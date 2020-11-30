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30 ноября 2020, 12:04

РЕПОРТАЖ из лаборатории, где люди всегда "на волосок" от раскрытия преступления

Зинаида Ерощенко
Зинаида Ерощенко
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Идентифицировать человека по капле крови или волосу, помочь установить обстоятельства произошедшего, найти преступника и не допустить наказания невиновного - в этом правоохранителям помогают эксперты Государственного комитета судебных экспертиз. Один из них - Зинаида Ерощенко, государственный медицинский судебный эксперт-биолог управления ГКСЭ по Могилевской области. Именно она стояла у истоков судебно-генетической экспертизы в Могилевской области и уже 20 лет продолжает в этом направлении работать на совесть. Корреспонденты БЕЛТА узнали из первых уст немало интересного об особенностях работы эксперта-биолога.

"Вообще по образованию я врач, закончила Витебский мединститут. Несколько лет проработала анестезиологом-реаниматологом. А потом появилось предложение попробовать себя в качестве эксперта - требовался специалист по цитологии в государственной службе медицинских судебных экспертиз. Я пришла, попробовала, влюбилась в эти исследования и осталась в этой профессии", - начала свой рассказ Зинаида Ерощенко.

Цитологические экспертизы - это один из разделов судебных исследований, который изучает клетки. Специалисты в этой области обнаруживают на объектах исследования клеточные элементы, определяют их половую и региональную принадлежность при помощи специальных методов.

"Я прошла обучение в Минске и вернулась в Могилев как эксперт-биолог с правом производства судебно-цитологических экспертиз. Тогда была единственным таким специалистом в судебной экспертизе на всю область. 20 лет назад это направление только набирало обороты. Тогда еще не было генетических исследований, и результаты цитологических экспертиз очень помогали следственным органам", - поделилась эксперт.

Постепенно в республике стали появляться лаборатории для генетических экспертиз. Любознательность Зинаиды Ерощенко подтолкнула ее к изучению и этой области. "Генетическая экспертиза проводит исследования, позволяющие получить более точные и информативные результаты. Это уже совсем другие методы, более современное оборудование. В 2008 году перед нами была поставлена сложная задача - организовать проведение судебно-генетических экспертиз в Могилевской области. Мы начали эти исследования коллективом всего в 5 человек. Это была сильная, профессиональная и надежная команда. Мы вместе учились, помогали друг другу, ведь многое тогда делалось вручную, тогда как сейчас большинство процессов автоматизировано. Чувствовалось, что каждый занимал свое место. Быть первыми всегда сложно. Но мы старательно двигались по этому пути: прошли обучение в центральной лаборатории медицинских судебных экспертиз в Минске, под руководством минских экспертов организовали и запустили лабораторию в Могилеве. В процессе обучения использовали все, что было доступно: учебники, методические рекомендации, консультации с коллегами из столицы и других областей", - вспоминает Зинаида Ерощенко.

Эксперт уверена, что в ее профессии не бывает случайных людей. "Чтобы здесь работать, нужно любить науку и быть вечным исследователем в душе вне зависимости от того, сколько ты здесь работаешь. В цитологических экспертизах (их и сейчас проводят, но намного реже) и генетических исследованиях не бывает похожих случаев. Каждый раз - это что-то совершенно новое. Профессия судебного эксперта предполагает большую ответственность. От точности и качества проведения наших исследований зависят судьбы людей", - отметила эксперт.

Из самых запомнившихся дел - нашумевшая история фатинского маньяка, которая произошла в 2010 году. Тогда 41-летний местный житель убил двух жительниц Могилева и расчленил их тела. Позже мужчина сознался в еще одном убийстве. Он был осужден на пожизненное заключение.

