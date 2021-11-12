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12 ноября 2021, 19:31

Ремесленники и самозанятые о том, реально ли заработать на любимом деле

Чтобы заниматься любимым делом, совсем не обязательно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В стране существует и успешно развивается институт ремесленничества и самозанятых. Поговорили с белорусами, которые выбрали данный путь трудоустройства, и узнали, сколько налогов приходится платить, а также сложно ли оформить собственное дело.

Хобби, приносящее доход

Ремесленническая деятельность - широкое понятие. Под нее подпадает как, например, изготовление ручной вышивки, так и кузнечное дело. То есть тот труд, который выполняется преимущественно руками. Всего насчитывается 28 категорий. Важный нюанс: деятельность должна осуществляться без привлечения иных лиц.

Житель Пуховичского района Сергей Михайлов стал ремесленником минувшим летом.

- Занимаюсь различными поделками из дерева, - поясняет мужчина. - Из-за проблем со здоровьем нет возможности работать полноценно. И ремесленничество - хороший выход из ситуации. Тем более с деревом я любил возиться с детства. Такой вот жизненный компромисс.

Оформиться в качестве ремесленника проблем не составило. Посодействовал местный районный отдел занятости. Процедуры также довольно простые. Ремесленная деятельность осуществляется по заявительному принципу и без государственной регистрации. Человеку необходимо обратиться с паспортом в налоговый орган и заполнить специальное уведомление лично либо сделать это через кабинет плательщика. После чего нужно оплатить сбор - 2 базовые величины в год (58 рублей).

- Свою продукцию чаще всего продаю среди знакомых, так как есть определенный спрос. Участвую в ярмарках, могу пересылать человеку по почте заказ. Также возможно производить продукцию для юрлиц и ИП, но пока еще с этим не сталкивался, - говорит Сергей Михайлов.

Ремесленники могут рекламировать свои услуги в интернете. Наш собеседник пока такой возможностью не пользовался. Хотя признается, что об этом подумывает.

- Постоянные клиенты хвалят мои изделия. Ремесленничество пока не приносит больших денег, так как я только начал развиваться в данном направлении. Но активно над этим тружусь, - заключил Михайлов.

И даже криптовалюты

Если ремесленническая деятельность относится преимущественно к ручному труду, то категория самозанятых охватывает намного больший пласт услуг. Например, к такой категории причисляют фотографов, репетиторов и даже майнеров криптовалют - всего более 50 видов деятельности. Принципиальная разница с ремесленничеством - порядок налогообложения. Размер налога здесь больше (зависит от рода деятельности), и платить его нужно каждый месяц, в котором вы осуществляете деятельность.

В чем отличие самозанятых от ИП? Самое важное, что первым нет необходимости открывать счет в банке, регулярно отчислять взносы в ФСЗН (это можно делать по желанию), вести бухгалтерский учет. Однако стоит понимать, что при неуплате взносов в пенсионный фонд вам не зачтут страховой стаж. Как и в случае с ремесленниками, самозанятые не могут нанимать работников. А вот оказывать услуги юрлицам и другим организациям в рамках гражданско-правовых отношений - всегда пожалуйста.

"Сохранили декретные"

Наша следующая героиня - парикмахер Татьяна Юдчиц из Минска с более чем 15-летним стажем. На первых порах трудилась в обычной парикмахерской, потом работала на ИП. Во время второго декрета в 2019 году решила оформиться самозанятой.

- У моего работодателя на тот момент дела шли не лучшим образом, и я в любом случае хотела что-то поменять. Про возможность самозанятости узнала случайно уже после рождения дочки. Позвонила в свою налоговую, где мне рассказали, что парикмахер также подпадает под это понятие, - рассказывает Татьяна.

Оформление документов заняло меньше одного рабочего дня. Татьяна пришла в налоговую, написала заявление по стандартному образцу и сразу оплатила налог на квартал вперед. На тот момент получилось чуть менее 300 рублей. Сейчас цифра ежемесячного платежа составляет 111 руб.

- Единственный нюанс в том, что свою деятельность я могу осуществлять только в Минске, так как в регионах ставки налога отличаются в разы. Мне оставалось докупить часть инвентаря и спокойно работать. Кстати, детское пособие на ребенка до 3 лет мне также сохранили. Cамозанятым в отличие от стандартного трудоустройства его выплачивают в полном размере.

При оказании парикмахерских и других смежных услуг самозанятым рекомендовано соблюдать санитарные нормы. Проверить таких работников санстанция, впрочем, не сможет.

- Норма ведь рекомендательная. С другой стороны, я и сама заинтересована в чистоте и порядке. Иначе клиент, как говорится, проголосует рублем, - добавила женщина.

Взносы в ФСЗН Татьяна не делала, хотя такая возможность есть. Для себя выбрала другой вариант:

- Для самозанятых установлена планка отчисления в 29% от определенного лично мной дохода, но не менее такого же процента от минимальной зарплаты. Решила, что в моем случае выгоднее открыть вклад по накопительной пенсии.

Татьяна считает институт самозанятых хорошей альтернативой ИП, а иногда и трудоустройства в принципе. Хотя есть и несколько спорных моментов:

- Во-первых, я не могу сделать запись в трудовой. То есть по факту все это время я нигде не работала. Понятно, что если я захочу устроиться, например, в салон красоты, могут возникнуть вопросы. Да и страховой стаж также не растет.

Предполагается, что с 2023 года для самозанятых изменится порядок налогообложения. Им придется платить налог размером 10% от дохода.

- Пока я планирую продолжить свою деятельность именно в таком качестве. В целом, мне кажется, больше налогов я платить не буду. Поэтому к возможному нововведению отношусь спокойно. Поживем - увидим, - резюмировала женщина.

Самозанятых станет больше

Как сообщил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, в Беларуси насчитывается порядка 270 тысяч ИП, 84% которых не нанимают работников. В 2023 году в Беларуси будет скорректирован режим налогообложения, а также расширен список тех видов деятельности, к которым будут относиться самозанятые. Планируется, что большая часть индивидуальных предпринимателей перейдут в данный статус. Однако для самозанятых изменится ставка налога - 10% от выручки, включая отчисления в ФСЗН.

Количество ремесленников в Беларуси снижается. Данные приводит Министерство экономики. На начало 2021 года сбор за осуществление ремесленнической деятельности в стране оплатили чуть более 42 тыс. человек. За год показатель снизился на 1,4%. Вероятнее всего, это связано с пандемией коронавируса.

Ставки единого налога для самозанятых разнятся в зависимости от региона и даже населенного пункта. Расценки установлены и для каждого вида деятельности.

Александр НОВОХРОСТ,

газета "7 Дней".-0-

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