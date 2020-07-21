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РЕПОРТАЖ: "Это выход из зоны комфорта": как живут резервисты на полевых сборах

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Служба в армии бывает разной: срочной (до полутора лет), контрактной. Есть и те, кто раз в год проводит чуть больше месяца на сборах, - так служат ребята, которые попали в резерв. Корреспонденты БЕЛТА решили узнать, что представляют собой полевые выходы у солдат-резервистов в 188-й гвардейской инженерной бригаде в Могилеве.

До полевого лагеря, где расположились военнослужащие, добраться нелегко: обычные машины по таким дорогам попросту не пройдут. Потому наше путешествие началось с армейского "Урала": ехали, как настоящие солдаты, в кузове машины.

Прибыв на место, мы увидели палаточный город: жилые помещения, комната досуга, столовая и кухня. Здесь же разместились палатки руководства и медпункт.

"У нас здесь сейчас 72 человека - это солдаты срочной службы, контрактники. Из них 36 человек проходят службу в резерве. На полевых сборах все организовано как в казарме: есть все условия для нормальной жизни, просто находимся на природе", - рассказал командир батальона Владимир Карпеченко.

Как уточнил командир, служба в резерве для солдат длится три-четыре года - в зависимости от образования.

"Те, кто с высшим образованием, служат три года, а со среднеспециальным - четыре. На сборы они приходят раз в год на 42 дня. В резерв попадают ребята, которые по семейным причинам не могут проходить срочную службу, и те, кто является нужным специалистом в организации или на предприятии, где работает. На полевых сборах мы объединили солдат всех видов службы. Так легче и проще адаптироваться резервистам: те, кто уже был здесь, за год успели все забыть, а тем, кто пришел впервые, помогают более опытные товарищи. В армии, как и в обычной жизни, важно, чтобы в коллективе были хорошие взаимоотношения между людьми. Все это понимают и никогда не откажут в помощи или совете более молодому и еще неопытному солдату", - отметил командир.

Распорядок дня в лагере насыщенный. Подъем в 6 утра, зарядка, подготовка к новому дню и утреннему смотру, завтрак. С 9.00 до 13.50 - учеба и практические занятия. Потом обед, и с 15.00 до 19.00 снова учеба.

"После ужина у ребят есть свободное время. Позже все вместе они просматривают вечерние новости. А после вечерней поверки солдаты идут умываться и принимать душ. Перед сном мы обязательно исполняем гимн - это такая воинская традиция. Отбой в лагере в 22.00. По выходным у нас подъем в 7.00 и отбой в 23.00", - рассказал старшина батальона Владимир Янченко.

Еще один важный ритуал армейской жизни - ежедневный контроль самочувствия солдат. "Несмотря на то, что сейчас мы располагаемся в лесу и контакты с посторонними сведены к минимуму, ежедневно проверяем самочувствие ребят. Измеряем температуру, интересуемся, есть ли жалобы на здоровье. Ежедневные медицинские осмотры проводим и в казармах, - рассказала фельдшер Оксана Черненькая. - Я здесь нахожусь постоянно, потому, если кто-то из ребят почувствует недомогание, помощь всегда придет вовремя".

Мы решили поинтересоваться у Оксаны Черненькой, как хрупкая женщина оказалась в армии. Она поделилась: вся ее семья носит погоны. "Я попала в армию поздно - в 30 лет. Мой муж тоже военный. Сейчас вот подросла дочка и тоже хочет носить погоны - будет поступать в специализированный вуз, - рассказала женщина. - Я не жалею о своем выборе. Хорошая зарплата, стабильная работа. Да и общения хватает. Для наших солдат мы стараемся создать максимально комфортные условия, насколько это возможно в армии".

После общения с фельдшером мы отправились смотреть, как у солдат проходят занятия.

"Учебная часть формируется в зависимости от специальности здесь. Кто-то учится строить дороги, кто-то возводит большие и сложные механизированные мосты", - рассказал по дороге старшина батальона.

Нам удалось посмотреть, как солдаты инженерных войск раскладывают механизированный мост. По словам военных, к этим работам иногда привлекаются и солдаты из резерва. В обычной жизни такого не увидишь.

"К преграде - реке, яме или противотанковому рву - подъезжает специальная машина, на которой закреплена часть механизированного моста. После этого его медленно начинают опускать, расчет следит, чтобы конструкция стала на свое место. Два человека открывают опоры, смотрят, чтобы они были нужной длины и раскрылись вовремя, ведь после нас здесь может проходить тяжелая техника, - рассказал о процессе командир расчета тяжелого механизированного моста ТММ-3М Виталий Сомов. - Действия расчета должны быть слаженными и четкими. Как установлена первая 12-метровая часть, машина отъезжает. При необходимости подъезжает следующая и повторяет процесс. Части моста между собой закрепляются, чтобы не было форс-мажорных обстоятельств".