"Тогда так сложилось, что я привлекалась в качестве специалиста для проведения осмотра места происшествия. Стояла задача найти следы биологического происхождения в квартире подозреваемого. В итоге обнаружила следы крови на внутренней стороне раковины, замытые кровяные следы были и на ведре. Там же нашли другие вещественные доказательства с биологическими следами. Генетические экспертизы установили, что кровь принадлежала потерпевшим женщинам. Это подтверждало причастность подозреваемого к совершению тяжких преступлений", - поделилась воспоминаниями Зинаида Михайловна.

Чаще всего в управление ГКСЭ по Могилевской области для проведения биологических и генетических экспертиз поступают вещи подозреваемых, потерпевших, свидетелей, а также предметы, изъятые на месте происшествия, орудия преступления. Первый этап исследования - поиск на предоставленных объектах биологических следов. После их выявления специалисты определяют, кому принадлежат эти следы: человеку или животному.

Зинаиде Ерощенко еще запомнился случай, когда ей на исследование доставили ведро ягод, в котором также находились пачка печенья, конфеты, одноразовые стаканчики и другие предметы. "Мы обнаружили следы биологического происхождения не на ягодах, а на стаканчиках, бутылках и других вещах, которые были в ведре. Выводы экспертов помогли следствию в раскрытии преступления. А ягоды вернули следователю", - рассказывает специалист.

Бывает, что на исследование поступает полмешка грунта, например, по уголовному делу об убийстве. "В таких случаях стоит задача обнаружения биологических следов в грунте и их идентификации. Заключение эксперта помогает следователю составить картину произошедшего. Например, ответить на вопрос, перемещали ли жертву или человек скончался именно на этом месте", – отметила Зинаида Ерощенко.

"В нашем деле даже самая маленькая деталь может дать важную подсказку следствию и оказать помощь в раскрытии преступления", - подчеркнула специалист.

Мария Драница
Мария Драница

"За последние годы далеко шагнул технический прогресс, улучшилось материально-техническое оснащение экспертного ведомства, появилось новое современное оборудование, в том числе и для проведения генетических экспертиз. К примеру, до образования Госкомитета судебных экспертиз при выезде на место происшествия технические средства для изъятия биологических следов помещались всего лишь в небольшой чемоданчик, больше похожий на женскую сумочку. Теперь же это современный специализированный чемодан весом более 4 кг, укомплектованный всем необходимым для поиска и изъятия следов, включая специальный криминалистический свет", - посвятила в детали заместитель начальника управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера управления ГКСЭ по Могилевской области Мария Драница.

Изменилось и стационарное лабораторное оборудование. "Начинали мы с электрофореза в гелях, который заливали между двумя стеклами. К исследованию приступали в 8 утра и заканчивали в 6 вечера. Для этого нужно было подготовить реактивы для заливки самого геля, подготовить объекты для исследования. Все делалось вручную. Тогда в день можно было исследовать максимум 20 объектов. А сегодня мы работаем на современном оборудовании, позволяющем проводить капиллярный электрофорез. Теперь одновременно можем исследовать 16 объектов в автоматическом анализаторе всего за 45 минут", - поделилась Мария Драница.

За прошлый год в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области провели более 2,5 тыс. генетических и биологических экспертиз и исследований. "Мы начинали с 300-400 генетических экспертиз в год, ежегодно их количество возрастало, что говорит о востребованности таких исследований. У нас формируется база ДНК, в которую помещаются все результаты генетических исследований. Это также позволяет раскрывать преступления, в том числе те, которые много лет оставались нераскрытыми", - рассказала Мария Драница.

К слову, генетические исследования проводятся не только по инициативе правоохранителей, но и для частных лиц. Наиболее востребованная экспертиза - установление отцовства.

"Мы не только оказываем содействие в раскрытии преступлений, но и помогаем людям, которые попали в жизненные ситуации, требующие установления родства. Каждое исследование, каждый случай - индивидуальны и никогда не похожи на предыдущие. В нашей работе нельзя быть равнодушным - этим нужно гореть. Без энтузиазма, без любви к науке и своей работе получить должный результат невозможно", - подытожила Мария Драница.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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