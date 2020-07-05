Ректор РИПО: нужно сохранить достигнутое за годы независимости

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нам необходимо сохранить в стране достигнутое за годы независимости. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский.

"Во время политических событий всегда наблюдается активность населения и высказываются разные мнения. Вместе с тем очень важно не только критиковать, а отмечать те достижения, к которым пришла страна. А их немало, и об этом обязательно надо говорить, - подчеркнул Валерий Голубовский. - Кроме того, любое мнение людей должно проявляться законным путем, в тех местах и в той форме, которая законодательно отрегулирована". Ректор считает, что в это непростое время нужно сохранить все то, чего достигла страна, а это медицина, образование, культура, производство. "Так, в Беларуси очень много делается для развития молодежи. Все это позволяет воспитать профессионала, гражданина, патриота, который будет уважительно относиться к традициям своей страны, ее достижениям. Уверен, с помощью образованной молодежи можно будет развивать устойчивое будущее. Для этого созданы все предпосылки", - убежден собеседник.

По его словам, в период предвыборной кампании различные интернет-ресурсы стараются подать больше негативной информации, вместо того чтобы объективно говорить, как развивается страна. "Основа в любом направлении, будь то бизнес или госсектор экономики, - анализ слабых и сильных сторон, возможных рисков. И сегодня сильных сторон достаточно много, думаю, эти достижения белорусы видят. Причем они видны не только в столице, но и в районных, областных центрах. Есть с чем сравнивать: в каком положении мы находились раньше и чего добились за годы независимости", - отметил ректор РИПО.

"Я считаю, что любой избиратель, делая свой выбор, должен опираться не только на программу, которую предлагает кандидат, - это пока голословно. Опираться нужно на достигнутое, на способность конкретного человека работать на результат, принимая эффективные решения. Думаю, что, исходя из таких подходов, каждый белорус может сделать свой осознанный, самостоятельный выбор", - заключил Валерий Голубовский.-0-