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13 ноября 2019, 17:40

РЕПОРТАЖ: Досрочное голосование, или Как страна выбирает новый состав парламента

Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
Через участие в выборах люди транслируют свою гражданскую позицию - избиратель
На выборах важен каждый голос - мнение

В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Чтобы посмотреть, как оно проходит и насколько активно люди участвуют в избирательной кампании, корреспонденты БЕЛТА посетили несколько избирательных участков, расположенных в средней школе №164 Ленинского района Минска.

В столичной школе №164 расположены три участка для голосования. Здесь баллотируются 7 кандидатов в депутаты Палаты представителей. Первым посещаем избирательный участок №154. Когда входишь в помещение, оборудованное для голосования, сразу бросается в глаза обилие информационных материалов. За столами сидят члены избирательной комиссии, а рядом расположены места для наблюдателей.

Знакомимся с людьми, которые пришли проголосовать. Алла Коретко - пенсионерка. Ей 70 лет. Всю свою жизнь она принимает участие в выборах. "Я считаю, что каждому человеку необходимо исполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах. Это наша страна. Мне бы хотелось, чтобы с каждым годом она становилась лучше, а для этого в ее руководстве должны быть умные, серьезные, сосредоточенные люди. Поэтому мы, особенно те, кто в возрасте, регулярно посещаем такие важные мероприятия", - рассказывает нам женщина.

"Пришла досрочно, потому что мне необходимо будет уехать из города в конце недели по личным делам, - продолжает пенсионерка. - Выбирать будущего депутата всегда сложно. Но хотелось бы, чтобы в руководстве страны были молодые люди. Ведь именно они сегодня определяют наше будущее. И очень хотелось бы, чтобы оно были светлым и уверенным, как и наша молодежь".

Пенсионерка Людмила Тригубович ближайшие выходные собирается вместе с семьей провести на даче, тем более погода благоприятствует этому. "Я всегда голосую, - рассказывает нам женщина. - Почему досрочно? Наверное, чтобы не затягивать до последнего дня, чтобы потом не попасть в очередь. К слову, и мой сын тоже обязательно пойдет голосовать".

По словам женщины, она давно определилась с кандидатом, за которого пришла отдать свой голос. "Я внимательно ознакомилась с информацией о кандидатах, поставила птичку, за кого я буду голосовать. Мне кажется, что у нас в стране все ходят голосовать. Уверена, мое мнение учитывается. Это моя страна, где мне нравится жить, - отмечает она. - Хочу, чтобы депутаты были для народа, для страны, брали пример в работе с нашего Президента. С его активности и внимательности к проблемам людей. Очень важно, что есть такие люди, к которым можно обратиться со своей проблемой или вопросом. Мы сами выбираем свое будущее, поэтому, как мне кажется, на выборы нужно обязательно всем ходить".

Учительница русского языка и литературы Светлана Ковалева также решила отдать свой голос. "Я голосую досрочно, потому что с семьей в выходные мы планировали уехать из города. На выборы хожу всегда. Думаю, мое мнение важно для страны. При выборе кандидатов скорее полагалась на интуицию. Считаю, что в парламенте должно быть больше женщин, которым близки и понятны проблемы семей, пенсионеров, молодых людей. Этим и руководствовалась при выборе своего кандидата", - рассказала нам избиратель.

Учитель физической культуры и здоровья Владислав Ивашкевич также осознанно подходит к выбору будущего депутата. "Считаю, это должен быть человек из народа, который начал свой путь с самых низов и достиг определенных высот в обществе. Тогда он будет понимать проблемы простых людей", - уверен мужчина.

Светлана Нужа во время этой парламентской кампании выступает в качестве наблюдателя от Коммунистической партии Беларуси. "Я впервые являюсь наблюдателем. Хочу сказать, что люди в дни досрочного голосования довольно активны, - поделилась своим мнением она. - Некоторые приходят совсем рано, потому что им на работу надо. В течение дня наблюдается хорошая явка. Все организованно четко, никаких нарушений не заметила".

А вот Сергей Иванов - уже опытный наблюдатель. Он представляет Ленинскую районную организацию Минска РОО "Белая Русь". "Более 20 лет участвую в избирательных кампаниях. На этом избирательном участке процесс голосования организован на должном уровне. Явка неплохая в первые два дня. Комиссия и избиратели общаются в доброжелательной, непринужденной обстановке. У всех хорошие отзывы о работе комиссии", - отметил наблюдатель.

К слову, в средней школе №164 созданы все условия для голосования людей с ограниченными возможностями. "За нашим участком закреплены три дома, в том числе дом инвалидов. В нем живут исключительно люди с ограниченными возможностями. Для такой категории избирателей у нас предусмотрена специальная кабинка, увеличенная в размерах, чтобы человек на коляске мог спокойно заехать и проголосовать", - рассказал нам председатель участка для голосования №152 Александр Станчик.

А тех, кто не сможет самостоятельно добраться до участка, обязательно посетят на дому. "Мы принимаем заявки по телефону. Поступило уже достаточно таких звонков. Кроме того, у нас подготовлены волонтеры. Они будут работать в день выборов и помогать инвалидам-колясочникам", - добавил он.

Что касается непосредственно дня выборов, то 17 ноября в средней школе №164 запланирована насыщенная культурная программа. "День выборов - это всегда праздник. И этот раз не станет исключением, - заверяет нас директор школы Светлана Богдашова. - На выборы приходят как пожилые люди, так и люди с детьми. Поэтому необходимо создать условия для каждого из них. У нас запланированы концертные программы. У входа в школу уже появились афиши. Кроме того, каждый ученик получит пригласительные билеты для всей семьи. Будет детское караоке. Для мам запланированы мастер-классы по аэробике и праздничному оформлению стола. Также планируем провести командные соревнования. Самые активные обязательно получат призы".

По традиции в день выборов на избирательных участках будут работать торговые точки. "Комбинат школьного питания презентует блюда, которые предлагаются детям на протяжении недели. Пройдет выставка-дегустация хлебобулочных изделий", - добавила директор школы.

Напомним, что досрочно отдать свой голос за кандидата в депутаты Палаты представителей можно по 16 ноября. Избирательные участки будут работать с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В день выборов, 17 ноября, отдать свой голос можно будет с 8.00 до 20.00.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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