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05 марта 2021, 11:07

РЕПОРТАЖ: Как корреспондент БЕЛТА на один день ушла в "Женский десант", и что из этого вышло

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Еще в детстве, глядя на приезжавшего в гости из Витебска дядю-десантника, я восхищалась военными и считала их самыми сильными, смелыми и красивыми. Когда выросла, то, собственно, ничего не поменялось в моем отношении к мужчинам в форме. Разве что они стали нравится мне еще больше. Частично поэтому и чтобы пощекотать нервишки я согласилась на участие в проекте "Женский десант", который в преддверии Дня женщин организовала телекомпания "ВоенТВ". Вместе с еще четырьмя коллегами из других СМИ я прошла курс молодого бойца в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде. И теперь хочу рассказать, каково это - прыгать с высоты 5-этажного дома и спасать заложников от террористов. А еще как непросто оставить женское кокетство в стороне и усмирить жуткий страх перед высотой, когда командир кричит: "Три! Пошел!"

Начну со спойлера: я до последнего думала, что нас как нежных и хрупких созданий пожалеют и не заставят прыгать с вышки. Не пожалели, заставили - в армии все равны, привыкайте. И сейчас обо всем по порядку.

Наше знакомство с прославленной 103-й Витебской воздушно-десантной бригадой началось с обмундирования - как театр с вешалки. Участницам "Женского десанта" выдали форму, обычно используемую на учениях, и новые шапки, которые теперь заменяют широко известные ушанки. Когда мы переоблачились, стало понятно, что цвет хаки не только идет мужчинам, прибавляя им харизматичности процентов на 99, но и девушек преображает в два счета. Наверное, поэтому модницы позаимствовали у бравых защитников Отечества стиль милитари: попадание в поле зрения противоположного пола - в десятку, даже не прицеливаясь.

После инструктажа новоиспеченные "срочницы" отправились на строевую подготовку. Маршировать под "раз, два, три" и не путать право и лево получалось не у всех, но мы поддерживали друг друга, подбадривали и подсказывали: "Не то лево, другое". И вскоре стройными, насколько свободная форма поверх теплых курток позволяла оставаться таковыми, шеренгами мы вышагивали по плацу.

Затем маршем все прошли в комнату боевой славы - музей десантной бригады. Здесь собраны военные артефакты - от Великой Отечественной войны до Афгана - и можно проследить путь развития витебских десантников. Прародителем нынешней 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады была 103-я гвардейская стрелковая дивизия, сформированная в декабре 1944 года. Ее бойцы дошли до австрийский Альп. И в 1946 году местом дислокации соединения был выбран Витебск. Вы знали, что до 1967 года десантники носили малиновые береты, а увековеченный в песнях и стихах голубой берет появился благодаря генералу армии Василию Маргелову - командующему ВДВ СССР. Прошедшие службу "в продуваемых всеми ветрами десантных войсках" молодые люди почитают знаменитого командующего, как отца. По-моему, это признание обессмертило Василия Маргелова больше всяких государственных наград. Еще для меня в свое время стало открытием, что слова неофициального гимна ВДВ - "Синева" - тоже родились в рядах витебских десантников: в 1970 году их написал старший лейтенант Юрий Алехин, и после нескольких доработок песню исполнила легендарная группа "Голубые береты".

Также в музее мы увидели разную форму, в том числе десантников спецназа. Нас с девушками особенно впечатлил маскировочный халат под названием "Леший". Это накидка с нашитыми полосками защитного цвета - почти йети, но только без меха. Когда боец облачается в маскхалат, то практически полностью сливается с природой, даже опытный глаз не разглядит его в засаде. Представьте, что вы - заброшенный в белорусский тыл диверсант, идете по лесу, и вдруг неожиданно на вас выскакивает вот такой леший с оружием наперевес: психологическая деморализация обеспечена! Кто послабее нервишками, сразу в плен сдастся, а если не сразу, то витебский десантник убедит одной левой.

После ликбеза по истории бригады нас ждало первое испытание - примерка макетов парашютов. Дело нелегкое во всех смыслах: на наши хрупкие плечи легло более 16 кг дополнительного веса. Надевать его нужно в паре, самостоятельно никак не справиться. Пока один боец принимает позу ласточки, второй надевает парашют, подает ремни снизу, помогает застегнуть карабины, пристегнуть спереди на уровне талии запасной парашют и, уперевшись ногой в защищенный живот, затягивает фиксирующие ремни. Целая наука. Так что теперь, когда буду видеть в кино, как кто-то в два счета надевает на себя военный парашют и с задорным "хэй!" сигает из самолета, буду кричать по заветам Станиславского: "Не верю!"

