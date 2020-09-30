РЕПОРТАЖ: И еще раз - учиться!

Сотни минских пенсионеров каждый год становятся студентами. Программу обучения выбирают сами - к чему сердце лежит. Ведь в университет третьего возраста приходят не за дипломом и престижной специальностью, а чтобы найти единомышленников и занятие по душе. Чему хотят учиться те, кому за 55?

Студентке скоро 70

Наталье Хлопковой 69 лет. В университет третьего возраста она пришла в 2016-м - записаться на курсы компьютерной грамотности.

- Поняла, что без знаний в этой области сложно даже пожилым людям, - так Наталья Николаевна объясняет свое решение. - Кое-что о работе на компьютере я уже знала, поэтому учиться было легко. Потом решила пойти на курсы польского языка и уроки по моде и стилю.

Наталья Николаевна и сама давала мастер-классы в университете третьего возраста - по вязанию на руках. Эта мастерица может легко сделать шарф всего за 20 минут!

- В университете приветствуется волонтерская помощь, поэтому и предложила свой мастер-класс, - объясняет она. - А потом стала руководителем группы по буккроссингу. Вместе со мной сюда записались подруги с курса по компьютерной грамотности. Так образовалась очень дружная команда единомышленников: два врача, преподаватель политехнического университета, кандидат исторических наук, инженер, экономист и представители других профессий.

За пять лет больше 50 волонтеров - слушателей университета третьего возраста приняли участие в социальном проекте "Книге вторую жизнь". Собирали издания по художественной и научной литературе, медицине, философии, психологии и многим другим направлениям. Недавно, например, им передали личную библиотеку книг на иностранных языках - 750 экземпляров! Все собранное направляют в социальные учреждения, библиотеки университетов и школ, музеи города.

Как все начиналось

Университет третьего возраста - социально-образовательный проект ОО "Белорусская ассоциация социальных работников". В 2012 году член совета университета Тамара Делендик и руководитель клуба-лектория Елена Серова пришли в клуб для пенсионеров в рамках Ассоциации клубов ЮНЕСКО. Там работали над своими видеопроектами, один из которых решили отправить на конкурс Санкт-Петербургской школы третьего возраста.

- Призовое место мы не заняли. Но школа третьего возраста нас так впечатлила, что мы решили создать что-то похожее в Беларуси. Через ассоциацию социальных работников подыскали волонтеров, которые согласились преподавать на добровольной основе, - рассказывает Тамара Делендик. - Одними из первых в нашем университете стали курсы видеомонтажа. Я сама освоила программу Movie Maker и начала учить слушателей создавать свои клипы и видеоролики.

Тамара и Елена очень просто формулируют цель университета третьего возраста: дать возможность пенсионерам заниматься тем, что им нравится.

- Часто человек, выходя на пенсию, остается без общения. Хорошо, когда у него большая семья и есть с кем поговорить, а если нет? К тому же и пенсионерам хочется чем-то заниматься вне дома, постигать новое, например, учить языки, да еще в компании единомышленников. Это то, что называется преодолением исключения из социума. Чтобы у пенсионера не возникало чувства тоски, уныния, скуки и тревоги, надо наполнять жизнь разными событиями. Университет третьего возраста как раз дает такую возможность, - уверена Елена Серова.

Из слушателей - в преподаватели

Идея создания белорусской "школы для пенсионеров" оказалась востребованной: в первый же год сюда записалось около 400 человек, а максимальное количество слушателей в иные времена доходило и до 2000!

- В прошлом году в университет приходило около 1000 человек. Сейчас слушателей меньше, потому что у нас мало помещений для проведения занятий. Обычно мы их арендуем в социальных центрах, по вечерам свои аудитории нам предоставляют вузы и библиотеки. Но, конечно, отсутствие собственного здания - одна из наших основных проблем, - признается Тамара.

С преподавателями, напротив, проблем нет. В этом университете ими выступают и студенты, и сами слушатели. Часть курсов ведут профессионалы - тоже на волонтерских началах.

- Краеведение, например, нам преподавали сотрудники музеев - отличные знатоки истории Беларуси, - вспоминает Елена.

Самые популярные курсы у минских пенсионеров - языковые. В университете третьего возраста учат английскому, польскому, французскому, немецкому, шведскому, японскому и китайскому. Многие по-прежнему записываются на "компьютерные" уроки.

- Но здесь опять же встает проблема поиска помещений с оборудованием для занятий. Если, например, на курсах по английскому или психологии компьютеры не особо и нужны, то для постижения компьютерной грамотности просто необходимы. Нам важно иметь собственное помещение с техникой! - уверена Тамара Делендик. - А пока вынуждены просить вузы предоставить соответствующие аудитории, но и там мест для всех желающих не хватает. Потому некоторые слушатели приходили со своими ноутбуками - так сильно хотели заниматься на наших курсах. И хотя группа уже была сформирована, мы с радостью всех принимали.

Анастасия ЯРОШЕВИЧ,

газета 7 Дней.-0-