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23 августа 2019, 10:41

РЕПОРТАЖ: Фееричная история рождения Мастеров своего дела: в Казани прошла церемония открытия WorldSkills

Настоящей столицей мастеров своего дела стала Казань, где 22-27 августа проходит 45-й международный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. Cоревнование собрало участников из 63 стран. Конкурсанты сразятся за звание абсолютных чемпионов в 56 компетенциях WorldSkills International. Выберут лучших и на чемпионате юниоров по 13 компетенциям. Старт состязательной пятидневке дали на торжественной церемонии открытия. Вместе со зрителями на стадионе "Казань Арена" увидели яркое шоу и корреспонденты БЕЛТА.

Мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills называют еще "Олимпиадой для рабочих рук". Стартовало мероприятие с олимпийским размахом и традициями: на сцене 4,5-тысячной арены развернулось традиционное шествие с флагами.

Зрителей и многочисленных фанатов, заполнивших практически все трибуны, поприветствовали команды 63 стран. Если оценивать визуально, то самые массовые сборные выставили хозяйка чемпионата Россия, также Китай и Бразилия. А вот поразить арену смогла иная тройка: сборная из Индонезии удивила яркими национальными костюмами. Порадовали команда Сингапура необычными аксессуарами в виде мягких медведей и плюшевый костюм лидера Нидерландов.

Программу церемонии открытия организаторы назвали "Пульс". Концепция такова: в руках каждого человека пульсирует жизнь. Создавая творения, он передает в них жизнь. Есть такие люди, чьи работы будут жить вечно. Их называют Мастерами с большой буквы. Но кто же этот Мастер? Как добиться совершенства? Монумент в центре сцены устремился гранями в небо, символизируя человека, воздевшего руки вверх. Он хранит сокровенный секрет. Режиссеры, танцоры, певцы, аниматоры предложили гостям отправиться в путь и найти ответы на эти вопросы и разгадать секрет в течение двух часов, пока будет длиться шоу. А вот проводниками в тайны совершенства стали чемпионы WorldSkills. Едва их руки касаются монумента, он тут же оживает. Тайна готова открыться каждому.

Материальным выражением этой философской концепции становится необычная машина, которая неожиданно появляется на сцене. Экипажем чудо-автомобиля с жаткой от комбайна, кабиной от КамАЗа и настоящей русской печью в кузове становятся пекари. Мастера своего дела готовы на глазах у публики замесить тесто и испечь ароматный хлеб. Машина отправляется в двухчасовой тур по круглой сцене, на ее борту колдуют у печи.

Тем временем сцену заполняют артисты профессий, представленных на чемпионате. В танце мелькают каски, разные оттенки униформ, чепцы, фартуки, фуфайки ... Вместо роликов каскадеры рассекают по сцене, примерив маленькие игрушечные грузовые машины. Повара, строители, рабочие напевают: "Я промышленник - я высшая сила", "Лазер, сварка - высший класс", "Угощать - это тоже искусство".

На экране мелькают десятки историй тех, кто приблизился к идеалу: "Я люблю свое дело за то, что вижу результат", "Надо любить свою работу и кайфовать от команды", "Меня всегда увлекало слияние реального мира и цифрового", "Мы доказательство того, что нет ничего невозможного". Виртуальные истории сменяются живыми монологами тех, кто сумел добиться успеха и получить титул чемпиона. "Чтобы достичь совершенства, нужно экспериментировать, а это непросто. В какие-то моменты опускаются руки. Только настойчивость и смелость помогут преодолеть сложности и добиться своей цели", - утверждает Пранав Мистри из Индии.

Затем на сцене появляется дуэт Александра Панайотова и рок-дивы Даны Соколовой, рассказывающих в музыке про далекий путь к звездам. Волну подхватывает Елка.

Когда этап эксперимента закончен, на смену ему приходит совершенствование и только потом настоящее созидание.

"Время пришло. В твоих руках сила, способная менять будущее. Что ты можешь предложить миру?", - спрашивают организаторы. И предлагают зрителям сюрприз, сумевший удивить многих. На сцене появляется спикер Дэвид Хэнсон из США и его известный робот София. Свою первую умную машину изобретатель создал еще в студенчестве, потом работал скульптором, изучал робототехнику, сейчас за плечами его команды 40 таких роботов. Но самый уникальный из них - именно гуманоид София, которая может самостоятельно ходить, поддерживать беседу и выражать более 60 эмоций! Пока на сцене происходит не то борьба, не то слияние двух противоположных стихий - людей и танцоров в костюмах роботов, самый человечный в мире робот учит мудрости зрителя. "Роботы не заменят людей, они позволят исследовать людям человечность", - сказала София.

На сцене, утопая в лучах лазеров, в россыпи огней и салютов, снова мелькают десятки профессий.

В завершение программы пекари достают из печи каравай. Не изменяя одной из главных традиций русского гостеприимства, кулинары поприветствовали хлебом-солью почетных гостей чемпионата. Те в свою очередь завершили церемонию торжественной клятвой движения WorldSkills. "От имени всех конкурсантов обещаю соревноваться честно, уважая и соблюдая кодекс этики", - произнесли участники. Эксперты поклялись сохранять справедливость, честность, открытость и пообещали выполнять свои обязанности с полной беспристрастностью, сохраняя принципы и истинный дух WorldSkills.

В церемонии открытия принял участие премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, который объявил открытым 45-й мировой чемпионат по стандартам WorldSkills. Председатель правительства отметил, что главный и самый полезный навык, который можно получить на чемпионате, - привычка учиться, чтобы найти профессию по душе и стать в ней настоящим мастером. "Что WorldSkills принес в нашу страну? Первое - энергия для создания современного образования, второе - интерес к профессии. И не только среди молодежи, но и среди людей любых возрастов. Третье - умение применять теорию на практике, чтобы стать настоящим профессионалом, в чьем мастерстве нет сомнений", - отметил Дмитрий Медведев и дал наставление участникам: "Просто поверьте в себя и у вас все получится!".

Мария ШНА,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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