогли университету стать современным.

- Что вы здесь имеете в виду?

- Это и рейтинговая оценка производительности труда с привязкой к материальному стимулированию. У нас 30% преподавателей получают ежемесячную дополнительную премию по результатам рейтинга. В зависимости от индивидуальных показателей сумма выплат составляет от Br56 до Br319 из внебюджетных средств университета. В результате это дало возможность разных людей скоординировать на достижение общих целей университета. У нас выросли количество публикаций в международных журналах, численность остепененных, заработная плата. Производительность труда в прошлом году выросла на 18%, при этом коэффициент роста производительности труда к росту заработной платы впервые стал больше 1. Это значит, что каждый на своем рабочем месте показывает более высокие результаты, стал более мотивирован.

Активизировалась мобильность, за последние четыре года мы увеличили количество образовательных программ на английском языке почти в шесть раз. Сегодня в университете действует 23 программы на английском языке: 18 по второй ступени и 5 по первой. А в 2017 году их было всего четыре. За этим стоит огромная работа наших сотрудников, которая привела к увеличению количества иностранцев в БГУ и, я уверен, заложила хороший фундамент на будущее.

Рост производительности труда привел к росту доходов, поэтому мы начали активно вкладывать в строительство. К слову, за два последних года на матчасть потрачено в пять раз больше, чем в 2014-2017 годах. Уже сейчас видно, как преобразился университет. Отремонтировано здание Республиканского института китаеведения имени Конфуция, фасады в общежитиях Института ядерных проблем и факультета радиофизики и компьютерных технологий, сделан комплексный ремонт факультета географии и геоинформатики, проведена реконструкция уникального и единственного в Беларуси университетского Музея землеведения.

Сейчас завершается вторая очередь ремонта главного корпуса, обновлен университетский дворик. В ноябре-декабре начнем капитальный ремонт здания историков. Концепция предполагает создание в их корпусе факультета-музея. В этом году планируем ввести в пользование корпус на ул. Долгобродской. Это улучшит условия для наших филологов, экономистов и экологов. Увеличивается спортивная база. В прошлом году приняли на баланс корпус на ул. Одоевского, где сейчас идут занятия по физкультуре у спецмедгрупп, город передал нам стадион на ул. Пономаренко.

А если заглянуть на пять лет вперед, то их БГУ планирует провести в большой стройке. В 2024 году начнем третью и четвертую очереди капремонта главного корпуса, хотим построить физкультурно-оздоровительный комплекс на Курчатова, за счет кредита Всемирного банка капитально отремонтируем и оснастим современным оборудованием междисциплинарный центр для естественно-научных факультетов на ул. Курчатова, 7. В планах возведение между химфаком и юрфаком учебного корпуса, где будет находиться Инновационный международный центр образования БГУ. Но мы понимаем, что и эти пять лет не позволят решить все вопросы материальной базы.

– С первых шагов вы озвучили ряд амбициозных задач для БГУ, в том числе вхождение вуза в 1% лучших университетов мира. Какие нужны ресурсы, чтобы двигаться дальше?

- В юбилейный год мы вошли в топ-300 лучших вузов мира согласно мировым рейтингам. Здесь важно понимать, что среди вузов для вхождения в этот 1% начинается очень жесткая конкуренция. Не со всеми вузами из топ-300 в финансовом плане мы можем конкурировать. Для их продвижения в рейтингах вкладывают десятки миллиардов долларов. Но участвовать в рейтингах важно. Рейтинги - это бизнес и политика, система отсчета, где тебя оценивают другие. Это объективная реальность. Хотим мы или нет, но нам приходится играть по таким правилам, от внимания к рейтингам зависят экспорт и экономика стран. Это иностранные студенты и инвестиции в науку.

Мы можем продвигаться за счет интеллектуального потенциала БГУ. Это качество научных исследований и количество научных статей в журналах мирового уровня, увеличение цитируемости работ наших ученых. Для улучшения этих показателей мы разработали систему стимулирования публикационной активности ученых. Например, в 2018-2020 годах число публикаций БГУ, проиндексированных в Scopus, выросло на 17% по сравнению с периодом 2015-2017 годов.

- С вами связано внедрение эвристических методов в обучение. Насколько этот подход заинтересовал преподавателей?

