22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректором Республиканского института высшей школы назначен Юрий Бондарь, занимавший в 2017-2020 годах должность министра культуры. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования, сообщает БЕЛТА.

Сегодня министр образования Игорь Карпенко представил нового ректора коллективу РИВШ.

Юрий Бондарь хорошо знает теорию и практику высшей школы, имеет большой опыт управленческой деятельности в учреждении высшего образования, в том числе ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств. Кандидат политических наук, доцент. Автор 67 научных публикаций в рецензируемых изданиях. Игорь Карпенко высказал уверенность, что опыт, знания и профессионализм Юрия Бондаря позволят ему эффективно работать в должности ректора РИВШ.

Министр также вручил почетную грамоту бывшему ректору Виктору Гайсенку за многолетний добросовестный труд на благо национальной системы образования и пожелал ему дальнейших успехов. Виктор Гайсенок продолжит работать в РИВШ.-0-