Мало надеть парашют. Нужно еще правильно прыгнуть. Сгруппироваться, схватиться правой рукой за кольцо основного парашюта слева, левой - за ремень справа, вытолкнуть себя из кабины воздушного судна, вспомнить, что положено проговорить до того, как дернешь кольцо, проверить, раскрылся ли купол, осмотреться по сторонам, определить направление ветра по плотно прижатым друг к другу ногам, скорректировать свой полет, натянув стропы должным образом, и не забыть перед приземлением постучать нога об ногу, чтобы не травмировать стопы при столкновении с почвой. Сложно, да? Это я еще много чего опустила и слишком быстро описала. Перед первым прыжком с настоящей высоты ребята тренируются месяцами.

На этом наши испытания только начали набирать обороты, и вот мы уже бежим к тренировочной линии, откуда на специальных каретках нужно скатиться вниз, имитируя прыжок с парашютом. Я однажды видела, как это делали девушки-студентки, участвовавшие в проекте "Мисс Весна", так что была готова и даже знала некоторые тонкости. Например, перед приземлением в песок нужно вытянуть ноги вперед, чтобы тормозить всей стопой и не повредить колени. Это маленькое преимущество сыграло в мою пользу, так что тренировочное упражнение я выполнила даже два раза.

Далее нам показали, как во время прыжка можно скорректировать направление и повернуть, натягивая стропы руками. Здесь тоже было нетрудно, за одну тренировку это можно освоить запросто. И вот когда нам дали команду снять макеты парашютов, я лично вздохнула с облегчением: все, прыжка с вышки не будет, можно расслабиться. Но не тут-то было! Всех выстроили в шеренгу перед вышкой, надели на нас крепления и объяснили нашу задачу: приземлиться на ноги лицом к вышке, то есть нужно было перевернуться на 180 градусов.

Поднимались на 20-метровую высоту (а рост обычной "хрущевки", кстати, всего 15 м) по одному. Я резво взлетела на первый этаж с улыбкой, говорящей, что вот сейчас всем покажу класс. На полпути не ко времени вспомнила, что безумно боюсь открытого пространства на большой высоте. Последний лестничный пролет преодолеть ползком не позволила гордость и осознание, что я как единственная из участниц жительница Витебска не могу посрамить витебский десант. Мысль: "Главное - не смотри вниз, просто прыгни - и все закончится", - совсем не помогала. Сердце стучало, руки и ноги дрожали…

Страшно было только первую секунду после шага в бездну неизвестности. Сгруппироваться? Повернуться? Да какое там! Вот уже земля под ногами - и я лежу на спине, благо одежды много, мягко. Вот так меня постигло фиаско. Все наставления командира улетучились из головы, так что спасли надежная страховка и земля, дальше которой не упадешь. Впечатления от полета я не запомнила, потому что он прошел намного быстрее, чем я ожидала. Я только успела удивиться: "Как, все?" И с некоторой завистью смотрела, как коллеги-корреспонденты вслед за мной красиво спускаются вниз под белоснежным куполом. Впрочем, вывод для себя сделала такой: если когда-нибудь доведется еще раз прыгать с вышки в нашей 103-й бригаде, то прыгну - тут все надежно и безопасно.

Что ж, волнение от полета еще не успело улечься, а мы уже с девушками отправились на инструктаж по неполной разборке и сборке оружия. Его проводили военнослужащие сержант Анастасия Смирнова и младший сержант Юлия Тихонова, которые сопровождали нас во время всего проекта. Это занятие тоже несложное. Хотя по нормативу его надо выполнять за 13 секунд, нам разрешили просто потренироваться, не обращая внимания на время. Когда в моих руках оказался АКС-74, я поняла, что сбылась мечта поэта. Вот она - мощь, красота и сила. С автоматом мы подружились сразу: частичную сборку и разборку усвоила, посмотрев пару раз, как это делает инструктор. Она меня даже похвалила, так что хотя бы здесь я не оплошала.

Полеты не во сне, а наяву - это, конечно, хорошо, но плох тот солдат, который не мечтает попасть в столовую, чтобы как следует подкрепиться. И вот там нас ждал еще один сюрприз: армейский паек девушкам не осилить, тем более если они следят за фигурой. Порции большие, наедаешься до отвала. Мужчины в форме получают 3 тыс. калорий в день. Меню разрабатывают диетологи Министерства обороны, а на кухне срочники уже не работают, всю пищу готовят профессиональные повара. Лично я комплексный обед не уговорила, хотя все было очень вкусно - как в лучших домах Лондона и Парижа. Да и разнообразие блюда на солдатском столе удивляет: здесь вам и куриное филе в сырной шубке, и наваристый борщ, и тефтели, и запеканки. Домохозяйки лопнули бы от зависти. Плюс посуду мыть не надо - чем не рай?

