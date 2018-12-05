РЕПОРТАЖ: Бизнес одного как источник активного долголетия для многих

Чарльз Диккенс писал: "Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим". Банально, но верно. И тем более верно в современной ситуации, когда принцип образования через всю жизнь становится одним из приоритетов во всем мире, а социальное предпринимательство набирает обороты. Объединить и то, и другое попробовала минчанка Елена Демидова, став организатором образовательных программ в Центре активного долголетия. Пожалуй, именно так выглядит работа мечты: человек занимается любимым делом в том формате, который выбрал для себя сам. И очень здорово, что сегодня те, кто хотел бы организовать свой социальный бизнес, на старте могут рассчитывать на помощь и финансовую поддержку государства.

В Минске за 11 месяцев этого года субсидию на организацию своего дела получили 137 человек (в размере 11 бюджетов прожиточного минимума каждый, а сегодня размер 1 БМП равен Br214,21). Всего с 2010 года при финансовой поддержке государственной службы занятости зарегистрировали предпринимательство более 1,5 тыс. минчан. Сферы деятельности самые разные: от торговли и строительных, отделочных, ремонтных работ до парикмахерских услуг, такси и создания сайтов. Разные и получатели субсидии, которые доказали состоятельность своих идей (большинство не только закрепилось в своей сфере, но и успешно развивается, даже переходит от ИП к фирме). Процветает и дело Елены Демидовой.

"Идея у меня назрела давно, ведь я пришла в предпринимательство из социальной сферы, работу в которой выбрала 10 лет назад и никогда не жалела об этом, - объясняет бизнес-леди. - Много лет общалась с пожилыми людьми в социальном центре и чувствовала, какие у них есть потребности. В какой-то момент поняла, что мне хочется проявлять больше творчества и предложить своим подопечным более широкий выбор. Решила рискнуть и проверить саму себя: смогу ли я заниматься тем, что мне нравится, но самостоятельно. Поскольку сейчас социальное предпринимательство стало активно развиваться, подумала: почему бы не совместить мои стремления быть самостоятельной с решением социальных проблем. Самый простой вариант для этого - услуги неформального образования".

"Я слышала о том, что государство оказывает поддержку тем, кто хочет открыть собственное дело, поэтому, когда идея окончательно созрела, обратилась за консультацией в центр занятости. И поняла, что для меня это хороший вариант - новая ступень в развитии. Оказалось, что ничего сложного в этом нет. Встала на учет в центр занятости как безработная. Поскольку я параллельно училась социальному предпринимательству в программе Biz4all, то проходить обучение, которое предлагает служба занятости, мне было не нужно. Я уже умела составлять бизнес-план, продвигать свой проект", - вспоминает Елена.

Примерно в то же время девушка попала на стажировку в Чикаго, где увидела, как работает кафе для пожилых людей. Там можно не только перекусить, но и интересно провести время, приобрести нужные компетенции и навыки в образовательных залах.

Реализовать нечто подобное в Минске, создав открытое пространство для пожилых людей и предлагая его посетителям различные образовательные курсы и активности, помог друг, единомышленник и, по сути, наниматель Елены - директор социального предприятия "Ценный капитал" Дмитрий Климкович. Он предоставляет помещения для работы Центра активного долголетия в историческом здании начала XX века по улице Мясникова, 76 (когда-то здесь размещалась женская еврейская гимназия, жил Янка Мавр) и оплачивает услуги организатора учебного процесса.

Увлекательный и содержательный досуг тех, кому за 50, в центре расписан на каждый день недели. Сетка занятий и мероприятий плотная - всего более 50 направлений. Здесь и творческие мастерские, и языковые, компьютерные курсы, и разные виды оздоровительного фитнеса, и уроки дефиле и ухода за собой.

"Первым делом нужно было оценить потребности людей, которые к нам приходят, в тех или иных услугах. Чего они не получают, скажем, в территориальном центре соцобслуживания, в Университете третьего возраста. Это было и остается главной задачей центра. Кроме того, если мы говорим о продлении трудовой активности или занятости пенсионеров, то наша задача - выяснить, что помогает им оставаться в строю, и предложить это, сделать так, чтобы люди в любом возрасте были востребованы, - объясняет Елена. - Вторая моя задача - поиск тренеров, которые готовы за символическую плату (поскольку у нас очень демократичные цены) заниматься с посетителями центра".

Начинала девушка с компьютерных курсов, на которых сама же и преподавала. Сейчас ее функция административная, и все потому, что подобралась прекрасная команда тренеров. "Все наши педагоги говорят, что сами заряжаются позитивом от посетителей и очень рады тому, как ответственно те подходят к заданиям", - добавляет собеседница.

