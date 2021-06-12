Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 12 июня 2021
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:01 Непорядочные политические игры Запада бьют прежде всего по простым белорусам - Чайчиц Общество
16:40 РЕПОРТАЖ: 40 минут - и ты спасаешь чью-то жизнь: как журналист стала безвозмездным донором Общество
16:16 Специалисты из Казахстана повысили квалификацию в университете МЧС Беларуси Общество
15:58 МВД опровергло фейк об обстоятельствах смерти сотрудника Происшествия
15:44 День рождения Королевы в Виндзоре отпраздновали парадом В мире
15:28 На Корсике стараются защитить побережье от загрязнения нефтепродуктами В мире
15:13 Обновлен перечень организаций с правом проводить платные ПЦР-тесты для выезда за границу Общество
14:59 Куба призывает туристов не брать с собой наличные доллары при путешествии на остров В мире
14:43 Сотни жителей и гостей Кобрина собрались на фестивале "Вытокі" Общество
14:37 Мемориальная доска Сергею Притыцкому обновлена в Минске Регионы
14:25 ФОТОФАКТ: Туристический слет проходит в Минском районе Регионы
14:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 895 пациентов с COVID-19, выписаны 937 Общество
14:03 Экспозицию "Поезд Победы" в Минске посетили около 800 человек за первый день демонстрации Общество
13:46 Во все регионы Беларуси доставлены 180 тыс. доз второго компонента "Спутника V" Общество
13:35 В США дайвер выжил после того, как его проглотил кит Калейдоскоп
13:20 Знаменитые белорусские композиторы, поэты и артисты соберутся на закрытии фестиваля "Маладзечна" Культура
13:20 ФОТОФАКТ: 470 военнослужащих приняли присягу в Гродно Регионы
13:03 Председатель СПК: последствия санкций затронут интересы всех граждан Беларуси Общество
12:52 Умер многократный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский В мире
12:50 ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокі" в Кобрине Общество
12:46 Более 800 пограничников приняли присягу в Беларуси Общество
12:29 В Минском районе расследуют убийство мужчины в электричке Происшествия
12:18 В Минском областном кадетском училище состоялся 10-й выпуск воспитанников Регионы
12:15 Принятие военной присяги состоялось в 72-м гвардейском объединенном учебном центре Регионы
12:07 Расследование пожаров обсудили в университете МЧС Общество
11:50 В России выявили за сутки 13 510 заразившихся COVID-19 В мире
11:40 Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 13 июня Общество
11:34 В Китае из-за утечки химиката погибли 8 человек В мире
11:21 Полуторагодовалый мальчик выпал из окна шестого этажа в Витебске Происшествия
11:16 Парня задержали за надписи на парапете в Минске Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
12 июня 2021, 16:40

РЕПОРТАЖ: 40 минут - и ты спасаешь чью-то жизнь: как журналист стала безвозмездным донором

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ: На каникулах в школу? С удовольствием!
РЕПОРТАЖ: Сбросили маски, а не рано ли?

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови, когда каждый человек может присоединиться к акциям по безвозмездной сдаче крови. Быть донором - это почетная и ответственная миссия, ведь она позволяет спасти чью-то жизнь. Корреспонденты БЕЛТА решили поучаствовать в республиканской акции чуть раньше, чтобы узнать процесс изнутри.

Прежде чем стать донором, надо взять справку из поликлиники по месту жительства. Некоторое время следует соблюдать несложную диету: отказаться от молочных продуктов, жареного, острого, мучного. Кроме того, нельзя употреблять алкогольные напитки за 72 часа до сдачи крови.

"Выписка из медицинских документов нужна для того, чтобы убедиться, что у человека нет противопоказаний к донорству. Люди, у которых есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, ЖКТ и другие, не могут быть донорами. Противопоказано донорство и женщинам в течение года после родов. Чтобы исключить все эти вопросы, требуется информация из поликлиники, где потенциальный донор наблюдается. Обязательно должен быть результат ежегодной флюорографии. Для женщин необходимо посещение гинеколога раз в 6 месяцев", - отметила заместитель главного врача по медицинской части Могилевской областной станции переливания крови Светлана Петранис.

