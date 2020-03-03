РЕПОРТАЖ: Финал "100 идей для Беларуси": от лялькі Весялінкі до методики борьбы с коронавирусом

Финал республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" собрал в Минске лучших молодых изобретателей со всех уголков страны. Они не только презентовали свои инновационные разработки, но и уверенно защитили их перед авторитетным экспертным советом. С финалистами конкурса познакомились и пообщались корреспонденты БЕЛТА.

Финал "100 идей для Беларуси" - это всегда праздник молодости и инноваций. Традиционно на такие мероприятия приходят именитые гости. Сегодня пообщаться к ребятам заглянул заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. "Хочется поздравить всех финалистов, которые смогли заинтересовать своими идеями авторитетный пул экспертов. С моей точки зрения, девятый сезон проекта "100 идей для Беларуси" в очередной раз подтвердил высокий научно-исследовательский потенциал белорусской молодежи, ее умение генерировать прогрессивные и востребованные жизнью идеи", - сказал он.

Особо подчеркнул замглавы Администрации высокий интеллект белорусской молодежи и желание быть полезной своей стране. "Проект БРСМ "100 идей для Беларуси" - подтверждение того, что в нашем государстве талантливая и думающая молодежь", - отметил он.

Кунцевич: у белорусской молодежи высокий научно-исследовательский потенциал "С моей точки зрения, девятый сезон проекта "100 идей для Беларуси" в очередной раз подтвердил высокий научно-исследовательский потенциал белорусской молодежи, ее умение генерировать прогрессивные и востребованные жизнью идеи", - сказал заместитель главы Администрации Президента.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин обратил внимание, что конкурс "100 идей для Беларуси" трансформировался в систему роста для молодых инноваторов. "Наша молодежь создает прекрасные идеи, но если их не поддержать, не дать возможность расти, то они зачастую и останутся идеями", - заметил он.

Александр Шумилин рассказал, что лучшие проекты победителей девятого сезона конкурса "100 идей для Беларуси" получат гранты для разработки бизнес-планов, а их авторы придут уже на инновационный конкурс госкомитета. "Как показывает практика, ежегодно в числе победителей конкурса ГКНТ - "стоидейщики", - добавил он.

Первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк подчеркнул, что главная задача конкурса - предоставить возможность каждому предложить свою идею. "В любом уголке страны, если у молодого человека есть порыв сделать что-то лучше, он может это предложить. Мы поддержим, услышим и продвинем идею. И здорово, что ежегодно порядка 10-20 разработок внедряются в конкретное производство в самых различных сферах", - сказал он.

Дмитрий Воронюк выразил надежду, что самые яркие проекты найдут отклик не только в государственной сфере, но и у менторов, частных компаний, которые смогут вложить средства в развитие идей молодых инноваторов.

Особое внимание журналистов привлекла разработка младшего научного сотрудника и аспирантки Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Анны Карпенко. В финале "100 идей для Беларуси" девушка представляет возможную методику для создания лекарства от коронавируса COVID-19.

"Проект нашей команды называется "Рациональный дизайн антиВИЧ-препаратов", но в связи с новыми тревожными новостями о распространении коронавируса мы не остались в стороне и от этой мировой проблемы, - рассказала Анна Карпенко. - В конце февраля китайские специалисты опубликовали рентгеновскую модель клетки-мишени, и мы сразу приступили к новым исследованиям. Прошло очень мало времени, но предполагаем, что применяемая нами методика для ВИЧ сможет помочь найти лекарственный препарат и от коронавируса. По предварительной оценке, мы нашли одно соединение, которое может потенциально являться лекарственным препаратом. Продолжаем работать в этом направлении".

Младший научный сотрудник лаборатории прикладной биохимии Института биоорганической химии Национальной академии наук Ксения Бородина вынесла на суд экспертов свою разработку "Пептидные нейропротекторы, обладающие антидепрессивной и анксиолитической активностью"

"Мы разрабатываем отечественные антидепрессанты-транквилизаторы. Хотим вылечить людей от депрессии и тревожности. Наша команда работает над этим проектом уже два года. Пытаемся сделать антидепрессанты максимально безопасными. Они уже прошли испытания на крысах, - поделилась автор. - Результаты приятно порадовали, поскольку наша разработка не дает побочных эффектов. Действуют антидепрессанты быстро - спустя 5 минут. Кроме того, упрощена их доставка в организм - в виде капель в нос. Хотим, чтобы люди были здоровыми и позитивными".

Авторы проекта "Лялька. бай" сохраняют традиции и наследие Беларуси. В помощь родителям они создали детские куклы, которые поют и разговаривают на белорусском языке. По словам руководителя творческой группы Оксаны Шпаковой, проект направлен на приобщение детей к национальному фольклору через сказки, песни, колыбельные. Он также способствует развитию у малышей музыкального слуха и творческих способностей. "На сегодняшний день существует огромное количество говорящих кукол на разных языках мира. Мы разработали национальный бренд, "нашы лялькі размаўляюць па-беларуску". Уверены, что проект понравится не только родителям, его оценят и в дошкольных учреждениях", - подчеркнула Оксана Шпакова.

Что же заставляет куклу разговаривать? Внутри находится портативная колонка, которая работает через блютуз. "К примеру, мама готовит на кухне. Чтобы занять в это время ребенка, она может найти в интернете любой развивающий материал на родном языке и включить малышу. Наша кукла Весялінка поет песни, а дед Баюн рассказывает сказки", - пояснила руководитель группы.

Как получить пользу от пластиковой тары, знает группа разработчиков проекта ReBottlе. "Предлагаем с помощью технологии 3D-печати создавать из пластиковых отходов малые архитектурные формы: скамейки, фонари, песочницы. У нас уже есть модели в уменьшенном десятикратном масштабе, - рассказал инженер-проектировщик УП "Минскпроект" Михаил Приборец. - Своим проектом хотим мотивировать людей, чтобы они сортировали пластиковые отходы. Не секрет, по статистике 70% изготовленного пластика проходит мимо заводов по переработке отходов".

Прогуляться по современной улице предлагают разработчики проекта "Умная улица". "Наша разработка представляет собой макет, который отражает комплексное внедрение экологически чистых материалов и современных технологий в повседневную жизнь города, - пояснил учащийся третьего курса Минского государственного энергетического колледжа Даниил Чарей. - Хотим усовершенствовать места отдыха людей, освоить незаполненное пространство, создать безопасные и комфортные условия передвижения пешеходов и водителей, с регулированием энергопотребления за счет внедрения солнечных батарей и аккумуляторов".

Интерес вызвала и разработка "Многофункциональная трость для пожилых и нуждающихся". Как рассказал студент ВГУ им. П.М. Машерова Александр Шидловский, трость со встроенной тревожной кнопкой в автоматическом режиме следит за качеством жизни человека, который ею пользуется.

"К функциям трости относится СМС-оповещение близких родственников о сигнале нажатия на тревожную кнопку, фонарик, сигнализирование о приеме пищи и таблеток в определенное время суток, учет окружающей среды, а именно уровень углекислого и сжиженного газа, измерение пульса. Внутри трости стоит GPS-трекер, который позволит определить местоположение пожилого человека, если он вдруг потерялся", - перечислил преимущества разработки Александр.

Настоящий сюрприз для финалистов проекта и гостей преподнес третьекурсник учетно-финансового факультета Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации Юрий Березовский. Он исполнил авторскую песню, специально написанную к закрытию очередного сезона "100 идей для Беларуси". Теперь у проекта есть свой гимн.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

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