Заглядываем в художественный класс, где проводит занятие преподаватель китайской живописи Екатерина Мартиневская, - и воочию убеждаемся в мотивированности посетителей. В классе аншлаг. Дамы, пришедшие кто с работы, а кто из-за кухонной плиты, увлеченно тренируют свободный взмах кисти с тушью, чтобы запечатлеть тонкий изгиб травинки. Ощущение и осознание поэтики этого вида искусства в данный конкретный момент для них никак не связано с тем, что творчество в самых разных его проявлениях является хорошей профилактикой когнитивных нарушений.

"Эти занятия, в отличие от прочих художественных курсов, дарят больше радости. Не нужно учиться основам рисования - здесь другая философия, живопись идеи. И ты сразу можешь что-то сделать, видишь результат. Нарисовал лепестки - уже достижение!" - объясняет одна из посетительниц.

"Мы тут дышим творчеством", - добавляет другая.

"Вроде и не так просто, но все же кайф. А после занятий вообще легкость - обо всех проблемах забываешь", - комментирует третья.

Домохозяйки, бабушки, бухгалтеры, педагоги обсуждают свое домашнее задание, трудности поиска рисовой бумаги или то, как засохшая гуашь 30-летней давности вдруг оказалась полезной. А Екатерина Мартиневская вещает им о том, что движение кистью должно быть легким, потому что поэтика цветка - свобода. Что вести линию надо на выдохе, высвобождая нужную энергию. В общем, полный дзен и погружение в процесс, отвлекающий от мирской суеты. Что может быть лучше для борьбы с современными стрессами!

В соседнем классе идет занятие английского. Это не единственный иностранный язык, который в центре предлагают для изучения. Можно еще выбрать немецкий и итальянский.

Старших по возрасту ловко обучает лайфхакам по запоминанию лексики и усвоению грамматики Вероника Куль. Эта выпускница лингвистического университета работает в фирме по переводу документов, а для души преподает английский в Центре активного долголетия. Кто-то у нее в группе занимается с февраля, кто-то всего месяц, но для каждого находятся свои приемы, чтобы влиться в процесс.

Мотивация учеников (а преимущественно учениц) разная: у кого-то дети за границей, кто-то сам любит путешествовать, кто-то хочет читать книги и смотреть фильмы в оригинале. "И еще чтобы Альцгеймер не стоял за спиной", - добавляет одна из пенсионерок.

Этой же цели служат и многочисленные вариации оздоровительных гимнастик, которые предлагают в центре: славянская, китайская и танцевальное направление зумба голд. Особенность в том, что это не полноценный фитнес, а оздоровительные занятия с тренерами, имеющими сертификаты для работы с людьми пожилого возраста.

"Никогда не угадаешь, что будет пользоваться популярностью. Хотя есть и однозначно востребованные программы. Например, "Элегантность вне возраста" - цикл занятий по составлению своего стиля и имиджа, дефиле. И вообще, дамам очень нравится все, что связано с красотой и здоровьем. У нас была группа, которая занималась моделингом, профессиональным дефиле и фотопозированием. Тренер не смогла уделять нам больше времени, сейчас мы в поиске замены, - комментирует Елена Демидова. - А недавно окончился курс по фотошопу. Нас очень удивило, насколько он оказался востребован и интересен людям на пенсии. Популярны и курсы фотографии".

Одна беда: 95% посетителей женщины. Что-то в менталитете или образе жизни наших мужчин, несмотря на уйму свободного времени на пенсии, останавливает их от подобных коллективных форм саморазвития. "Это определенный вызов для нас, так как нам бы хотелось стать более интересными для мужчин. Возможно, преградой становятся какие-то гендерные стереотипы. Возможно, стимул что-то менять в своей жизни есть больше у женщин. Но мужчины приходят на разовые мероприятия, и это уже хорошо", - заключает собеседница.

Центр работает по принципу свободного пространства, а не университета с набором дисциплин, и предлагает много досуговых мероприятий: игры в мафию, выставки, творческие вечера. "Вы бы знали, как много в нашем сообществе творческих людей на пенсии уникальных индивидуумов! Например, одному художнику уже 82 года, мы организовали в центре выставку его картин гуашью", - рассказывает Елена Демидова. А еще на стенах свободного пространства можно увидеть массу полезной информации о том, где и какие мероприятия проходят в городе.

По информации Мингорисполкома, в столице проживают 480 тыс. пенсионеров, из них 171 тыс. работают. Все больше людей старшего возраста не хотят встречать свой золотой век скучно и пассивно, поэтому за недолгое время существования Центра активного долголетия (с февраля 2018 года) в нем хотя бы раз побывали около 700 человек. Сформирована и постоянная база клиентов, которые выбирают разовые мероприятия или цикл занятий по душе. Но все-таки большинству нужна сильная мотивация, чтобы найти в себе потенциал быть активным, любознательным, открытым миру. А потому не лишним будет напомнить им, да и себе тоже слова древнегреческого поэта-баснописца Эзопа: "Не стыдись учиться в зрелом возрасте: лучше научиться поздно, чем никогда".

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-