Могилевская областная станция переливания крови начинает рабочий день в 7.30, и с первых минут уже идут доноры. В среднем за день здесь бывают около 100 человек, половина из которых сдает кровь, а другая - плазму.

С порога нас встречает сотрудник станции: улыбчивая девушка просит обработать руки антисептиком, надеть маску (если кто-то забыл), измеряет температуру и помогает сориентироваться тем, кто пришел сюда впервые. Новые санитарно-эпидемиологические требования принесла с собой коронавирусная инфекция. "Нам важно обеспечивать полную безопасность наших доноров и посетителей", - отметила она.

После краткой беседы отправляемся в регистратуру, где узнаем, что безвозмездные доноры имеют свои преференции: их обслуживают вне очереди. Здесь мне заводят карточку донора, дают специальную анкету.

"В анкете содержатся вопросы о последних перенесенных заболеваниях, прививках, наличии аллергии и принимаемых медицинских препаратах. Важно, чтобы потенциальный донор честно ответил на все вопросы. Это позволяет избежать брака крови", - отметила заместитель главного врача.

Заполнив анкету, донор отправляется в доврачебный кабинет. Здесь проводят контрольные измерения температуры тела, веса. Спросят и о самочувствии в данный момент и даже поинтересуются настроением. "К донорству не допускаются люди с весом менее 55 кг. Для нас важно не только получить кровь, но, самое главное, не навредить этим самому донору. Обязательно спрашиваем про общее самочувствие. Важно, чтобы донор был сытым, выспавшимся и с хорошим настроением", - рассказала медицинская сестра Ольга Головкова.

Следующий этап - лаборатория, где сдается общий анализ крови. Ожидание результатов - около 10 минут. Я получаю на руки карту с отметкой о том, что группа крови вторая, резус-фактор положительный. "Вторая группа крови наиболее распространенная среди жителей Беларуси", - отметила Светлана Петранис.

После этого меня ждет терапевт. Измерение артериального давления, вопросы о свежих татуировках и пирсинге. "Если есть новые татуировки или пирсинг, с момента их появления должно пройти около года. Из-за эпидемии коронавируса появились и новые вопросы: болел ли человек, если да - прошло ли 8 недель с момента выздоровления. Была ли сделана прививка. И если да - прошло ли две недели после введения второго компонента", - рассказала терапевт Галина Платонова.

Дальше ждет самая "вкусная" часть процедуры: в буфете выдают "завтрак донора". Сегодня это сок, печенье, мармелад, зефир, чай, гематоген. Сразу же советуют попить сока и съесть, например, мармелад. Пренебрегать советами специалистов не стоит. "Конечно, все доноры должны приезжать к нам предварительно позавтракав. Это обеспечит хорошее самочувствие во время сдачи крови", - подчеркнула Светлана Петранис.

Впереди - донорский зал. Перед ним достаточно много людей: кто-то ждет своей очереди, кто-то уже отдыхает после процедуры (у таких доноров белые повязки на руке). Уходить после сдачи крови сразу нельзя: медикам нужно проконтролировать самочувствие донора. В очереди мы познакомились с Владиславом Дегтеревым. Молодой человек в четвертый раз пришел сдавать кровь. "Я сам работаю в больнице. Бывают разные случаи, когда нам необходима донорская кровь, это тот ценный ресурс, без которого иногда попросту не спасти жизнь человека. Потому тоже решил стать донором. Вот уже в четвертый раз прихожу и не планирую на этом останавливаться. Ведь с моей стороны это совсем минимальные затраты, а для кого-то - шанс на дальнейшую жизнь", - поделился молодой человек.

Меня регистрируют в специальном журнале, получаю бахилы и иду в донорский зал.

