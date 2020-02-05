Репетиционные работы по системе PISA пройдут в белорусских школах в 2020 году

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Репетиционные работы по системе PISA пройдут в учреждениях общего среднего образования Беларуси в 2020 году. Об этом сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Весной 2018 года республика впервые участвовала в международном исследовании PISA. "Результаты чуть выше среднего. Естественно, мы анализируем, в чем причина, какие проблемы есть. Смотрим комплексно на эти вопросы", - сказал Игорь Карпенко.

Сейчас Национальный институт образования обобщает все материалы, уже появились некоторые методические рекомендации по внедрению практико-ориентированных заданий, которые есть в системе PISA, в систему общего среднего образования.

Выступает Игорь Карпенко

"В нынешнем году будем проводить репетиционное написание работ по системе PISA, а в 2021-м писать очередную работу (участвовать в международном исследовании PISA. - Прим. БЕЛТА). Этим вопросам мы уделяем серьезное внимание", - отметил министр.

Что касается репетиционных работ, сейчас готовится приказ. Республиканский институт контроля знаний является одним из операторов, организаторов этой работы.

Для улучшения качества образования министерство начало практиковать министерские контрольные работы. "Видим определенный положительный результат. Мы проводили по трем предметам министерские контрольные работы", - отметил Игорь Карпенко. По его словам, это подстегивает учителей анализировать качество их работы, а также объективность выставления тех или иных отметок.

Как сообщалось, тестирование 15-летних белорусских школьников по международной программе оценки качества знаний PISA-2018 проводилось в апреле-мае. Материалы теста были подготовлены на русском и белорусском языках. Сессия тестирования состояла из когнитивного теста, на выполнение которого отводилось два часа, и опросника (на его заполнение давали 35 минут). В исследованиях участвовали ученики 236 учреждений образования. Их выборка производилась незаинтересованной организацией из США (Westat). Контроль за проведением тестирования осуществлялся национальными и международными наблюдателями.

Тестирование было по трем основным направлениям: читательская, математическая и естественно-научная грамотность, однако приоритетной в исследовании PISA стала проверка читательской грамотности. Главная цель исследования - оценить практические умения школьников, то, как они применяют теоретические знания в жизни.

PISA (Programme for International Student Assessment) - международное сравнительное исследование по оценке образовательных достижений учащихся, заказчиком которого выступает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследования PISA проводятся с 2000 года с периодичностью один раз в три года. В 2018 году в исследовании приняли участие 79 стран и административно-экономических территорий.-0-

Белорусские школьники впервые участвовали в исследовании PISA и показали достойные результаты Тестирование 15-летних белорусских школьников по международной программе оценки качества знаний PISA-2018 проводилось в апреле-мае текущего года.