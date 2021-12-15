Ректор РИПО: привлекательность профессионального образования нужно повышать

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Привлекательность профессионального образования нужно повышать. Об этом заявил ректор Республиканского института профессионального образования Министерства образования кандидат педагогических наук Валерий Голубовский во время спецпроекта в пресс-центре БЕЛТА на тему "Концепция развития системы образования в Республике Беларусь до 2030 года".

"Одна из задач концепции - повышение привлекательности профессионального образования, поскольку в обществе все же существуют стереотипы в отношении профессионально-технического образования. Они сформированы в периоды еще советского прошлого и развития на начальном этапе Беларуси как самостоятельного государства в 1990-х годах. Поэтому здесь стоит задача информированности общества", - сказал Валерий Голубовский.

По его словам, очень многое изменилось в образовательной среде, в возможностях и условиях профтехобразования как стартовой площадки для профессиональной карьеры обучающихся. "Повышение этой привлекательности необходимо проводить путем различных мероприятий, с вовлечением в них обучающихся общей средней школы и их родителей. Одно из направлений, которое положило начало этой работе, - участие нашей республики в чемпионате профессионального мастерства по международным стандартам WorldSkills. Раз в два года проходят республиканские чемпионаты. Как национальный оператор РИПО взаимодействует с более чем 60 странами, которые участвуют в этом движении. Хочу сказать, что задача эта в мире общая, а предпринимаемые усилия уже дают плоды. По ряду специальностей мы видим увеличение конкурса во вступительной кампании. Эффективность этой работы была оценена при подготовке концепции", - отметил ректор РИПО.

Не менее важный вопрос - структурирование системы подготовки кадров и выход на единый вид учреждений профессионального образования. "Это продиктованная временем объективность. Тренд, который наблюдается в мире в силу стремительного развития технологий, - это уменьшение потребностей в профессиях низкой квалификации, ручного труда и увеличение спроса на профессии высокоинтеллектуального труда. При этом особое внимание уделяется уровню владения цифровыми умениями в условиях повышения производительности. Это говорит о том, что в рамках программ среднего специального и профессионально-технического образования следует заложить тот фундамент или сформировать те компетенции более высокого уровня, на которые ориентирован сектор экономики", - дополнил Валерий Голубовский. -0-

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