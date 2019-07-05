РЕПОРТАЖ: Как белорусские и зарубежные дипломаты в Минске знакомились с национальными культурами друг друга

Министерство иностранных дел Беларуси организовало в Минске фестиваль "В Беларуси как дома 2.0", приуроченный ко Дню вышиванки, передает корреспондент БЕЛТА.

Формат мероприятия расширился до мини-фестиваля в прошлом году, каждая из стран-участниц может продемонстрировать свою национальную одежду, традиции и кухню. В празднике традиционно участвуют со своими семьями руководство и сотрудники Министерства иностранных дел, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси.

Общаясь с журналистами во время мероприятия, глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей отметил, что цель этого фестиваля проста: организаторам хочется, чтобы зарубежные дипломаты почувствовали, что Беларусь является для них вторым домом. Культуры должны не отдалять страны и народы, а, наоборот, сближать их, подчеркнул министр.

"Мы бы хотели, чтобы дипломаты, которые поработали здесь энное количество лет (некоторые по 5-6, некоторые более 10), уезжали из Беларуси с ощущением, что провели это время как у себя дома. У нас в стране проживают представители более 140 национальностей, 26 конфессий, и главный принцип нашей государственной политики состоит в том, чтобы в обществе царили мир, спокойствие, толерантность и дружба", - заявил Владимир Макей.

Многие иностранные дипломаты пришли на праздник в национальных нарядах. Например, посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон надела платье своей бабушки, которому более 100 лет. Такой костюм характерен для севера ее страны. Бабушка сама сшила это платье во время учебы в школе.

Российский посол Дмитрий Мезенцев пришел в официальном костюме, а его супруга позволила себе более неформальное платье. Посол пояснил журналистам, что провел в Беларуси еще мало времени и не успел обзавестись вышиванкой. Он вручил семье Владимира Макея подарки. Например, его младшему сыну Артему достался автограф рэпера Тимати, который недавно выступил в Минске.

Впервые посетила фестиваль посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб. Впечатления у нее остались положительными: нечасто в одном месте удается познакомиться с таким количеством национальных культур. Фионна Гибб родом из Шотландии, поэтому постаралась своему образу придать национальный колорит, и в эту прохладную погоду утеплилась тартановой накидкой.

В традиционном мужском наряде своей страны на мероприятие прибыл временный поверенный в делах Японии в Беларуси Хироки Токунага. Причем дипломат надел, как он выразился, очень официальный вариант кимоно. "Мне показалось, что сегодня наилучший момент для того, чтобы его продемонстрировать, - подчеркнул он. - Я ношу кимоно не каждый день, только на важные мероприятия".

Всего в фестивале приняли участие около 200 гостей. Здесь были представлены национальные кухни около 20 стран, в том числе Беларуси, Украины, России, Польши, Индии, Италии, Республики Корея, Пакистана, ОАЭ, Судана, Таджикистана, Узбекистана, США, Чехии. Участники познакомились с уникальными танцами и песнями народов Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Турции и Украины. О достопримечательностях и пейзажах разных стран рассказала фотовыставка "Мой родны кут".

В МИД Беларуси отмечают, что такие встречи призваны на фоне многообразия показать и сходство духовных источников многих народов. Такие мероприятия создают невероятную атмосферу единения разных наций и культур, позволяют ближе познакомиться с колоритом и традициями народов, стран, регионов и даже континентов, уверены в министерстве.-0-

Фото Оксаны Манчук