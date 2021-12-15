Ректор РИПО: профобразование в Беларуси не только сохранено, но и активно модернизируется

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система профессионального образования в Беларуси не только сохранена, но и активно модернизируется. Об этом заявил ректор Республиканского института профессионального образования Министерства образования кандидат педагогических наук Валерий Голубовский во время спецпроекта в пресс-центре БЕЛТА на тему "Концепция развития системы образования в Республике Беларусь до 2030 года".

"Концепция - комплексный документ, охватывающий все уровни образования, и это неслучайно, потому что преемственность между уровнями образования всегда была и должна оставаться. В этом смысле хочу отметить, что учащиеся, которые приходят в учреждения профессионально-технического и среднего специального образования, осваивают еще и общеобразовательный компонент, который позволяет получить общее среднее образование в контексте перехода как раз на общее среднее обязательное образование", - рассказал Валерий Голубовский.

По его словам, система профессионального образования работает на несколько категорий населения. "Первая категория - это школьники, которые уже на ранних этапах знакомятся с профессией и получают трудовое обучение в общеобразовательной школе. Второе - это выпускники 9-11-х классов, которые приходят в профтех и средние специальные учебные заведения для освоения специальности, профессии, - отметил ректор РИПО. - Но на этом миссия системы профобразования не завершается, поскольку очень много уделяется внимания переобучению взрослого населения. Это работники предприятий, которых направляют с внедрением новых технологий на переподготовку, повышение квалификации в колледжи и профлицеи. Это категория лиц с ограниченными возможностями, которые проходят обучение либо по основным образовательным программам, либо по краткосрочной профессиональной подготовке получения профессии. Это лица, которые получили статус безработного или незанятого и требующие изменить траекторию своей профессиональной деятельности. Для этого площадки профессионально-технических и средних специальных учебных заведений тоже подходят. Работая с центрами занятости, они решают эту задачу".

Важно, что в Беларуси система профессионального образования не только сохранена, но и развивается на основе мировых трендов. "Прогнозируется, что с быстрым внедрением технологий часть профессий отойдет в категорию невостребованных, а большая часть - будет серьезно модернизирована. И изменение образовательных программ и квалификаций связано прежде всего с этим фактором, а также с появлением новых профессий", - уточнил Валерий Голубовский.

По прогнозам специалистов, около 80% специальностей будут модернизироваться путем изменения содержания, что потребует изменения образовательной среды, профессиональных компетенций педагогических работников.

"Кстати, цель у нас для профессионально-технического и среднего специального образования - повышение эффективности системы непрерывного профобразования рабочих в кадровом обеспечении инновационной экономики. Чтобы решить эту задачу, нужны качественно поставленные цели, требования к этим новым специальностям и профессиям. Для этого в концепции предусмотрено развитие новых механизмов взаимодействия с заказчиками кадров. Начало заложено в преддверии принятия концепции - это работа с секторальными советами, которые созданы при отраслевых министерствах. И в обязательном порядке туда входят представители Республиканского института профессионального образования, профильных факультетов высших учебных заведений, колледжей", - подчеркнул ректор РИПО.

Валерий Голубовский добавил, что настало время более оперативно вносить изменения в содержание образовательных программ. "Важным направлением является совершенствование учебного книгоиздания. Это не только в традиционном виде учебные пособия, но и дополнение их электронными образовательными ресурсами, технологиями виртуальной реальности", - констатировал он.-0-