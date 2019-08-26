РЕПОРТАЖ: Километры проводов, тысячи саморезов и коктейльных палочек: как проходят соревнования WorldSkills 2019

Разработать эскиз, изучить чертеж, запрограммировать станок и воплотить в жизнь задуманное за несколько часов - в Казани с 22 по 27 августа проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills 2019. На территории выставочного комплекса "Казань-Экспо" в 56 компетенциях WorldSkills International соревнуются более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран и регионов. На одной площадке собралось рекордное число представителей различных профессий и более 250 тыс. зрителей. Корреспонденты БЕЛТА приехали поддержать белорусскую команду.

Международный выставочный комплекс "Казань-Экспо" площадью в 74,8 га построили специально для масштабного соревнования мастеров. Накануне чемпионата здесь появились дополнительные павильоны и временные сооружения. Все конкурсные площадки оснастили новейшим оборудованием. За несколько дней до начала WorldSkills участникам предложили ознакомиться со станками, инструментами и материалами, выполнить тестовые задания.

Каждый из конкурсантов привез на соревнования свой тул-бокс, но не всем удалось воспользоваться любимыми стамесками или счастливыми отвертками. Накануне участники получили инфраструктурные листы с перечнем оборудования и инструментов, которыми будет укомплектована площадка. К примеру, швеям в этом году разрешили использовать свои иглы, сантиметровые ленты и ножницы. А вот повара остались без любимых наборов ножей. В основном все предоставляют организаторы, чтобы все были в равных условиях.

В перечень закупок WorldSkills Kazan 2019 вошли, в частности, 24,8 тыс. кирпичей, почти 2 тыс. стаканов, 450 бумажных колпаков шеф-поваров, почти 25 тыс. свежих цветов, 35 км электрического кабеля.

Самый востребованный производственный материал на чемпионате - это бумага. Одни графические дизайнеры используют 150 тыс. листов. Большой популярностью пользуются и саморезы - 30,5 тыс. задействуют только на слесарно-водопроводных работах и отоплении. В рамках ресторанного обслуживания используют 1 тыс. коктейльных палочек.

Работа в павильонах кипит практически от рассвета до заката. Без умолку гудят станки, швейные машинки, столярное оборудование. Швеи трудятся над коллекциями от кутюр, дизайнеры разрабатывают логотипы, мехатроники ищут неисправности и собирают производственные площадки. Одного дня мало, чтобы внимательно ознакомиться с работой каждого павильона.

Между площадками тем временем снуют с экскурсиями и самостоятельно студенты, школьники, делегации, гости чемпионата. Ни одна рабочая площадка не спрятана от публики. Прямо на глазах у посетителей ведутся расчеты, создаются эскизы и детали. Одно их важнейших условий конкурса - с участниками запрещено разговаривать и отвлекать их от процесса.

Организаторы подчеркивают, что одна из главных миссий конкурса - обмен опытом. Важно в том числе вдохновить, расширить границы, показать технологии. Поэтому уникальный опыт получат не только участники. Школьники и абитуриенты могут изучить тонкости многих профессий и выбрать дело себе по душе. И для этого не обязательно отправляться с экскурсиями по предприятиям - достаточно посетить одну из площадок WorldSkills.

Без дела не остаются и гости, болельщики. Флористом, скульптором, художником, швеей на полчаса может стать каждый. В зонах Try-a-Skill опытные преподаватели предлагают собрать бутоньерку, научиться делать ровные стежки на швейной машинке, создать игрушку. После мастер-класса можно унести с собой на память милую вещицу ручной работы.

В основном на площадках в каждой компетенции представлен один представитель от сборной. Но есть и исключения. Дуэтом, к примеру, работают ландшафтные дизайнеры. На территории в 30 кв.м команды создают мини-сад с прудом, кладут дорожки, обустраивают альпинарии.

Каждый из участников в течение нескольких дней выполняет модуль из трех-четырех заданий. Например, участники компетенции по парикмахерскому искусству, в числе которых и белоруска Ксения Шафранская, сперва получили фотографии, отражающие пожелания клиента. Руководствуясь снимком, на манекенах с натуральными волосами нужно выполнить окрашивание, стрижку и укладку. Второй конкурсный день начался с подиумной укладки. Работать пришлось уже с настоящими моделями, которых распределили по жребию. Задание третьего дня - стрижка с постижем.

"Похожих работ у меня в портфолио еще не было. Все они посильны, главное - опыт. С постижем я работала до этого в другой технологии, поэтому на площадке прошлось импровизировать. Самое сложное - правильно понять модуль. Не могу конкретно выделить какое-нибудь задание, результатом которого я бы могла быть полностью довольна. Зато теперь знаю свои сильные и слабые стороны. По приезду в родной Брест будет над чем работать", - отмечает Ксения.

На каждой площадке от национальной сборной присутствует эксперт. Он наблюдает за работой, контролирует процесс, выставляет баллы. В целом работу участников оценивают 1,3 тыс. экспертов. Правила соревнований строгие. Учитываются все до мелочей. Если не достать лист с заданиями из принтера в течение минуты, можно получить ноль баллов за модуль.

