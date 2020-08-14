Ректор БГУ призвал к толерантности и диалогу

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректор БГУ Андрей Король обратился к преподавателям, ученым и студентам, призвав их к толерантности и диалогу, уважению разных мнений, если они не несут призыва к насилию. Обращение опубликовано на сайте университета, сообщает БЕЛТА.

"Мы все видим, что происходит у нас в стране... Мы стали забывать про основу устойчивого развития любого общества - толерантность и диалог. В БГУ эти принципы являются ключевыми. Поэтому прошу каждого из вас помнить про эти почти вековые традиции университета и стараться смотреть на вещи с разных сторон", - отметил руководитель вуза.

От лица всего руководства БГУ он заверил, что не принимает насилия в любом его проявлении. Что коллектив вуза всегда выделялся гуманными настроениями и поступками, и это остается неизменным. "Сегодня мы видим в нашей стране разноголосие. Очень важно его преодолеть через диалог, чтобы страна и дальше успешно развивалась", - заключил ректор БГУ.-0-