Реликвии, зарисовки, фотографии: выставку о Нюрнбергском процессе представили в музее истории ВОВ

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Нюрнбергский набат. Без срока давности" открылась сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке представили более 200 уникальных экспонатов, большинство из которых демонстрируются в Беларуси впервые. Среди них подлинные документы и предметы, связанные с подготовкой и ходом Нюрнбергского процесса.

"Я уполномочена передать искренние слова благодарности от государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева за возможность ознакомления на белорусской земле с уникальной экспозицией, - сказала руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, член президиума Белорусского союза женщин Марианна Щеткина. - Постоянный комитет Союзного государства всегда будет поддерживать акции и проекты, направленные на сотрудничество, интеграцию, сохранение исторической памяти и формирование единого духовно-нравственного пространства для патриотического воспитания".

Марианна Щеткина также отметила, что долг старшего поколения - передать эстафету памяти молодежи и не допустить возрождения идеологии нацизма. "Мы живем сейчас с вами в очень непростое и напряженное время, но пусть задумаются те, кто призывает к радикальным действиям и нарушению мирной жизни граждан. История не прощает агрессии. Для нее нет сроков давности. И сегодня в музее истории Великой Отечественной войны бьет Нюрнбергский набат. Подвиг советского народа в той войне бессмертен и наша задача - быть достойными преемниками и сохранить мир. Как отмечали наши лидеры Александр Лукашенко и Владимир Путин, и Беларусь, и Россия сделают все для того, чтобы обеспечить мир и благополучие народа. И в рамках Союзного государства реализуется совместная политика, направленная на обеспечение безопасности сотрудничества и процветания наших стран", - добавила она.

Марианна Щеткина

"Проект начался еще в прошлом году, когда мы праздновали 75-летие с начала проведения Нюрнбергского трибунала. Экспозиция впервые была представлена в Музее современной истории России в Москве, а сегодня она продолжается в Беларуси. Мы собрали большое количество уникальных, интереснейших экспонатов из самых разных коллекций. Они включают фотографии, личные вещи участников процесса, плакаты и карикатуры. Вы также увидите здесь документы, связанные с процессом. Важную роль играют материалы, собранные знаменитой Чрезвычайной государственной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Она была образована в разгар ВОВ и в нее вошли ученые, юристы, политические деятели. Комиссия проделала огромную кропотливую работу по установлению фактов, доказательств всех преступлений, которые проводили нацисты", - рассказал заместитель заведующего отделом научно-просветительской работы Музея современной истории России Александр Фролов.

В экспозиции есть вещи, принадлежавшие члену Международного военного трибунала в Нюрнберге Иону Никитченко и главному обвинителю от Советского Союза Роману Руденко. Например, можно увидеть черновик протестной речи Романа Руденко перед судьями трибунала. В проекте также представлены зарисовки, сделанные в ходе судебного процесса участниками знаменитой советской группы художников-графиков и живописцев "Кукрыниксы".

На выставке также демонстрируются реликвии, отражающие чудовищную повседневность нацистских концлагерей. Это крохотные вещи детей - узников концлагеря Майданек, ткань, изготовленная с использованием волос женщин, убитых нацистами в Освенциме, графические работы, выполненные бывшими узниками. Экспозиция сопровождается фрагментами документального фильма Александра Звягинцева "Без срока давности. Пепел "Зимнего волшебства".

Материалы для выставочного проекта предоставлены Государственным центральным музеем современной истории России, Российским государственным архивом социально-политической истории, Архивом внешней политики Российской Федерации и Галереей Мамонтовых.

Руководителем проекта и автором сценарной экспозиции является писатель и историк Александр Звягинцев.

Главный судебный процесс ХХ века начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. До сегодняшнего дня Международный военный трибунал в Нюрнберге остается крупнейшим правовым деянием представителей разных стран и идеологий, объединившихся для суда над нацизмом. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.

Выставка продлится до 7 ноября.-0-

Фото Оксаны Манчук