На некоторых площадках эксперт выполняет и роль помощника конкурсанта. К примеру, в компетенции "фрезерные работы на станках с программным управлением" он работает на этапе чертежа. За четыре часа нужно вместе продумать стратегию, после чего конкурсант уже самостоятельно занимается работой с программой и станком.

Белорусскую сборную в этой компетенции представляет 21-летний Никита Ключник. После окончания колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе работает там же преподавателем и параллельно учится на инженерно-педагогическом факультете БНТУ.

"Задания очень сложные, - комментирует в перерыве мастер. - Первый модуль - изготовить черепашку из алюминия, а потом из стали. Такая деталь не несет практической значимости, но справиться с ней непросто. Понял, что подкорректирую некоторую методику работы с учащимися в колледже, кое-что нужно усовершенствовать и усложнить".

Некоторые компетенции белорусы на чемпионате представляют впервые. 18-летний учащийся молодечненского политехнического колледжа Владислав Савицкий осваивает специальность мехатроника. За полгода до соревнований ему пришлось подтянуть химию и биологию и специально переквалифицироваться к чемпионату в акватроника. Кстати, водные технологии для WorldSkills далеко не новое явление, поскольку проблема нехватки качественной питьевой воды актуальна в мире. Такая компетенция - это настоящие Future Skills (технология будущего).

"Первым делом нужно было собрать насосную станцию, обнаружить в ней неисправности, - поясняет Влад. - Потом пришлось применить познания в химии и очистить грязную воду до состояния питьевой. Это задачка со звездочкой. В Беларуси нет таких проблем с водой, какие нужно устранить здесь, она у нас в основном либо мутная, либо загрязнена железом. Поэтому нам сложнее. В основном технологии очистки воды задают на мировом уровне немецкие специалисты, поэтому у команды Германии здесь, безусловно, преимущество".

А вот для участника белорусской сборной Александра Ковалева, который представляет компетенцию по сетевому и системному администрированию, основная сложность во времени. "Задание очень объемное. Нужно настроить сеть, есть множество нюансов, которые нужно учитывать. Времени реально мало. Поэтому пока свою работу оцениваю посредственно. Но есть все шансы, чтобы нагнать упущенное", - не сдается молодой специалист.

Каждая соревновательная площадка по-своему необычна. Внимание посетителей притягивают настоящие вертолеты, яркие букеты и цветочные композиции, разрисованные стены, модные наряды. Но самым массовым и зрелищным является кулинарный павильон. Любопытно посмотреть и послушать, как общаются с клиентами официанты, предлагают блюда, грациозно наливают напитки, соревнуясь за звание лучшего в сфере ресторанного сервиса.

Особенно многолюдно там, где соревнуются кондитеры, кулинары и пекари. На глазах у публики возникают метровые скульптуры из карамели, двухэтажные торты, замысловатые фигурки из мастики - все на тему "Формулы-1". По словам конкурсантов, шум, тысячи глаз и постоянный контроль ничуть не отвлекают, а, наоборот, воодушевляют. Больше всего волнуются в момент, когда за работой наблюдают наставники.

"Очень активно поддерживает публика, возле рабочих мест постоянно слышу кричалки, слова поддержки, - отмечает участница белорусской сборной в компетенции "кондитерское искусство" Анастасия Данилова. - Всегда в курсе, когда заканчивается время - а его не хватает, чтобы выложиться по максимуму. Зрители ведут обратный отсчет, ликуют, переживают: "Быстрее, давай, ты сможешь!" Это здорово".

Борются за медали и совсем юные специалисты. Честь белорусской юниорской сборной отстаивают пять участников в возрасте 14-16 лет. В компетенции "промышленная робототехника" команду представляет 15-летний учащийся колледжа современных технологий, машиностроения и автосервиса Илья Мельников. Задача - управлять роботами-манипуляторами для выполнения сварочных работ, резки, покраски и др. Илье и его конкурентам из Армении и России необходимо придумать сферу, в которой пока такие роботы не применяются, а затем запрограммировать три вида умных машин на конкретные операции.

"Задание выполнил на процентов 50, - рассказывает Илья. - Решил, что эффективнее всего будет использование роботов-манипуляторов в строительстве для отделочных работ - шпатлевки, окраски стен и поклейки обоев. Пришлось повозиться с датчиками. В принципе, проблемы на этом этапе возникли почти у каждого".

В целом белорусская сборная настроена оптимистично. На конкурсе предоставлена уникальная возможность попробовать свои силы наравне с лучшими представителями профессий из других стран. К слову, поучаствовать в WorldSkills можно только один раз. Сделано этого для того, чтобы эффективнее наладить подготовку кадров, дать шанс многим проявить свои способности. Некоторые участники не один год готовятся к чемпионату, полностью погружаясь в профессию.

Пока оценки за каждый модуль эксперты держат в секрете. Не берутся комментировать и успехи. Многим конкурсантам предстоит довести до совершенства еще несколько модулей. Первые результаты станут известны уже сегодня: на вечерней церемонии награждения назовут лучшего среди юниоров и участников в компетенциях Future Skills.

Представители Беларуси завершают работу на конкурсных площадках WorldSkills International Спустя четыре дня соревнований на финишную прямую выходят дизайнеры, слесари, парикмахеры, столяры, облицовщики плиткой, акватроники, кулинары и другие специалисты.

Мария ШНА,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-