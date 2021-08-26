РЕПОРТАЖ: Ловушка для велосипедистов, или Как ГАИ проверяет водителей велотранспорта

Гонки "по горизонтали", резкое торможение в метре от проезжей части, опасный перекресток, "безбашенный" самокатчик, строгий родитель - и это еще не все, с чем столкнулась во время рейда наша команда: экипаж ГАИ, участковый инспектор ИДН и корреспондент "7 дней".
На самокате - с ветерком
Как показывает статистика, летом, а особенно в конце августа, когда ребятня возвращается из лагерей и деревень в город, количество ДТП с участием велосипедистов и владельцев так называемых "симов" становится больше. Среди пострадавших много детей. Ведь они еще плохо ориентируются в дорожной обстановке и не могут правильно оценить степень опасности на ней.
За примерами далеко ходить не надо. Мы едва отъехали от точки отправления, как в метре от патрульной машины промчался самокатчик. Подросток, черноволосый юный шумахер.
В составе команды, выехавшей в рейд по профилактике детского травматизма на дороге, трое сотрудников Фрунзенского РУВД столицы.
По пути инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ старший лейтенант милиции Мария Новохатская объясняет алгоритм работы с юными нарушителями ПДД. Если Госавтоинспекция задерживает подростка, тут же связывается с инспекцией по делам несовершеннолетних и передает им ребенка, а те уже созваниваются с родителями и выясняют, как быть дальше. ГАИ имеет право привлечь нарушителей лишь с 16 лет - в таком случае составляется административный протокол, параллельно отправляется сообщение в комиссию по делам несовершеннолетних, которая принимает дальнейшие решения.
- Если семья неблагополучная, то в отношении отца и матери составляется протокол за уклонение от надлежащего выполнения родительских обязанностей, - вступает в разговор старший участковый инспектор по делам несовершеннолетних майор милиции Владимир Пигас. - В остальных случаях ограничиваемся профилактической беседой.
… Останавливаемся недалеко от перекрестка Матусевича - Жудро. Не проходит и минуты, как двое велосипедистов лет 10-12, не спешиваясь, пересекают по пешеходному переходу проезжую часть. Инспекторы останавливают ребят и объясняют суть правонарушения. У тех глаза - по пять копеек, на лице - полное недоумение.
- Как зовут?
- Тимур.
- Никита.
- Ребята, у вас с собой есть мобильный? Вот и хорошо. Позвоните, пожалуйста, родителям…
С мамой Тимура разговаривал Владимир Пигас. Та строго спрашивает: на основании чего сын не имеет права ездить на велосипеде по дорогам? Ей терпеливо объясняют: согласно ППД, дети до 14 лет могут кататься в тех местах, где нет движения авто - на закрытых площадках во дворе, на стадионах, в парках и других безопасных местах. Мама мальчика благодарит работников милиции за бдительность и обещает серьезно поговорить с сыном.
Вскоре приезжает отец Никиты, приятный мужчина с хорошим чувством юмора.
- Проводил сегодня на работе инструктаж с подчиненными, правда, по другому поводу. Но, похоже, будет еще один, вечерний - на тему ПДД… Так что, сынок, готовься, - улыбается родитель.
- Только вы там не очень строго, видно, что мальчишки хорошие, - обращается Владимир Пигас.
- Разберемся…
Включаем свет
До 5 сентября в Беларуси проходит акция "Внимание - дети!". Инспекторы ГАИ посещают трудовые коллективы и учреждения образования, чтобы напомнить ребятам и родителям о правилах поведения на дороге и необходимости соблюдения Правил дорожного движения.
Во время проведения специального комплексного мероприятия Госавтоинспекция напоминает, что в светлое время суток водители должны двигаться с включенным ближним светом фар (п.166.9ПДД).
На всех скоростях
Не успели попрощаться с одними юными гонщиками, как "нарисовались" новые. Причем сразу трое. Летели на всех скоростях. С криком "Не успеем, уже красный!" затормозили буквально в метре от проезжей части. Резина с таким скрипом проехалась по асфальту, что даже пешеходы обернулись.
