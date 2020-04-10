Ректор БГУ рекомендовал студентам не выезжать за пределы Минска

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректор БГУ Андрей Король в своем видеообращении призвал студентов не выезжать за пределы Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

"Университет - сплоченная семья, которая за свою историю множество раз доказывала единство и способность противостоять любым вызовам, являясь примером и образцом для всего общества, - отметил Андрей Король. - Многое для достижения общей безопасности сегодня делают наши медики, но и не меньше зависит от поведения каждого из нас. Поэтому я обращаюсь к каждому из почти 40 тыс. семьи БГУ с личной просьбой в преддверии выходных и предстоящих праздников максимально сократить перемещение, обеспечить социальное дистанцирование и не выезжать за пределы Минска. Это достаточно простое действие существенно повысит уровень безопасности для вас, ваших родных и близких. В то же время данная мера поможет нашим врачам и медицинским работникам удерживать ситуацию под контролем".

Ректор подчеркнул, что он лично и весь БГУ гарантирует сохранение непрерывности и качества образовательного процесса, обеспечивая безопасность работы и учебы. "Мы активно разрабатываем и используем информационные ресурсы, осваиваем и развиваем современные образовательные подходы", - добавил он.-0-