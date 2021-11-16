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Общество
16 ноября 2021, 14:53

Ректор БНТУ: научно-образовательный консорциум Беларуси и Казахстана мобилизует интеллектуальный ресурс

Фото из архива
Фото из архива

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмое заседание рабочей комиссии по координации деятельности научно-образовательного консорциума между высшими учебными заведениями и НИИ Беларуси и Казахстана проходит сегодня в Белорусском национальном техническом университете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на то, что мы вынуждены провести заседание в онлайн-формате, я уверен, что этот формат позволит сверить часы и конструктивно обсудить текущие вопросы нашего взаимодействия в сфере образования, науки и инноваций, а также станет еще одним позитивным шагом в диалоге между странами, - сказал во время открытия заседания координатор консорциума с белорусской стороны ректор БНТУ Сергей Харитончик. - Отношения между Беларусью и Казахстаном носят традиционно дружественный и конструктивный характер. Уже доказано временем, что консорциум является успешной диалоговой площадкой, прочной основой для расширения и укрепления образовательных, инновационных, научных и культурных связей между ведущими учреждениями. Он позволяет познакомиться с последними достижениями науки и передовыми образовательными технологиями. Способствует консолидации профессионального сообщества, обмену опытом и практиками. Важно, что он мобилизует интеллектуальный ресурс профессионального сообщества на углубленное осмысление образовательной стратегии".

Ректор также отметил, что благодаря такой форме сотрудничества осуществляется подготовка научных и инженерных кадров, происходит обучение студентов в рамках академической мобильности, организуются научные стажировки магистрантов, докторантов и преподавателей. Он подчеркнул, что свидетельством высокого интереса к деятельности консорциума является вступление в него новых учреждений высшего образования.

"Сегодня наш университет подпишет четыре соглашения с вузами Казахстана, а Полоцкий государственный университет - два. Также будем принимать новых членов консорциума, среди которых Академия управления при Президенте Республики Беларусь и Белорусский государственный экономический университет", - заключил Сергей Харитончик.

К концу дня будет подписан совместный план мероприятий консорциума на 2021-2022 годы. На данный момент в нем принимают участие 24 университета и научные организации Беларуси, а также 27 университетов и акционерных обществ научно-производственного направления Казахстана. В 2019 году вступило 5 учреждений образования Казахстана.

Координатор консорциума с казахстанской стороны ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков заявил, что благодаря политике президентов Казахстана и Беларуси между странами установились дружеские и доверительные отношения. "Гуманитарное сотрудничество между вузами вышло на качественно новый этап своего развития. Свидетельством этого факта можно считать создание научно-образовательного консорциума между учебными заведениями, НИИ двух стран. В нашем университете сегодня функционирует Казахстанско-Белорусский центр научно-технического сотрудничества. В его задачи входит развитие деловых и образовательных связей, популяризация белорусского языка и культуры", - акцентировал Ерлан Сыдыков.

"Десять лет назад было подписано соглашение о создании консорциума, и на протяжении этих лет его участники осуществляли всесторонний обмен информацией, мнениями, выдвигали различные предложения, которые способствовали развитию научно-образовательного потенциала двух стран, - отметила первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова. - Ежегодно в рамках межвузовских соглашений реализуются различные программы студенческих обменов, стажировок. Как отмечал Президент Беларуси, цели науки ставит само время. И сегодня нам особенно нужны знания и опыт уже известных, титулованных ученых и молодых, подающих надежды исследователей, которые готовы не только покорять неизведанные силы природы, но и противостоять вместе с государством сложнейшим политическим и экономическим вызовам".

В ходе заседания было сказано, что на данный момент согласовано проведение конкурса белорусско-казахстанских научно-технических проектов и совсем скоро станут известны сроки его проведения. Отмечается, что это новый шаг, который предоставит возможность белорусским ученым заявить о своих разработках.-0-

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