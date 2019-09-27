РЕПОРТАЖ: Как косметическая индустрия Беларуси преображается сама и преображает других

Сливки, мусс, сыворотка - так называют средства, которые, как ни странно, к еде не имеют отношения. Они относятся к той же категории, что и консилер, хайлайтер, баттер. Джентельмены, возможно, запутались окончательно. Зато современные леди догадались: все перечисленное - это разновидности косметических средств. В желании выглядеть красивыми и ухоженными люди тоннами втирают, наносят, распыляют их на себя. Чем сильнее это стремление, тем выгоднее производителям. Косметическая отрасль приносит владельцам многомиллионную прибыль.

Белорусская косметика прочно занимает определенную нишу на рынке. Это уже не просто словосочетание по принадлежности к стране, а бренд, как швейцарские часы или французский парфюм. У белорусской косметики есть свои сторонники и противники. Ведутся споры о ее действенности и прочих свойствах, но факт наличия бренда, известного в мире, неоспорим. Корреспонденты БЕЛТА побывали на предприятии крупнейшего производителя белорусской косметики ЗАО "Витэкс", где увидели, кто и чем наполняет баночки с кремом, узнали о косметических трендах, а также поговорили о прошлом и будущем индустрии красоты в целом.

Сразу стоит оговориться, что данный материал не является рекламным и в нем не пойдет речь о преимуществах или особенностях использования той или иной косметики. Гораздо важнее сравнить, что было и что стало с косметическим рынком Беларуси. Благо, на предприятиях "Витэкс" работают люди, которые могут рассуждать об этом не из сторонних источников, а точно знают на личном опыте. Ведь именно они стояли у истоков зарождения косметической индустрии.

Тот, кто часто бывает в Минске, знает, как быстро и до неузнаваемости изменился район Грушевки. От частных домов, ветхих одноэтажных построек не осталось и следа. Теперь завод по производству косметики, который стоит здесь уже не один десяток лет, находится в плотном кольце современных многоэтажек. Изменения за его забором очевидны для всех. А вот о том, что произошло внутри, знают немногие.

Попасть на территорию можно только по специальной карте или отпечатку пальца. Датчики стоят на всех дверях. Поэтому когда на проходной нас встречает главный инженер Павел Гулидов, он сразу предупреждает: друг от друга не отставайте. Если дверь захлопнется, самим ее открыть не удастся.

Вход в цех по производству косметики - только через санпропускник с обязательным облачением в халат и чистую обувь. После соблюдения всех требований попадаем внутрь и наблюдаем, как по конвейеру движутся разноцветные банки и тубы. Одна "кремовая машина" за смену может фасовать по два вида крема, наполнив 11 тыс. упаковок. Таких машин - четыре.

Все процессы по максимуму автоматизированы, вмешательство человека минимальное. Все, что делают сотрудники на линии, - это выставляют банки с кремом на конвейерную ленту, а после собирают эти же баночки, но уже наполненные и герметично запаянные, и раскладывают по фасовочным коробкам. Работа, надо сказать, рутинная, хотя и несложная. Интересуемся, почему нельзя доверить этот процесс машинам? "На данной площадке в Минске около 20 высокопроизводительных линий. Ручной труд практически нигде не применяется. Фасовка в групповую тару - один из немногих процессов, который без такого труда не обходится. Дело в том, что у нас очень много форматов упаковки. Поэтому автоматизировать процесс фасовки готовой продукции в коробки технически проблематично и экономически нецелесообразно", - поясняет главный инженер.

Оборудование преимущественно импортное, европейское. "Машины эксклюзивные, - комментирует Павел Гулидов и, предвосхищая вопрос о возможности производства отечественных аналогов, продолжает. - Их производство в Беларуси не налажено, потому что потребности и сбыта не будет иметь".

Обновление технологического парка происходит каждый год. В ближайшее время ожидается прибытие новых смесителей по приготовлению косметических средств. А уже сейчас в стадии запуска и наладки новинка из Испании, машина для фасовки косметики в пробники - пакеты-саше объемом от 2-5 до 50 мл. Для предприятия это новый вид упаковки, благодаря которому здесь рассчитывают увеличить поставки в гостиничные сети и удешевить их. Производство пакета-саше существенно дешевле, чем пластиковой тары, пусть и небольшого объема, в которой до настоящего времени гели-шампуни отправлялись в отели.

Контроль за работой сложного оборудования осуществляет заместитель начальника цеха Ирина Хороненко. По ее словам, линии работают исправно, без нареканий. Разбираться в особенностях работы механизмов женщине, по ее собственному признанию, несложно, ведь по образованию она физик и первым местом работы был завод "Интеграл", должность - ведущий инженер.

