Ректор БНТУ заявил о популярности у иностранных студентов совместных образовательных программ

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместные образовательные программы пользуются популярностью, заявил ректор БНТУ Сергей Харитончик на встрече с деканами совместного инженерно-технического факультета БНТУ-ТТУ Тохиром Маджидовым и Вячеславом Луговым. Такая информация размещена на сайте Министерства образования, сообщает БЕЛТА.

"Белорусское образование всегда было довольно высокой планкой. У нас в БНТУ на коммерческой основе обучается много иностранцев, популярностью пользуются совместные программы. Ценность специалиста-инженера с каждым годом растет, и люди это понимают", - сказал Сергей Харитончик.

Этот факультет - зарубежное обособленное подразделение БНТУ (начало работать в 2012 году), которое является совместным с Таджикским техническим университетом имени академика М.С.Осими (Таджикистан, Душанбе). Декан ИТФ БНТУ-ТТУ Тохир Маджидов прибыл в Беларусь для сопровождения студентов, обучающихся по совместной образовательной программе.

Обучение на ИТФ БНТУ-ТТУ проходит на русском языке в два этапа. Первый этап реализуется в ТТУ на территории Таджикистана и включает обучение на подготовительных курсах граждан этой страны, не владеющих русским языком, а также обучение студентов на 1-м и 2-м курсах. Второй этап - в БНТУ, он подразумевает обучение студентов на 3-5-х курсах с защитой дипломного проекта (работы), присвоением соответствующей квалификации и выдачей диплома о высшем образовании согласно нормативным правовым актам Беларуси. После получения высшего образования I ступени выпускники имеют право продолжить обучение в магистратуре БНТУ.

Ректор БНТУ и деканы факультета обсудили мероприятия совместных программ, проблемы, возникающие у студентов и работников учреждений образования при переезде в другую страну на учебу или работу, жизнь в Беларуси и Таджикистане, схожесть историй государств. Ректор БНТУ, в частности, отметил, что один из студентов, представивших инновационную работу по развитию музея "Хатынь", - из Таджикистана.-0-