Не буду останавливаться подробно на ночевке в казарме, но вот что на нас, участниц проекта, произвело неизгладимое впечатление, так это инструкция, как нужно правильно заправлять солдатскую кровать. Все по полосочкам, линиям, под нитку, плотно прижать, заправить под матрац и деревянными плашками отбить острые края. Так сложно не было даже перед прыжком с вышки. Да и подъем в 6 утра тоже не подарок, особенно если привык вставать на пару часов позже. Хотя утренняя зарядка очень бодрит. Теперь понятно, почему некоторые мои знакомые начинают свой рабочий день с пробежки и разминки: тут даже если захочешь, не уснешь - кровь бежит по жилам, как огонь.

И вот теперь начинается самое интересное. Мы отправились на полигон. Там перед нами поставили задачу: мы оказались в условной республике, разделенной на два непримиримых лагеря. Нужно было отбить атаку противника на границе. Нас экипировали максимально надежно: бронежилет, шлем, автомат - и в бой!

Хотя нет, сначала инструкция от командира и тренировочная стрельба - холостыми, разумеется. Нюхнуть, так сказать, пороху перед боем, чтоб не расчихались в самый ответственный момент. Потом мы погрузились на боевые машины, чтобы совершить марш-бросок до условленного места.

Не знаю, как с этим справляются бойцы, но взобраться в бронежилете на БТР и усесться сверху, опустив ноги в открытый люк, - это испытание почище прыжка с вышки. Для нас никаких поблажек не сделали, так что залезали мы с подножки, до которой еще надо как-то дотянуться ногой, а потом подтянуться, держась руками за поручни. То ли брюки на мне были узкие, то ли не хватило за завтраком солдатской каши, но это препятствие мне давалось, как пингвину. За несколько часов так напрыгалась туда-сюда, что под конец была готова свалиться в люк и притвориться контуженной.

Зато езда на БТР стала отдельной наградой: с ветерком, по бездорожью, через поле, грязь и ямы - неземное наслаждение, драйв на все сто. Не транспорт, а мечта!

По пути мы с девочками отбивали нападение условного противника. Отстреливались, как могли, прикрываясь мощью БТРа. Враг был повержен, магазины автомата опустошены, а мы - красавицы.

Затем нашему спецотряду поручили освободить заложников, попавших в руки террористов. Здесь нужно было действовать командой, продвигаться в здании, полном опасных ловушек и поджидающих нас стрелков. Вокруг все взрывается, выстрелы грохочут, но мы медленно плотной шеренгой идем вдоль стенки, заглядываем за каждый угол и убираем с пути выскочивших террористов. Потомки Рембо белорусского разлива, не меньше. Словом, один за всех, и все на врага!

Описать словами ощущения и волнение просто невозможно. Адреналин в крови зашкаливает, когда идешь в голове отряда и ждешь, что в следующей комнате может внезапно выскочить "террорист". Главное было не задеть его выстрелом: пусть и холостой заряд, а припечатает - будь здоров. Поэтому стреляли в сторону. До "заложников" наш разделенный на две группы отряд добрался синхронно. Мы снова молодчинки, всех спасли. Пожалуй, это было одно из самых ярких испытаний, которое мы смогли преодолеть сообща.

Даже стрельба из автоматов по мишеням и взрывные работы после этого немного померкли по сравнению с предыдущей миссией.

Впрочем, красивый "Бум!" в конце лишь подчеркнул убойность событий насыщенного дня в армии.

А вишенкой на торте стала полевая кухня с настоящей, поданной в походных котелках солдатской кашей, которую нам довелось вкусить на природе: в шалаше, под треск костерка, в окружении сосен. Вот он - цвет настроения хаки.

Если сказать, что мне понравилось быть в составе женского десанта - значит ничего не сказать. Возможность примерить на себя роль солдата хотя бы на сутки выпадает не каждой женщине. Если бы я упустила ее, то потом очень жалела бы, что поддалась страху. Это 8 Марта я точно запомню на всю жизнь! Теперь-то уж я знаю, в каких случаях слабый пол способен проявлять свою силу и сражать врага не только обаянием. А еще убедилась, что БТР - лучший транспорт в мире.

Алеся ПУШНЯКОВА,

Фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-

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