Однако вот уже 20 лет Ирина Хороненко трудится на "Витэксе" и менять место работы не собирается. Говорит, что на предприятии, где числится более 600 сотрудников, текучки кадров практически нет. Люди если и уходят, так на пенсию. Многие из работников, с которыми мы общались, работают на предприятии по 10-20 лет.

"Меня все устраивает. Зарплату выплачивают вовремя. Для работников есть соцпакет, страховка, материальная помощь к отпуску. Часто привозят продукцию с подшефного хозяйства (сельскохозяйственного филиала в деревне Теплень Узденского района), ее продают нам по себестоимости. Конечно, есть специальные скидочные карты для приобретения косметики собственного производства", - рассказывает специалист.

Картина складывается благостная: стабильно работающее, современное производство, хорошие условия труда, забота о сотрудниках. Тяжело представить, что когда-то все было иначе. Особенно современному поколению, которое, как шутят, уверено, что помидоры "растут" в гипермаркете. Молодежь привыкла видеть в магазинах десятки разновидностей гелей, кремов, спреев, шампуней и прочего.

Когда в конце 80-х было образовано ЗАО "Витэкс", на рынке не хватало всего, даже шампуней, не говоря про супердефицитную краску для волос. Производство создавали с нуля. Не было ни сырья, ни оборудования, ни рецептуры. Искали зарубежных партнеров, готовых поделиться технологиями. Нашли в Италии. Так появилось совместное предприятие "Белита", где контрольный пакет акций принадлежит ЗАО "Витэкс".

"Мы начинали с очень маленького ассортимента. Производили шесть продуктов. Сейчас более 2 тыс. наименований", - рассказывает основатель компаний, генеральный директор ЗАО "Витекс" и председатель правления СП "Белита" Виктор Терещенко.

За более чем 30 лет существования они заняли доминирующую позицию на отечественном рынке и в большинстве случаев именно их продукцию имеют в виду, когда говорят белорусская косметика. Организовано производство полного цикла: от разработки рецептуры препарата, создания дизайна упаковки до освоения продукта в производстве и его реализации через собственную товаропроводящую сеть.

"Начинать с нуля - это непросто, - делится воспоминаниями заместитель генерального директора по экономике, первый заместитель председателя наблюдательного совета ЗАО "Витэкс" Тамара Дармель, которая вместе с Виктором Терещенко создавала косметическую отрасль в стране. - Этому делу я посвятила 35 лет на предприятии. Я не просто работала, а отпахала. Те, кто приходит на готовое, думают, что всегда так было. А мы здесь десять лет в строительной бытовке сидели, пока цеха построили, и только потом - административный корпус".

"Когда я в 15 лет ушла из дома, ничего не имела. И не считала, что мне кто-то должен. Сама все зарабатывала, - продолжает она свою жизненную историю. - Было очень тяжело. Я уже три года как на пенсии, но продолжаю работать. Я счастлива и ни в коем случае не хотела бы вернуть молодость - слишком тяжело было тогда. Но все же трудности закаляют. И мое твердое убеждение: в молодости человеку должно многого не хватать. Тогда есть азарт заработать, чего-то достичь. Но если детям все давать, ничего не будет, к старости придут ни с чем".

Тамара Николаевна, несмотря на долгий стаж, оставлять работу пока не намерена. "Чем крупнее становится бизнес, тем более сложные вопросы приходится решать. Да, мы наладили систему в работе. Но это невозможно сделать единожды и на 20 лет вперед. Все меняется. Теперь эту систему нужно подстраивать под современные требования. Может, кто-то другой не справился бы, но поскольку я участвовала в ее создании, знаю, где, как и когда нужно вмешаться, - сказала она. - Живу по принципу "делай что должен и будь что будет". Главное - заниматься любимым делом и относиться к нему очень ответственно. Для руководителя важно быть справедливым ради общего дела. Будешь грести только под себя, все потеряешь. Это моя проверенная жизнью теория".

Впрочем, как-то раз она все же воспользовалась служебным положением в личных целях. "Уже лет пятнадцать я пользуюсь нашим шампунем одной и той же марки, очень к нему привыкла. Его уже хотели снять с производства, но я вмешалась. Нет, говорю, иначе чем же я тогда волосы буду мыть?" - с улыбкой рассказала Тамара Дармель.

