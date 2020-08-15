Ректорат БНТУ: важно сохранить нашу страну мирной и стабильной

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно сохранить нашу страну мирной и стабильной. Ректорат БНТУ обратился к обучающимся, преподавателям, коллегам и выпускникам. Обращение опубликовано на сайте вуза, сообщает БЕЛТА.

"За свою столетнюю историю Белорусский национальный технический университет не раз становился свидетелем переломных моментов истории и знает, как важно сохранять трезвость мысли и ясность ума. Ведь именно от наших взвешенных и разумных решений зависит то, каким будет наше с вами завтра. Мы гордимся тем, что выпускники БНТУ своим упорным трудом создавали и создают нашу прекрасную страну с ее жилыми комплексами, дорогами и мостами, электростанциями, автомобилями, метро, современной инфраструктурой. Нам важно сохранить нашу страну мирной и стабильной", - говорится в обращении.

БНТУ просит каждого студента, преподавателя, работника, выпускника, каждого белоруса найти в себе силы и мудрость решать вопросы не в уличных конфликтах, а путем цивилизованных переговоров. "Мы готовы выступить той самой площадкой, на которой каждый из вас сможет высказать свое мнение и будет услышан. Мы призываем уважительно относиться к мнению друг друга, не участвовать в уличных конфликтах и митингах, не поддаваться на провокации и призывы к насилию. Мы все хотим продолжать спокойно жить, трудиться и растить детей в мирной и безопасной стране", - отметили в вузе.-0-