За раз у донора берут 450 мл крови, в среднем это занимает минут 10. В процессе медицинские работники интересуются самочувствием, проверяют, все ли с донором хорошо. После процедуры накладывают повязку - снять ее можно только через 4 часа. В целом сдача крови безболезненная, после этого может немного кружиться голова - тогда советуют немного полежать на кушетке и не вставать резко.

Далее заготовленная кровь обследуется по различным показателям, в том числе и на наличие таких инфекционных заболеваний, как вирусные гепатиты, ВИЧ, сифилис. "Наша главная задача - помочь пациенту и не навредить донору", - отметила главный врач Могилевской областной станции переливания крови Тамара Бурак.

Потом мне выдают справку для предоставления по месту работы или учебы. В день сдачи крови положен выходной. Неожиданностью стала и небольшая финансовая помощь для безвозмездных доноров - выдача компенсации на усиленное питание, ведь впереди ждет процесс восстановления. В следующий раз прийти сдавать кровь можно через 2 месяца мужчинам, через 3 - женщинам.

"Важно соблюдать определенную диету не только перед донацией, но и после. Советуем отказаться от вредных привычек не только перед процедурой сдачи крови, но и в целом. Здоровый образ жизни обеспечивает хорошее самочувствие и быстрое восстановление организма" - отметила Тамара Бурак.

По словам главврача, в прошлом году в Могилевской области более 7 тыс. человек были донорами крови и ее компонентов, 80% из них - постоянные доноры. Несмотря на пандемию, люди активно откликались и сдавали кровь.

На то, чтобы стать донором крови, я потратила около 40 минут - совсем немного времени для того, чтобы помочь спасти чью-то жизнь.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
здоровье медицина Могилев репортаж
Новости рубрики Общество
Виктор Чайчиц. Фото из архива Непорядочные политические игры Запада бьют прежде всего по простым белорусам - Чайчиц
Фото ucp.by Специалисты из Казахстана повысили квалификацию в университете МЧС Беларуси
Фото из архива Обновлен перечень организаций с правом проводить платные ПЦР-тесты для выезда за границу
Во время фестиваля Сотни жителей и гостей Кобрина собрались на фестивале "Вытокі"
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 895 пациентов с COVID-19, выписаны 937
Передвижной музей Экспозицию "Поезд Победы" в Минске посетили около 800 человек за первый день демонстрации
Главное
Во время совещания "Это экономическая конституция страны" - у Лукашенко обсудили изменения в Гражданский кодекс
Лукашенко: отношения Беларуси и России закалены в противостоянии современным угрозам
За сутки в Беларуси зарегистрированы 895 пациентов с COVID-19, выписаны 937
Сотни жителей и гостей Кобрина собрались на фестивале "Вытокі"
Топ-новости
Лукашенко утвердил новые положения о Совете Безопасности
Во все регионы Беларуси доставлены 180 тыс. доз второго компонента "Спутника V"
"Творческий квартал", музыка разных эпох и спектакли - чем сегодня удивит фестивальный Молодечно
Более 800 пограничников приняли присягу в Беларуси
Обновлен перечень организаций с правом проводить платные ПЦР-тесты для выезда за границу
Непорядочные политические игры Запада бьют прежде всего по простым белорусам - Чайчиц
РЕПОРТАЖ: 40 минут - и ты спасаешь чью-то жизнь: как журналист стала безвозмездным донором
Совмин уточнил порядок организации и проведения ЦТ
ФОТОФАКТ: Туристический слет проходит в Минском районе
Председатель СПК: последствия санкций затронут интересы всех граждан Беларуси
Принятие военной присяги состоялось в 72-м гвардейском объединенном учебном центре
БелАЭС позволит стране сэкономить около $550 млн в год - Михадюк
ФОТОФАКТ: 470 военнослужащих приняли присягу в Гродно
Минюст рассказал о корректировке Гражданского кодекса. Что изменится для предприятий и граждан
Жук: экономические и социальные результаты Беларуси как бельмо на глазу в постковидной Европе
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.