Война за потребителя

Если в начале 90-х годов, когда рынок был дефицитным, главной сложностью было решить вопрос, из чего и как изготовить косметику, то сейчас наоборот. "Произвести мы можем все. Но вопрос: куда продать, - подчеркнула Тамара Дармель. - Идет война за потребителя. Сегодня занимать на рынке уже нечего - все поделено. Каждая страна стремится защитить свой рынок. И мы ищем, как вытеснить конкурентов с рынка и самим занять это место. Например, предложив меньшую цену при сохранении качества. Ведь все сети мониторят рынок. Например, берут на пробу партию нашего крема, выставляют на продажу и если видят спрос, начинают работать с нами".

На возражения о том, что белорусская косметика и так доступна по цене и невозможно бесконечно играть на понижение, специалист поясняет: надо работать над снижением себестоимости, сокращать затраты. Задача - увеличить объемы производства за счет расширения рынков сбыта. "Чем больше объемы, тем ниже себестоимость. В нашей продукции 75% себестоимости занимают сырье и материалы. Выгоднее закупить 100 т сырья, чем мелкую партию, и предложить более низкую цену. Поэтому когда покупаете косметику дороже, это вовсе не означает, что она лучше по качеству. Мелкие производители просто не могут себе позволить купить большие объемы сырья по низким ценам", - продолжила она.

Косметика под брендом "Белита-Витэкс" поставляется в 32 страны мира, среди которых Германия, Польша, Италия, Великобритания, Канада, Пакистан, Бахрейн.

Ресурсов для существенного роста продаж в Беларуси на предприятии не видят. "Здесь мы и так хорошо продаемся, занимаем стабильные позиции на рынке. На своей территории мы уже сильно не прибавим, даже если откроем еще сотню магазинов. На пространстве СНГ продолжаем работать плотно, но рывка там не ждем. Перспективны рынки стран Ближнего Востока, Китай", - считает замдиректора по экономике.

"Самая большая проблема на сегодня для производителей (и мы не являемся исключением) - продвижение на рынок и доведение продукта до потребителя", - констатировал генеральный директор Виктор Терещенко и обозначил еще один аспект проблемы - рост поставок импортной косметики в страну. "Надо, чтобы государство обратило больше внимания на поддержку отечественных производителей, - считает он. - Чтобы они имели хороший доступ в торговые сети в плане рекламы, выделения престижных мест для организации розничной торговли".

Угольная паста для капризных

Пока же ситуация на рынке зачастую парадоксальная: за рубежом белорусскую косметику больше узнают и ждут, чем на родине. "В России, Украине хорошо знают бренд белорусской косметики. Восприятие же на отечественном рынке очень спокойное. Так, пришедший гость-франт вызывает большее внимание, нежели свой, который всегда под боком, - рассуждает руководитель научно-координационного центра Вероника Романовская. - У некоторых еще со времен дефицита укоренилось мнение, что раз импортное - значит лучше. Современное поколение вне этих стереотипов. Они смело пробуют новое".

Разговор с Вероникой Владимировной ведем в лаборатории, в окружении многочисленных баночек, колбочек и прочих атрибутов ученых-химиков. Здесь зарождаются новые формулы для будущих косметических средств. Если у композиторов из семи нот складывается такое разнообразие и великолепие музыкальных мелодий, то можно представить, какое количество косметических средств способны синтезировать специалисты из имеющегося арсенала ингредиентов.

За время существования НКЦ здесь разработано около 2 тыс. формул. На появление нового средства от его задумки в лаборатории до выхода с конвейера уходит примерно столько же времени, как на вынашивание ребенка, - минимум 7 месяцев, а в среднем около 9 месяцев.

Сотрудники НКЦ во главе с Вероникой Романовской вместе с маркетологами и дизайнерами ведут борьбу за внимание и любовь потребителя. А он нынче привередлив, капризен и часто непредсказуем. Если раньше ему хватало только хорошего качества косметики, то теперь добавилось еще желание иметь креативную упаковку, мгновенный эффект, как от посещения салона, или полностью органический продукт. Например, один из последних трендов косметической моды - игровой компонент. Это когда потребитель не просто извлекает содержимое из тюбика, а сам смешивает несколько компонентов перед нанесением на кожу. Или когда мицеллярная вода после смывания водой преобразуется прямо на лице в косметическое молочко. Или когда вместо крема в классическом понимании - твердая пластинка, внешне напоминающая мыло, на которую потребитель сам добавляет нужное для получения крема. Или когда во флаконе средство 7 в 1, которое можно применять в качестве геля для душа, пены, шампуня, маски и т. п. Или такая занимательная и одновременно полезная фишка, как угольная косметика, - насыщенного черного цвета, в том числе и зубная паста. К слову, на нее есть спрос. "За счет использования капсулированного угля она создает в полости рта ощущение абсолютной чистоты, до скрипа, и многим нравится такой эффект", - отметила Вероника Романовская.

