РЕПОРТАЖ: Бумажная упаковка - шаг навстречу экологии

В Беларуси, как и во всем мире, складывается тренд на осознанное потребление. Концерн "Беллесбумпром" совместно с КУП "Минскхлебпром" при реализации программы правительства по поэтапному переходу на экологичную упаковку разработал и внедрил в массовое производство бумажные пакеты для хлебобулочных изделий. Их изготавливает специализированное предприятие концерна - ООО "Суперпак компани", уже начались поставки экоупаковки на минские хлебозаводы. Как производятся бумажные пакеты, в чем их преимущество и как скоро наша страна перейдет на такой вид упаковки, узнала корреспондент БЕЛТА.

Специалисты упаковочного и хлебобулочного производств сделали большую работу. Рассматривались различные технологии производства, варианты упаковки, ее формата и внешнего оформления. Путем многочисленных испытаний получили нужные характеристики упаковки, ее прочности, жиронепроницаемости, привлекательности для покупателя, отработали и много других нюансов.

"По программе по плавному переходу с полиэтиленовой на экологичную упаковку мы предусмотрели использование бумаги. Для ее производства в Беларуси есть свое сырье - целлюлоза. Решили начать с упаковки для хлеба. На заводах, входящих в структуру "Минскхлебпрома", выделили отдельные виды хлебов, провели соответствующие испытания и создали подходящую линейку экоупаковки. Сегодня бумажные пакеты используются при фасовке хлеба "Родниковый", "Бабулiн", скоро к ним присоединится "Маяк". Всего в линейке представлено около 10 разных пакетов в зависимости от вида хлеба", - сказал генеральный директор предприятия Павел Щаснович.

Сейчас упаковка для хлеба - бумажная с прозрачным полиэтиленовым окошком, чтобы потребитель мог рассмотреть, как выглядит товар. "Запрос белорусской розницы и потребителя пока такой. Мы работаем над тем, чтобы делать окошко из тонкой прозрачной бумаги, которое тоже позволит видеть продукт, и имеем все технические возможности для этого. Такие пакеты мы уже поставляем в страны Европейского союза. Думаю, подойдем к этому и на местном рынке", - добавил гендиректор.

Компания в среднем в месяц выпускает 30 млн бумажных пакетов, из которых 40% идет на экспорт. Продукция поставляется в Европейский союз (Литву, Латвию, Эстонию, Францию, Германию), а также в Россию и Казахстан. Ближайшие восточные соседи заказывают упаковку для хлебобулочных изделий, муки, соли. Если говорить о странах Евросоюза, то в основном заказы поступают на пакеты для хлебов, хлебобулочных изделий, а также в розницу - для фасовки фруктов и овощей.

Загрузка завода составляет 30-35% от имеющихся возможностей, в основном за счет иностранных контрагентов. Предприятие готово дополнительно нарастить мощности в несколько раз при наличии спроса, который постепенно растет. "В принципе, с имеющимися мощностями мы сможем закрыть потребности белорусского рынка в экоупаковке - пусть и не на 100% заменить полиэтилен, полипропилен, но, по крайней мере, сделать так, чтобы бумага была представлена как альтернатива, в равной доле с ними. При необходимости мы в короткий срок - от 3 до 6 месяцев - сможем увеличить свои производственные мощности вдвое", - сказал Павел Щаснович.

Одним из аргументов против использования экоупаковки называют ее стоимость. По словам гендиректора, сегодня бумажная упаковка, действительно, иногда стоит дороже, чем полиэтилен. Это обусловлено отсутствием массовых заказов. С выходом на промышленные партии себестоимость будет снижаться, и если она не сравняется с полиэтиленом, то будет незначительно выше.

"Мы сделали первый шаг в очень важном деле - сокращении потребления вредного для экологии пластика. И уже на первоначальном этапе видим результат: спрос на экоупаковку растет, потребители позитивно оценили это решение - хлеб в бумажном пакете охотно раскупается. Пусть пока эта упаковка дороже полиэтиленовой, но мы понимаем, что она экологичная и перерабатываемая, плюс немалую роль играет сохранение вкуса и аромата. Поэтому перспективы хорошие, в планах - нарастить производство бумажной упаковки в Беларуси в разы", - отметил председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько.

Концерн совместно с производителями продуктов питания и торговыми сетями активно работает в направлении экологизации. "Мы давно работаем с мукомольщиками, сахарными комбинатами, сейчас начали сотрудничать с хлебозаводами. Надеемся, что в скором времени весь хлеб массово будет упакован в бумагу. Уже запущена программа взаимодействия с "Минскхлебпромом", такие же проекты планируем разработать и внедрить с другими предприятиями", - сказал зампредседателя концерна Александр Пшенный.

Как известно, основной поставщик и распространитель потребительских пакетов - торговля. Взаимодействие с ретейлом позволит выйти на полную замену пластика. "Мы готовы ускориться и перестроиться, нужна лишь поддержка наших производителей и торговли. Все это существенно улучшит экологию страны, а также поможет загрузить отечественные производства не только пакетов, но и сырья, бумаги, целлюлозы", - подчеркнул он.

Сейчас уже идут поставки бумажной упаковки на столичные хлебозаводы. В частности, хлебозавод "Автомат" представил хлеб "Родниковый" в красочном бумажном пакете. Новый формат упаковки не только привлекает внимание запоминающимся дизайном, информирует о характеристиках товара и производителе, но и сохраняет свежесть хлеба, защищает его от влаги и загрязнений.

"Наша продукция изготавливается на натуральных заквасках из экологически чистого белорусского сырья, поэтому решили использовать бумажную экологичную упаковку, гарантирующую сохранность, качество и безопасность хлеба в процессе транспортировки, хранения и реализации", - отметил директор хлебозавода "Автомат" Анатолий Локтыш.

Хлеб в бумажной упаковке уже появился в продаже. По словам директора, первые партии с 4 июня поступили в магазины столицы, а с 15 июня завод начал поставлять хлеб в такой упаковке всем торговым сетям страны. Планируемый среднемесячный объем выпуска хлеба "Родниковый" в пакете из бумаги - около 80 т. Предприятие наметило в течение года увеличить объемы производства хлебобулочной продукции в экологически безопасной упаковке.

Как подчеркивают на заводе, преимуществ бумажных пакетов немало. Они лучше сохраняют качество хлеба. В такой упаковке поддерживается естественный микроклимат, поэтому продукт дольше сохраняет все свои полезные свойства. Бумажная упаковка обладает хорошей термостойкостью (материал, из которого она изготавливается, способен выдерживать температуру до 180 градусов) и универсальностью - в них можно хранить не только хлеб, но и другие продукты. К тому же использование бумажной упаковки - проявление заботы об окружающей среде и о будущих поколениях, так как подлежит вторичной переработке.

В ближайшее время новый вид упаковки внедрят и на других хлебозаводах, в том числе в регионах страны. Предприятие - производитель бумажных пакетов готово удовлетворить необходимый спрос. В Беларуси для этого имеется все необходимое: сырье, оборудование и профессиональные кадры. Дело за торговлей и потребителями.

Юлия НЕМАНКОВА,

Фото Сергея ШЕЛЕГА,

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