РЕПОРТАЖ: Белорусские аграрии собирают богатый урожай арбузов

Климат в Беларуси становится другим. Эти изменения открывают новые перспективы для сельского хозяйства. Погодные условия позволяют выращивать теплолюбивые растения, в том числе бахчевые. В Брестской области первопроходцами в этом деле были Малоритский и Кобринский районы. В этом году к ним присоединился Дрогичинский район, там сегодня начали собирать урожай. Корреспонденты БЕЛТА продегустировали, какие на вкус дрогичинские арбузы.

С инициативой заняться бахчеводством выступило ОАО "Радостовское". Предложение поддержало Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Весь технологический процесс контролировали ученые: от сева до сбора плодов. "Мы готовы к промышленному бахчеводству: созданы специальные машины, отработан весь технологический процесс. Этим важно заниматься. Во-первых, арбуз богат витаминами, минералами, содержит фолиевую кислоту, которая способствует быстрому усвоению микроэлементов. Во-вторых, выращиванием этой культуры выгодно заниматься", - перечисляет преимущества доктор сельскохозяйственных наук, профессор Александр Аутко.

Для реализации пилотного проекта в Дрогичинском районе подобрали поле площадью 6 га. Было отдано предпочтение четырем гибридам и сортам из трех стран - Турции, Нидерландов и России. Урожай получился достойным. С одного гектара здесь собирают 25-30 т бахчи. На ветвистых плетях выросли полосатые ягоды массой от 5 до 10 кг, у некоторых вес достигает 12 кг.

Старший преподаватель Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Волосюк поясняет, что арбуз - неприхотливая культура, которая любит легкие супесчаные почвы. "Есть все предпосылки создания зоны промышленного бахчеводства именно в южной части страны. В этих условиях осуществляется прямой посев в почву. Эту технологию мы отрабатывали четыре года. Мы не используем пестицидов, в течение вегетационного периода вносили экологически чистые препараты", - поясняет ученый. Он добавляет, что белорусские арбузы можно использовать для производства детского питания. А это уже знак качества.

Работники "Радостовского" бережно откручивают с плети пестрые арбузы и складывают в большие кучи. Знающие толк в традиционных белорусских культурах сельчане не без удовольствия отмечают, что первый урожай выдался хорошим. "Наше хозяйство раньше не выращивало арбузы, поэтому нам интересно. Глаз радуется, какие выросли кавуны. Собирать их не тяжело, мы к такой работе привычные", - поделилась впечатлениями Мария Остапук.

Заготовители практически сразу же забирают сорванные арбузы, уже сегодня они отправятся на прилавки магазинов. Одним из первых продукцию у хозяйства покупает Дрогичинское райпо. "Закупали белорусские арбузы и раньше, спрос на них хороший. В день продаем 500 кг. Впервые закупаем арбузы в своем районе, это выгодно, практически нет транспортных расходов", - сказал председатель Дрогичинского райпо Виктор Коляда.

Белорусские арбузы отличаются от привозных высоким содержанием сахаров. Их плюс по сравнению с зарубежными "конкурентами" и в том, что они поступают на прилавок непосредственно с поля. В отличие от дыни арбуз не дозревает, со временем он только теряет свои вкусовые и целебные качества.

"Выращивание бахчевых у нас только набирает ход, с каждым годом получаем урожайность выше, увеличивается и валовой объем. В этом году планируем получить не менее 450 т арбузов. Наиболее массово их выращивают в Брестской, Минской, Гродненской и Гомельской областях. Северные регионы - Витебская и Могилевская области - немного отстают, им необходимо активнее заниматься выращиванием этой культуры", - считает заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун. Его слова подтверждают ученые. Выращивать бахчу можно по всей Беларуси, результат зависит от технологии. Например, в Брестской области рекомендуется прямой посев, в Гродненской и Минской - рассада.

Вполне вероятно, что в ближайшие несколько лет белорусские аграрии смогут обеспечить республику собственными сочными и сладкими арбузами.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

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