Современная белорусская косметика очень дифференцирована - по полу, возрасту потребителя, состоянию кожи, степени выраженности эффектов и многим другим параметрам. Например, есть специальная линия для жительниц мегаполиса. Ее активные компоненты создают защитный слой от попадания копоти, выхлопных газов, защищают от излучения экранов мониторов.

Кстати, когда производители косметики декларируют на упаковке подобные свойства - это не пустые слова. У них должны быть документы, подтверждающие, что во время испытаний активные компоненты препарата действительно проявили такие свойства. В Беларуси пока нет аккредитованных центров, проводящих подобные исследования. Необходимый пакет документов производители получают у поставщика ингредиентов.

Дорогие пептиды

Качество косметики в первую очередь зависит от сырья. Отвечая на вопрос, может ли белорусская продукция конкурировать с мировыми лидерами по производству косметики, Вероника Романовская утверждает: "Мы делаем все для этого. А именно - используем качественные ингредиенты. На самом деле их рынок общий для всех. Изготовители сырья универсальны, они открыты для сотрудничества. И мы, будучи большим производителем, им интересны. Все новое, что появляется на рынке, презентуется нам".

Самые дорогие - это компоненты омолаживающего действия: пептиды, эпидермальные факторы роста. Важно не столько их наличие в готовом продукте, сколько концентрация. "Для каждого компонента есть своя эффективная концентрация. Ее сообщают нам производители компонентов. В случае с пептидами это могут быть десятые доли процента, с гиалуроновой кислотой - до 10%, а с соком алоэ - даже 97%", - комментирует специалист.

Отечественное сырье в белорусской косметике присутствует в значительной объеме. Ведь большинство средств делается на основе воды, ее содержание достигает 50% (кроме масел и декоративной косметики). Используются белорусские пищевые продукты - сахар, соль (в большинство шампуней она добавляется для загущения), дрожжи, ягоды, березовый сок, йогурты, сухое молоко, горчица, крахмал, рисовая и овсяная крупы.

Предприятие изготавливает собственные экстракты трав. Их выращивают в деревне Теплень Узденского района. Здесь расположен сельскохозяйственный филиал "Витэкс", собственником которого предприятие стало в 2004 году, взяв по указу Президента убыточное хозяйство. С тех пор проведена масштабной реконструкция фермы, сельское хозяйство вышло на стабильную работу. В поселке построены дома, открыт мини-маркет, стадион, столовая, фитнес-центр, отремонтирован Дом культуры. Обновлен парк сельхозтехники, сооружены хранилища для фруктов, сена, зерна. Заложен яблоневый сад на площади почти 90 га, есть своя пчелопасека. Поэтому в ассортименте косметической компании появились непрофильные продукты - натуральные соки прямого отжима и яблочные чипсы.

Что касается активных компонентов, используемых в продукции, то все они импортные. "Ведь для нас важно доказанное косметическое действие с документальным подтверждением. В Национальной академии наук есть интересные разработки, например, в области стволовых клеток. Но пока в Беларуси нет центра, который проводит независимые испытания и выдает документ об эффективности компонентов, мы не можем их использовать", - с сожалением отмечает Вероника Романовская.

Потребители ценят белорусскую косметику за сохранение оптимального баланса цены и качества. Кто-то, конечно, не представляет жизни без швейцарского крема стоимостью Br1,3 тыс. за баночку 50 мл. Но за такие деньги ему никогда не стать массовым. В то же время есть белорусский крем, который содержит аналогичные компоненты. Каждый вправе сделать выбор. Кто-то отдаст предпочтение своему, а для кого-то никогда не будет пророка в своем отечестве.

Перед выбором - свое или чужое - некоторое время назад оказались сотрудники НКЦ. Когда 20 лет назад формировался центр, Вероника Романовская была в числе первых сотрудников. "До этого работала на химфаке БГУ, являлась кандидатом химических наук. Со мной еще пришла кандидат биологических наук. Мы взяли себе в помощь лучших выпускников вуза по химии и биологии. Так получилось, что химики работают до сих пор. Биологи уехали, живут в Швейцарии. А наш центр продолжил развиваться, сейчас здесь работают 20 человек", - рассказала она.

Наш разговор с Вероникой Владимировной длился несколько часов. Сотрудники центра успели сходить на обед, вернуться, а мы все продолжали обсуждать особенности различных компонентов и бесконечные вариации их сочетания, как два меломана, готовые часами говорить о музыке. Впечатлений и материала осталось гораздо больше, чем можно вместить в один репортаж.

Екатерина КРИШЕНИК,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-