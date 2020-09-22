Ректор медуниверситета: образование и практическое здравоохранение должно быть единым целым

22 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В медицине образование и практическое здравоохранение - это единое целое. Такое мнение сегодня журналистам высказала ректор Гродненского государственного медицинского университета Елена Кроткова, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич представил Елену Кроткову коллективу университета. Ректор рассказала о стоящих перед медицинскими вузами задачах.

"Главное - совершенствование образовательного процесса, подготовка высоквалифицированных специалистов. Нельзя разделять образование и практическое здравоохранение - это единое целое. Очень важна интеграция образовательного и лечебного процесса, чтобы выпускник университета сразу имел большой набор практических навыков, умел думать, знать, как применять новейшие технологии, инициировать их внедрение", - отметила Елена Кроткова. Она подчеркнула, что необходимо не просто заложить будущему специалисту солидную теоретическую базу, но и за время учебы помочь перевести эти знания в практическую плоскость, научить врача "работать руками".

Среди приоритетов останется и тесная интеграция научных и лечебных процессов, использование знаний профессорско-преподавательского состава в практической работе.

"Немаловажный вопрос - и воспитательная работа. Готовить мы должны не просто высококвалифицированного специалиста, а личность, патриота своей страны. Тем более, что сегодня в Беларуси созданы все условия для самореализации", - подчеркнула ректор.

По словам Елены Кротковой, большая ответственность стать ректором университета, выпускницей которого она является, где она состоялась и как врач, и как научный сотрудник.

"Гродненский медуниверситет имеет очень хорошую репутацию в профессиональной сфере. Очень важно сохранить все лучшие традиции вуза. И вся работа будет направлена прежде всего на развитие и процветание университета, укрепление его позиций как внутри страны, так и за рубежом", - отметила она. Елена Кроткова подчеркнула, что вместе с развитием университета продолжит развиваться и сама, в том числе и в плане научной деятельности.-0-

Пиневич: образование в здравоохранении должно быть инновационным и практико-ориентированным Образование в здравоохранении должно быть инновационным. Ведь в течение даже одного обучающего цикла с первого по шестой курс в системе здравоохранения меняется 30-40% информационных пластов.