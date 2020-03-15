РЕПОРТАЖ: Евгений Денисенко из Могилева - один из лучших участковых в Беларуси

Капитан Евгений Денисенко из Могилева вошел в тройку лучших участковых инспекторов в Беларуси. А в профессиональном соревновании по области побеждает уже 5 лет подряд. Евгений - кандидат в мастера спорта по самбо и рукопашному бою. Вместе с женой он воспитывает двух дочерей и любит рыбалку. Корреспонденты БЕЛТА провели день с одним из лучших участковых страны, чтобы узнать, в чем же кроется секрет его успешной работы.

"Всегда хотел работать в милиции. И не видел себя кем-то другим. После школы поступил в техникум на "правоведение". Так все и началось, - вспоминает Евгений. - Родители, когда узнали, что хочу пойти в милицию, быть участковым, очень удивились. До этого в нашей семье никто не связывал жизнь со структурой МВД".

И вот почти 16 лет Евгений Денисенко работает участковым. В его административном округе проживают около 3 тыс. человек.

"Бывает так, что поступает сообщение с определенным адресом, а ты уже знаешь, кто там живет и что может ждать на вызове. Каждый участковый должен изучить свой округ, людей, живущих в нем. Не только проблемных, но и тех, кто ведет адекватный образ жизни. Ситуации ведь разные бывают. Соседи могут попросту поругаться друг с другом. Никаких насильственных действий не было, а конфликт есть. И участковому важно услышать обе стороны, помочь людям примириться. Участковый - не только представитель правоохранительных органов, он еще и психолог, и педагог, а для некоторых - почти член семьи", - поделился Евгений.

Успешная работа участкового зависит от многих факторов. Один из них - коллектив. В опорном пункте вместе с Евгением трудится Дмитрий Качанов, который участковым работает меньше года.

"Пока в профессии не разочаровался. Начинать, конечно, было сложно. Разобраться с бумаги, понять, какой документ составлять на вызовах, не все получалось с первого раза. Но благодаря старшим коллегам, в частности Евгению Денисенко, всему учился. Всегда поможет, подскажет, объяснит и даст дельный совет, даже если звонить буду поздно", - сказал Дмитрий.

А Евгений Денисенко уверен, что хорошие отношения в коллективе, умение прийти на помощь товарищу и есть та волшебная и действующая формула.

"Когда у тебя хорошие и уважительные отношения с коллегами, всегда знаешь, на кого положиться. Буквально недавно звонил своему старшему коллеге. Сейчас он на пенсии, но много лет работал на этом участке, - рассказал Евгений Денисенко. - Случилось преступление, украли телефон. Несмотря на свой опыт и хорошую подготовку, мне понадобился совет. Так благодаря взаимопомощи кража была раскрыта в самые кратчайшие сроки".

Будни участкового наполнены разными историями и ситуациями. Семейные конфликты, кражи, драки, распитие спиртных напитков в общественных местах и нарушение правопорядка.

"Самые сложные и непредсказуемые ситуации - семейные конфликты. Подавляющее большинство их происходит на почве алкогольного опьянения. А когда человек в таком состоянии, предугадать или продумать его действия, никакой подготовки не хватит. Когда прихожу в квартиру на такие вызовы, первое, что делаю, убираю все колюще-режущие предметы. И советую всем участковым так делать, чтобы обезопасить себя", - поделился участковый.

Евгений отметил, что много семейных конфликтов приходится, как это ни удивительно, на 8 марта. Участковый заметил, что сценарий у них обычно похож. "Были где-то на корпоративе или ходили куда-то отмечать. Кто-то кого-то позвал потанцевать, сделал комплимент и все - проснулась ревность, разгоряченная алкоголем. И начинается скандал", - пояснил он.

Самое большое количество сообщений, которое получал в сутки Евгений Денисенко, - 17.

"О многом говорит то, что большая часть всех сообщений и вызовов поступает именно на наш участок, а не по линии 102. Люди сами приходят в опорный пункт, звонят сюда и на личный телефон. Потому что они знакомы со своим участковым. И самое главное - доверяют нам", - рассказал Евгений Денисенко.

В обязанности участкового входит не только реагирование на вызовы. Участковый должен проводить профилактические беседы, следить за каждым проблемным человеком, направлять в ЛТП и помогать с документами для устройства на работу.

"Бывает так, направляешься по делам в нерабочее время, проходишь мимо дома своего "знакомого" и заглянешь лишний раз. Спросить, как дела, посмотреть, что в квартире или в доме, - рассказал Евгений. - Мы не можем возвращаться в прошлое и менять неправильно принятое когда-то решение человека. А сейчас его все устраивает, нет никакого желания что-то менять. Нам остается только следить за ним и не давать нарушать закон и порядок. Но есть и те, кто готов стать на путь исправления. Им стараемся помогать".

"Для себя усвоил, что к любому человеку в любой ситуации нужно относиться с уважением. Называть его по имени и отчеству, спокойно и аккуратно разговаривать. Участковый должен многое учитывать: настроение и состояние человека, его наклонности и образ жизни. Мы должны сглаживать конфликты и острые ситуации, а не раздувать их, - отметил участковый. - Нельзя предвзято относиться к людям. В какой-то момент каждый из нас может оступиться. Просто кому-то хватает сил все исправить, а кому-то нужно помогать".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА. -0-