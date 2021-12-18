Ректор Ярославского медуниверситета считает перспективным сотрудничество с БГМУ

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректор Ярославского государственного медицинского университета профессор Алексей Павлов заявил журналистам, что считает перспективным сотрудничество с Белорусским государственным медицинским университетом, передает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Павлов отметил, что не мог не приехать в Минск на торжества по случаю 100-летнего юбилея БГМУ с учетом исторических, человеческих, научных и культурных связей между вузами. "Не сомневаюсь, что взаимодействие белорусских и ярославских врачей, специалистов, студентов, научных работников будет продолжаться", - сказал он.

По словам ректора, одно из перспективных направлений - обмен студентами. "Это одна из задач, которую я ставлю", - уточнил он. Впрочем, сейчас активно ведется научный, обмен специалистами, информацией. "Тем более что многие научные школы, существующие у нас, заложены специалистами Белорусского мединститута, и эти контакты десятилетиями не прерываются. Есть хорошие предпосылки, чтобы развиваться дальше", - продолжил он.

Советник при ректорате Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова генерал-полковник медицинской службы профессор Иван Чиж заметил, что белорусская система здравоохранения сохранила лучшее из советского прошлого. "Если говорить о здравоохранении, в Беларуси не разрушили наработки, все самое лучшее, что было в Советском Союзе. Все делается во имя людей, во имя народа", - сказал он. По словам Ивана Чижа, российские ученые "всегда высоко оценивают то, что есть в Беларуси в плане медицинского обеспечения населения страны".

В Белорусском государственном медицинском университете всю эту неделю проходили торжества по случаю его столетия, официально завершились они 17 декабря. Была подготовлена большая программа. В частности, состоялась международная научно-практическая конференция "Современные технологии в медицинском образовании", на полях которой чествовали работников и студентов университета за достижения в образовательной, научной, медицинской, международной и общественной деятельности. Также прошло торжественное чествование заслуженных работников и ветеранов БГМУ.-0-