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26 августа 2019, 18:37

РЕПОРТАЖ: "Крещение" самостоятельным бытом - общежития вузов Минска принимают студентов

В общежития высших учебных заведений Минска со всех уголков в эти дни начали съезжаться студенты. Счастливые, они с чемоданами и коробками выстраиваются в длинные очереди, получают заветные ключи от своего жилья на ближайший учебный год и потихоньку обживаются. Для кого-то это первый опыт самостоятельной жизни, кто-то не может дождаться момента, чтобы встретиться с уже хорошо знакомыми соседями. В этот волнительный момент пообщаться с новоселами и старожилами решили корреспонденты БЕЛТА.

Первую остановку делаем в общежитии №7 Белорусского государственного университета по улице Октябрьской.

Анастасия Ковалевская - студентка 4-го курса механико-математического факультета БГУ и уже имеет опыт жизни в общежитии. Девушка приехала из Вилейки и пока взяла с собой только самое необходимое. Активистка со школьных лет - на стене красуются бейджи различных мероприятий, в которых она принимала участие.

"Когда заселяешься в общежитие, главное - не забыть дома документы. Первое необходимое - это фотографии на пропуск: без него в общежитие не впустят. Еще важно не забыть посуду, вещи потеплее, конспекты, которые понадобятся в первые дни обучения. Из вкусняшек привезла пока только мамино варенье", - рассказывает Анастасия.

В этом году она будет делить комнату с двумя студентками, с которыми раньше жила в одном блоке. "У нас каждый год меняются комнаты, как и соседи. Но мы обычно выбираем, с кем хотим заселиться. Мы с девочками подружились, поэтому решили и в этом году жить втроем", - отметила Анастасия.

В комнате уютно, даже не скажешь, что новые жильцы въехали только сегодня. "Мы заселились с самого утра. Были одни из первых, поэтому успели разобрать все вещи и немного обжиться, - ловит мой взгляд Анастасия. - У нас блочная система. Кухня находится на этаже, душ и санузел в блоке, что очень удобно. В общежитии есть комната самоподготовки, есть комнаты с бильярдом и теннисом, можно отдыхать с друзьями, не выходя из общежития".

Пока мы разговаривали с Анастасией, ее однокурсница Дарина Литвин расставила на полочке у кровати самые дорогие для себя вещи, сделанные руками мамы и папы. Она из Витебска, поэтому домой ездит не часто. "У меня мама делает кукол. Вот, будущую программистку "списала" с меня. А папа сделал такое необычное деревце для украшений. Присутствие семьи, дома - это очень важно и лишний раз напоминает, что надо позвонить родителям, что они волнуются", - рассказывает Дарина.

Девушка считает, что микроклимат в комнате очень важен. "На самом деле, когда вы живете с кем-то, то очень роднитесь. Мы с девочками, как маленькая семья. И когда на лето едешь домой, думаешь: а как мои девочки? Это стимулирует приехать сюда и позволяет безболезненно покидать родной дом, потому что тебя здесь тоже ждут твои родные люди, - отмечает она. - Мне кажется, что мы очень похожи. Готовим вместе. К примеру, мы с Настей больше всего любим готовить борщ. У нас все как-то просто происходит. Есть график уборки комнаты. Кто-то любит по утрам разговаривать, а кто-то нет и его лучше не трогать - у всех свои привычки, но мы живем вместе уже не первый год и очень хорошо друг друга знаем".

В общежитии насыщенная культурная жизнь. На протяжении всего года здесь проходят конкурсы и фестивали. Правда, Дарина замечает, что это последний год учебы, поэтому первостепенное значение она планирует уделить обучению и поиску работу.

Третья соседка еще не успела обосноваться. Мы застали ее в дверях. Елизавета Гришкина живет в городе Червень. "Я относительно близко живу, поэтому часто езжу домой. Родители скучают и всегда очень рады моему приезду. Уверена, что у нас с девочками все будет хорошо. С Дариной мы живем с первого курса. С Настей тоже давно уже знакомы. Поэтому мы заселились таким сплоченным коллективом, уже все оговорено, чтобы всем было комфортно. Настрой боевой - последний курс, планируем хорошо завершить обучение и шагнуть во взрослую жизнь", - сказала Елизавета.