- Современный преподаватель не может занимать позицию пассивного транслятора правильной и готовой информации, которая всегда всеобщая и ничейная. Знание - внутри каждого из нас. Важно, чтобы преподаватель был не "давателем" в быстро меняющемся мире, а стал организатором исследовательской, эвристической, творческой деятельности студента, исходя из его опыта, знаний и видения мира. Через создание образовательных продуктов в виде материализованных вещей и внутренних изменений качеств студента мы раскрываем его потенциал и открываем его самому себе. Эта идея заложена в образовании эвристического типа. Она имеет все атрибуты системы обучения (смыслы, цели, содержание, формы, методы, критерии оценки) и основана на том, что студент не получает готовые знания, а создает свой уникальный образовательный продукт. Этот подход учит ставить цели, вопросы, сравнивать свое и чужое, позволяет избежать шаблонности, разрушает фабрику подготовки стереотипного, экипированного только информацией специалиста. Но для этого преподаватель должен обладать эвристическими качествами по индивидуализации и раскрытию потенциала студента. Педагог сам должен прожить роль "создателя" и "делателя", а не слушателя. Поэтому мы регулярно проводим семинары по формированию таких компетенций у преподавателя. Когда он сам пройдет путь "творца", ощутит свои внутренние изменения, только тогда сможет раскрыть студента.

Семинары также способствуют формированию методической базы. Во время их проведения преподаватели создают свой контент, учебные пособия, разрабатывают планы занятий, фонд оценочных средств. В результате у нас более 1500 новых образовательных программ с инновационными подходами и методами к преподаванию учебных дисциплин. Банк авторских методических разработок эвристического типа включает более 15 тыс. заданий и свыше 500 авторских методических разработок. Пока еще в малой степени, но набирает обороты издательская деятельность. Выходит новая учебно-методическая литература, в числе которой серия "Креативное образование", практикумы открытых (эвристических) заданий для гуманитарных и естественно-научных дисциплин, учебные издания и пособия. То есть система креативного образования в БГУ работает. Стоит назвать еще межвузовский образовательный портал "Методология, содержание, практика креативного образования", "Педагогическая мастерская онлайн-обучения". К слову, последний проект стал результатом оперативного реагирования на новые условия и реальность, вызванные пандемией. Востребованность креативной системы подтверждается интересом не только авторитетных СМИ к эвристическому обучению, но и работодателей. Для меня это своего рода индикатор качества.

- Помимо высоких позиций БГУ в международных рейтингах, в чем проявляется его ведущая роль в масштабах страны?

- Современный БГУ - это инновационный университет с передовыми технологиями и методиками обучения. Главным его достижением за вековой период является подъем высшего образования Беларуси на качественно новый уровень. Об этом говорят многие факты. У нас обучается каждый третий студент из республиканского банка данных одаренной молодежи, каждая пятая кандидатская и шестая докторская диссертации в республике на счету наших ученых. К слову, за последние пять лет мы на 30% увеличили число защит докторских диссертаций. Ежегодно ученые БГУ входят в число самых цитируемых авторов в области естественно-научного и гуманитарного знания и публикуют около 800 статей в авторитетнейших мировых журналах. Наш университет - лидер в Беларуси по количеству опубликованных научных работ в международных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science. Благодаря вышеперечисленным действиям нам удалось сделать экспоненциальный скачок в экспорте образовательных услуг. Впервые в БГУ обучаются свыше 4 тыс. иностранных студентов из более 60 стран, что является самым высоким показателем по стране. Еще три года назад эта цифра колебалась в пределах 2,5 тыс.

БГУ занимает особое место в системе научных организаций Беларуси. Наиболее приоритетными направлениями наших научных исследований являются фармацевтика, химия, биология, радиоэлектроника, ветеринария, большое внимание уделяется развитию космических исследований. К слову, БГУ стал первым и пока единственным учреждением высшего образования, где студенты и сотрудники факультета радиофизики и компьютерных технологий создали университетский наноспутник BSUSat-1. Он успешно запущен 29 октября 2018 года. В настоящее время в БГУ создан BSUSat-2. Его запуск запланирован на 2022 год.

Разработки ученых БГУ широко используются в различных сферах деятельности - от аэрокосмической до сельского хозяйства. Команда НИИ ядерных проблем БГУ - единственная команда из СНГ, вошедшая в крупнейший европейский мегапроект Graphene Flagship. В составе коллабораций CMS и ATLAS ученые БГУ внесли важный вклад в открытие бозона Хиггса на Большом адронном коллайдере в CERN. Соавторами публикаций об открытии новой частицы являются 15 сотрудников НИИ ядерных проблем БГУ.