По дороге в лагерь Виталий Сомов поделился: армия не только обеспечила его работой, но и помогает развиваться дальше. "Здесь, как в любом другом деле, если есть здоровые амбиции и желание расти, мешать никто не будет. В своей профессии нужно совершенствоваться, иначе можно остаться не у дел, - рассказывает молодой человек. - У меня есть семья, дети, работа, которая нравится. В этом году пойду учиться - это нужно, чтобы дальше расти в карьере. И еще мы каждый год участвуем в Армейских играх - интересный опыт, много новых знакомств. И каждый год мы среди победителей. Потому, если человек хочет развиваться, он одинаково хорошо сможет это делать как на гражданке, так и во время службы. Главное, чтобы было желание".

В лагерь мы вернулись как раз к обеду. В меню у ребят разнообразные супы, консервы, каши и макароны на второе. Для военнослужащих готовят повара: в лагере стоит полевая кухня.

"Рацион у солдат должен быть хороший: они тратят много энергии и сил, - отметил повар Михаил Шарамков. - Я сам прошел армейскую службу в этой части. После этого остался служить по контракту. Работаю по специальности. И мне нравится: отличный коллектив и условия работы, достойная зарплата. В армии не так плохо, как говорят. Я отслужил полтора года, приобрел много друзей и полезных для жизни навыков. Было время и подумать, чего я дальше хочу от жизни. И все сложилось наилучшим образом".

После настоящего армейского обеда мы познакомились с Сергеем Поплавным. Молодому человеку 25 лет и родом он из Гомеля. В армии служит в резерве.

"Я уже второй раз на сборах. Осталось еще два года. Я работаю на заводе мастером сборочного цеха. Проходить срочную службу нет возможности, потому попал в резерв, - рассказал молодой человек. - Первый раз, когда ехал сюда, было немного страшно: все-таки новый коллектив, совсем другая деятельность. Тогда я работал здесь электромонтером, как раз по образованию".

Молодой человек признался, что с работы его отпускают неохотно, в этот раз он ушел в самую горячую пору.

"Мы на заводе делаем буровые установки. Сейчас много заказов - остановить цех никак нельзя. Потому я постарался максимально выполнить свою работу на месяц вперед, ведь от меня зависит, смогут ли мои коллеги выполнять свою часть технического процесса, - рассказал Сергей Поплавный. - Мне кажется, такая форма службы просто необходима. Мне, как руководителю младшего звена, не хватало уверенности в себе, я не знал, как общаться с подчиненными. После первых сборов, посмотрел, как строятся взаимоотношения в армии. Что-то взял себе на заметку. Вернулся в обычную жизнь уже более уверенным, смелым. Выходит, в армии можно получить не только специализированные знания, но и почерпнуть то, что поможет тебе в жизни. А еще это хорошая возможность сменить обстановку, перезагрузиться".

Другой военнослужащий, Илья Пичиков, был призван в армию в 2019 году. Сейчас молодой человек проходит срочную службу и вместе с другими солдатами живет в лесу.

"До армии я занимался спортом - мастер спорта по пауэрлифтингу. Поступил на заочную форму обучения в один из университетов Санкт-Петербурга. Решил, что, пока молод, надо идти в армию. Здесь есть возможность закалить свой характер и внутренние качества, стать увереннее в себе, - рассказал Илья. - Конечно, в армии много ограничений и нужно время, чтобы привыкнуть к укладу жизни. Приятно, что есть старшие товарищи, которые всегда помогают. Сейчас на полевом выходе мы живем вместе с контрактниками и теми, кто служит в резерве. Последним, наверное, сложнее всего. Они быстро отвыкают от армейского уклада. Но мы стараемся им помогать. Потому что без взаимопомощи, без нормального дружеского общения сложно жить".

"Сейчас служба в резерве набирает популярность. Все больше тех, кто получает образование или специальность не армейскую. Меньше становится водителей, больше специалистов IT-технологий. И резерв - хорошая альтернатива срочной службе. Армия дисциплинирует, делает человека взрослее. У парня есть время подумать, чем он хочет заниматься после службы. И его решение будет более взвешенным, осознанным, - отметил командир батальона Владимир Карпеченко. - Мы не можем отрывать от работы важных специалистов. Потому и нужен резерв. Это серьезная смена деятельности, выход из зоны комфорта - на многие вещи уже после первых сборов ребята начинают смотреть иначе. Становятся более уверенными в себе, меньше боятся трудностей, а главное - умеют их преодолевать и с ними бороться".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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