Девушка уверена, что жизнь в общежитии многому учит. "Учишься уважать друг друга, думать не только о себе. Еще общежитие учит самостоятельности. Как правило, первокурсники приезжают и не умеют делать каких-то совершенно элементарных вещей, о которых даже не задумываешься, потому что дома есть родители. Меня, например, на первом курсе учили здесь готовить. Я сейчас все умею: выпекать, запекать, тушить, варить..." - рассказала она.

Как ожидается, в этом году в Белорусском государственном университете 78% нуждающихся в жилье студентов получат места в общежитиях. "Первоочередное право при заселении получают студенты, имеющие льготы в соответствии с законодательством, а также входящие в категорию социально незащищенных граждан. Все они на 100% будут обеспечены местами в общежитиях. Далее заселяются обучающиеся, проявившие себя в научно-исследовательской, спортивной, культурно-массовой, общественной деятельности и с наиболее высоким баллом успеваемости", - рассказал проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Иван Янушевич.

По его словам, всего на балансе БГУ девять общежитий на 8 тыс. мест. "В этом году проведен текущий ремонт общежитий №4 и №11. С августа начат капитальный ремонт фасада общежития №6. Проводится тепловая реабилитация внешних стен и замена окон. Что важно, строительные работы организованы без отселения студентов. Согласно плану финансирования в ноябре-декабре запланирована подготовка проектно-сметной документации для идентичных работ в общежитии №10", - отметил проректор.

Кроме того, студентам БГУ предложат места в общежитиях БИП - Института правоведения, Минского филиала Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации и УП "Желонь".

По инициативе Студенческого городка функционирует электронный банк данных о квартирах и комнатах, сдаваемых внаем для студентов БГУ. Эта информация размещена в личном кабинете обучающегося в разделе "Общежития" и доступна в режиме oнлайн. Кроме того, для оперативного реагирования на вопросы, касающиеся заселения, по 30 августа работает горячая телефонная линия.

Заполняется сегодня новыми жильцами и общежитие №8 Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка по улице Чюрлениса. Оно было задействовано во время II Европейских игр и теперь принимает обучающихся.

Владимир Арутюнян - студент второго курса факультета эстетического образования. Молодой человек поет с детства, два раза пробовал себя в национальных отборочных турах на конкурс песни "Евровидение", много выступает и с удовольствием участвует во всех вузовских мероприятиях. "Я из Борисова. В этом году мы будем жить втроем. Ребята тоже с моего факультета, но на два курса старше. Здесь мне все нравится: чисто, мебель новая. Будем стараться такой порядок поддерживать", - говорит парень.

Он признался, что сам умеет хорошо готовить, правда, иногда ребята напрашиваются в гости к девушкам, чтобы попробовать чего-нибудь вкусненького. "Жизнь в общежитии - это кайф. Ты уже сам себе предоставлен, здесь все зависит только от тебя. Самостоятельность появилась, чувствую, что повзрослел", - отметил молодой человек.

Студенты 4-го курса физико-математического факультета БГПУ Артем Скворчевский и Сергей Данько будут жить в одной комнате. "Мы здесь старожилы, с первого курса. И вот вновь вернулись сюда. Что изменилось? Мебель новая, комнаты стали светлее, - рассказывает Артем. - Сегодня будем обустраиваться и встречаться с однокурсниками".

"Мы знаем привычки друг друга. У нас нет конфликтов. Мы достаточно дружны", - добавляет Сергей.

К слову, молодым людям времени хватает на все: они не только хорошо учатся, но и являются волонтерами.

Всего в составе студенческого городка БГПУ восемь общежитий. В них будут заселены 85% от всех нуждающихся в жилье студентов. С целью социально-педагогической адаптации места в общежитиях будут предоставлены всем иногородним студентам первого курса.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Егор ПАВЛЮЩИК,

БЕЛТА.-0-

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