В БГУ созданы все условия для реализации научных и творческих интересов студента. Открыт и развивается научно-технологический парк "Унитехпром", где ученые, аспиранты, студенты реализовывают свои бизнес-инициативы, научные идеи и предложения. В университете функционирует 133 творческих клуба, ежегодно проводится более 600 культурно-массовых мероприятий. 70 студентов БГУ входят в составы национальных сборных команд Беларуси и являются членами клубов по 20 видам спорта. Создана женская команда по баскетболу "БДУ-Цмокi".

- Чем примечательно для вас нынешнее поколение студентов, чего от них ожидаете?

- Реальность современного мира - это его шаблонизация. Человек зачастую черпает сведения только посредством интернет-ресурсов или СМИ. У студентов вырабатывается понимание, что истина находится в первых строчках поисковых систем Facebook, Google, Telegram. Это порождает определенную социальную опасность, создает иллюзорность мира и риски манипулирования сознанием. С научной точки зрения культурно-историческое наследие, мышление человека сродни целостному тексту, в котором есть развернутый сюжет и причинно-следственные связи. Последние 50 лет мы наблюдаем, как текст активно превращается в гипертекст. Тем самым мы видим распад целостного на множество мелких составляющих, которые никак не связаны друг с другом. И колоссальная опасность в том, что этот гипертекст отражает сознание современного человека. Примером служит сеть интернета. Здесь отсутствует иерархия ценностей и мотивация, но есть манипуляция. И в этой зоне риска, конечно, сегодня находится наша молодежь. Зачастую она воспринимает мир как некую компьютерную игру, что формирует ложное представление о жизни и требование "здесь и сейчас". При этом нам надо понимать, что не студенты живут в наше время, а мы живем в их время, видя риски влияния технологических и информационных процессов. Важно учить студентов отделять манипуляции, информационные и иные технологии по воздействию на сознание от истины и правды.

Но вместе с тем среди наших студентов очень много ярких, своеобразных и мотивированных личностей. Сегодня молодежь более раскрепощенная, креативная, творческая, инициативная. Она разная. И нужно каждому дать возможность с учетом этой разности себя проявить, иначе его активность и мотивация угаснут. Поэтому мы предлагаем с учетом их запросов участие в работе различных студенческих и волонтерских организаций, проводим стартапы, патриотические, культурно-просветительские и спортивные мероприятия. Вовлекаем молодежь в управленческие процессы БГУ. Сегодня 25% членов Совета БГУ представлено студенчеством. Через такую позицию можно достигать и учебной, и воспитательной цели. Университет - это среда, где идет становление личности, воспитание ее патриотических качеств. В общении со студентами мы придерживаемся партнерско-наставнических, горизонтальных, а не управленческих отношений. В этом большой смысл, так как такой подход вовлекает их в молодежно-студенческое движение, раскрывает их и тем самым помогает им самореализоваться. Когда студент чувствует свою востребованность и самодостаточность, он становится совершенно другим, он становится патриотом своей альма-матер и страны. Ожидания у меня очевидные. Надеюсь, что каждый из наших студентов сможет в БГУ найти себя, станет успешным и с благодарностью будет вспоминать и достойно представлять университет по жизни.

- Как-то у вас журналисты поинтересовались, что бы вы спросили у первого ректора БГУ Владимира Пичеты, если бы удалось с ним встретиться. Вы ответили, что хотели бы знать, каким он видит БГУ через 100 лет. А что вы пожелали бы ректору и студентам 2121 года?

- Для меня БГУ - мощный живой организм, с уникальной корневой системой, наполняющей энергией, силой, знаниями каждого. Для сохранения жизнедеятельности важно не только укреплять иммунную систему этого организма своим неравнодушием и сохранением традиций, но и всегда смотреть вперед, ставя новые цели. Другими словами, не идти, а даже бежать, чтобы не отставать от других и двигаться по этому направлению, порой меняя эти традиции на новые. Ведь БГУ - это не застывший, а живой организм. Я пожелал бы своему коллеге и студентам 2121 года, да и всем нам, свидетелям векового юбилея БГУ, преданности выбранной профессии и традициям наряду с поиском новых целей, постоянного обретения себя, без чего невозможно какое-либо развитие. Всегда искать и не терять себя. И через этот путь находить общие корни с университетом 2021 года.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-