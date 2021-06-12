РЕПОРТАЖ: 40 минут - и ты спасаешь чью-то жизнь: как журналист стала безвозмездным донором

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови, когда каждый человек может присоединиться к акциям по безвозмездной сдаче крови. Быть донором - это почетная и ответственная миссия, ведь она позволяет спасти чью-то жизнь. Корреспонденты БЕЛТА решили поучаствовать в республиканской акции чуть раньше, чтобы узнать процесс изнутри.

Прежде чем стать донором, надо взять справку из поликлиники по месту жительства. Некоторое время следует соблюдать несложную диету: отказаться от молочных продуктов, жареного, острого, мучного. Кроме того, нельзя употреблять алкогольные напитки за 72 часа до сдачи крови.

"Выписка из медицинских документов нужна для того, чтобы убедиться, что у человека нет противопоказаний к донорству. Люди, у которых есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, ЖКТ и другие, не могут быть донорами. Противопоказано донорство и женщинам в течение года после родов. Чтобы исключить все эти вопросы, требуется информация из поликлиники, где потенциальный донор наблюдается. Обязательно должен быть результат ежегодной флюорографии. Для женщин необходимо посещение гинеколога раз в 6 месяцев", - отметила заместитель главного врача по медицинской части Могилевской областной станции переливания крови Светлана Петранис.

Могилевская областная станция переливания крови начинает рабочий день в 7.30, и с первых минут уже идут доноры. В среднем за день здесь бывают около 100 человек, половина из которых сдает кровь, а другая - плазму.

С порога нас встречает сотрудник станции: улыбчивая девушка просит обработать руки антисептиком, надеть маску (если кто-то забыл), измеряет температуру и помогает сориентироваться тем, кто пришел сюда впервые. Новые санитарно-эпидемиологические требования принесла с собой коронавирусная инфекция. "Нам важно обеспечивать полную безопасность наших доноров и посетителей", - отметила она.

После краткой беседы отправляемся в регистратуру, где узнаем, что безвозмездные доноры имеют свои преференции: их обслуживают вне очереди. Здесь мне заводят карточку донора, дают специальную анкету.

"В анкете содержатся вопросы о последних перенесенных заболеваниях, прививках, наличии аллергии и принимаемых медицинских препаратах. Важно, чтобы потенциальный донор честно ответил на все вопросы. Это позволяет избежать брака крови", - отметила заместитель главного врача.

Заполнив анкету, донор отправляется в доврачебный кабинет. Здесь проводят контрольные измерения температуры тела, веса. Спросят и о самочувствии в данный момент и даже поинтересуются настроением. "К донорству не допускаются люди с весом менее 55 кг. Для нас важно не только получить кровь, но, самое главное, не навредить этим самому донору. Обязательно спрашиваем про общее самочувствие. Важно, чтобы донор был сытым, выспавшимся и с хорошим настроением", - рассказала медицинская сестра Ольга Головкова.

Следующий этап - лаборатория, где сдается общий анализ крови. Ожидание результатов - около 10 минут. Я получаю на руки карту с отметкой о том, что группа крови вторая, резус-фактор положительный. "Вторая группа крови наиболее распространенная среди жителей Беларуси", - отметила Светлана Петранис.

После этого меня ждет терапевт. Измерение артериального давления, вопросы о свежих татуировках и пирсинге. "Если есть новые татуировки или пирсинг, с момента их появления должно пройти около года. Из-за эпидемии коронавируса появились и новые вопросы: болел ли человек, если да - прошло ли 8 недель с момента выздоровления. Была ли сделана прививка. И если да - прошло ли две недели после введения второго компонента", - рассказала терапевт Галина Платонова.

Дальше ждет самая "вкусная" часть процедуры: в буфете выдают "завтрак донора". Сегодня это сок, печенье, мармелад, зефир, чай, гематоген. Сразу же советуют попить сока и съесть, например, мармелад. Пренебрегать советами специалистов не стоит. "Конечно, все доноры должны приезжать к нам предварительно позавтракав. Это обеспечит хорошее самочувствие во время сдачи крови", - подчеркнула Светлана Петранис.

Впереди - донорский зал. Перед ним достаточно много людей: кто-то ждет своей очереди, кто-то уже отдыхает после процедуры (у таких доноров белые повязки на руке). Уходить после сдачи крови сразу нельзя: медикам нужно проконтролировать самочувствие донора. В очереди мы познакомились с Владиславом Дегтеревым. Молодой человек в четвертый раз пришел сдавать кровь. "Я сам работаю в больнице. Бывают разные случаи, когда нам необходима донорская кровь, это тот ценный ресурс, без которого иногда попросту не спасти жизнь человека. Потому тоже решил стать донором. Вот уже в четвертый раз прихожу и не планирую на этом останавливаться. Ведь с моей стороны это совсем минимальные затраты, а для кого-то - шанс на дальнейшую жизнь", - поделился молодой человек.

Меня регистрируют в специальном журнале, получаю бахилы и иду в донорский зал.

За раз у донора берут 450 мл крови, в среднем это занимает минут 10. В процессе медицинские работники интересуются самочувствием, проверяют, все ли с донором хорошо. После процедуры накладывают повязку - снять ее можно только через 4 часа. В целом сдача крови безболезненная, после этого может немного кружиться голова - тогда советуют немного полежать на кушетке и не вставать резко.

Далее заготовленная кровь обследуется по различным показателям, в том числе и на наличие таких инфекционных заболеваний, как вирусные гепатиты, ВИЧ, сифилис. "Наша главная задача - помочь пациенту и не навредить донору", - отметила главный врач Могилевской областной станции переливания крови Тамара Бурак.

Потом мне выдают справку для предоставления по месту работы или учебы. В день сдачи крови положен выходной. Неожиданностью стала и небольшая финансовая помощь для безвозмездных доноров - выдача компенсации на усиленное питание, ведь впереди ждет процесс восстановления. В следующий раз прийти сдавать кровь можно через 2 месяца мужчинам, через 3 - женщинам.

"Важно соблюдать определенную диету не только перед донацией, но и после. Советуем отказаться от вредных привычек не только перед процедурой сдачи крови, но и в целом. Здоровый образ жизни обеспечивает хорошее самочувствие и быстрое восстановление организма" - отметила Тамара Бурак.

По словам главврача, в прошлом году в Могилевской области более 7 тыс. человек были донорами крови и ее компонентов, 80% из них - постоянные доноры. Несмотря на пандемию, люди активно откликались и сдавали кровь.

На то, чтобы стать донором крови, я потратила около 40 минут - совсем немного времени для того, чтобы помочь спасти чью-то жизнь.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-