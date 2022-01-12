Ректор МГЛУ об обсуждении проекта Конституции: у студентов наибольший интерес вызывают соцгарантии

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальные гарантии, обеспечиваемые Конституцией, вызывают у студентов наибольший интерес. Об этом заявила сегодня журналистам ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Лаптева на диалоговой площадке по обсуждению положений проекта Основного закона, передает корреспондент БЕЛТА.

"Диалоговая площадка, которая проходит сегодня в нашем университете, уже не первая - выстроена целая система таких встреч. Мы надеемся, что это внесет большой вклад в развитие политической и правовой культуры наших студентов, поможет всем работникам университета в этом принять участие, глубже осознать изменения, которые будут внесены в Основной закон, - сказала Наталья Лаптева. - Формирование правовой культуры любого человека, гражданина страны - очень важный шаг к гармоничному развитию личности прежде всего, как следующий шаг - прогресса общества. Поэтому мы видим глубокий смысл в этой встрече и очень надеемся, что сегодня у студентов, преподавателей, работников учреждения будет возможность уточнить моменты, которые их волнуют. Мы, как лингвисты, безусловно, проясним некоторые позиции в формулировках в проекте изменений и дополнений Конституции".

Во время встречи

По ее словам, количество участников обсуждений проекта Основного закона поступательно растет. "Мы это видим, наблюдая, как увеличивается количество студентов, которые знакомятся с этими изменениями, размещенными в нашем официальном Telegram-канале. Встречи, которые уже состоялись, демонстрируют, какие статьи вызывают наибольший интерес у наших студентов. Последняя диалоговая площадка показала, что это, например, ст.32 о государственной поддержке молодежи. На данном этапе мы говорим о том, что социальные гарантии, обеспечиваемые Конституцией, вызывают у студентов наибольший интерес", - отметила ректор.

"Если говорить о нашей позиции относительно лингвистической стороны вопроса, сегодня, обсуждая некоторые позиции, мы говорим о том, что необходимо уточнить пункты, где указывается о возможности создания партий и иных организаций. Здесь мы видим необходимость уточнения, о каких "иных организациях" идет речь. Если мы говорим о том, кто может выдвигать делегатов на Всенародное белорусское собрание, тогда нужно указать, какие организации и представители могут участвовать в процессе выдвижения кандидатов для дальнейших выборов. Думается, что эти предложения мы внесем в рабочем порядке, поскольку сейчас для этого у нас есть широкие возможности. На данный момент работаем над тем, чтобы сформулировать наши предложения относительно лингвистической стороны ряда позиций", - добавила она.

Как отметила руководитель, обсуждение новшеств в Основной закон - только начало длинного пути. "Поскольку Конституция, как Основной закон, показывает, что над ней нужно работать долго, глубоко и настойчиво", - заключила Наталья Лаптева.-0-

Фото Рамиля Насибулина