Инспекторы, конечно же, идут к мальчишкам. Мария рассказывает "трем мушкетерам" о вчерашнем происшествии: вечером на улице Неманской на одном из перекрестков водитель КИА сбил 13-летнего велосипедиста. Тот пересекал проезжую часть на зеленый свет, не спешившись. Подросток получил тяжелейшие травмы и попал в реанимационное отделение РНПЦ неврологии и хирургии. Дай Бог, чтобы все обошлось!
- Мы к вам не придираемся. Каждый день видим страшные аварии с участием таких ребят, как вы, - обращается она к троице лихачей. - Они не соблюдали дорожные правила и попали в беду. И запомните, что в следующий раз мы вас безнаказанно не отпустим.
Ребята обещают впредь не нарушать правила. Их отпускают с миром.
Цена ошибки - жизнь
- Дети считают, что они всегда правы, и редко признают ошибки. Да и многие родители уверены: их ребенок идеальный, никакие советы посторонних им не нужны. Они так думают, пока не столкнутся с серьезными проблемами, - объясняет Мария Новохатская. - Мне кажется, что в вопросе профилактики детского дорожного травматизма мы с мамами и папами должны проводить одну линию, на примерах показывая, чем чревато безответственное и невнимательное отношение к поездкам на велосипедах или новомодных "симах". Ведь цена ошибки порой - жизнь.
…Отправляемся проверять дворовые территории, где происходит большинство наездов на детей. По дороге собеседники вспоминают историю, которая произошла недалеко отсюда в начале лета. Мужчина оставил 7-летнего сына возле подъезда, а сам пошел в магазин. Вернувшись, увидел такси и стоящих вокруг людей. Подойдя ближе, узнал страшную новость: под колеса этой машины попал его сын. Мальчик, по словам водителя, выскочил из-за припаркованных рядом авто. Ребенку повезло, что таксист ехал с низкой скоростью и успел вовремя затормозить. Мальчик отделался ссадинами да испугом. Но станет ли это для него и родителей уроком?
- Такие истории можно рассказывать долго. Все эти ДТП объединяет одно - безответственность взрослых, - уверен временно исполняющий обязанности госавтоинспектора отдела Госавтоинспекции Фрунзенского РУВД г. Минска лейтенант милиции Никита Кириченок. - Надо и с детьми активно проводить воспитательные беседы, и с водителями эту тему обсуждать. Видишь ребенка - сбрасывай до минимума скорость, особенно во дворах. Дети абсолютно непредсказуемы. У них процесс возбуждения преобладает над процессом торможения. Увидел мячик или котенка - моментально побежал за ним, и неважно, что путь лежит через проезжую часть. Это подсознательно уходит на второй план, ребенок не видит даже проезжающую у него под носом машину. Подростки не менее непредсказуемы в своих действиях. А если еще и в наушниках, то, считай, полностью отключены от реальности... Вон, смотрите, девчонка мчит по двору на самокате. Капюшон пол-лица закрывает, видимость по бокам - ноль.
…Многозначительно переглядываемся друг с другом и направляемся к ребятам поговорить по душам. И снова с надеждой на то, что у них хоть что-то отложится в голове и они не совершат на дороге непоправимых ошибок.
Комментарий
Ведущий специалист АиП ОГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска Алена Киселева:
- ПДД учить нужно, закрепляя полученные навыки на практике под контролем родителей. Дети должны твердо усвоить, где и как они могут передвигаться на велосипеде или самокате. Защитная экипировка - тоже забота взрослых. Ее нужно не только купить, но и приучить детей ею пользоваться на велопрогулках.
Примерно 60% серьезных травм велосипедистов - черепно-мозговые. Доказано: шлем снижает риск подобных случаев на 85%. Также на детской одежде должны быть световозвращающие элементы. Об этом родители часто забывают, а ведь более простого способа сделать ребенка заметным на дороге еще не придумано.
Взрослые должны своим примером показывать правильное поведение на дороге, ведь ребенок больше подражает, чем осмысливает. Он может выучить теорию на отлично, но когда авторитетный для него человек поступает совершенно иначе, его сын или дочь будут поступать так же.
Мы призываем родителей хорошо подумать, прежде чем покупать чадам модное средство индивидуальной мобильности, способное развивать скорость до 60 км/ч. Даже если ваши сыновья и дочки кажутся ответственными и знающими правила - все равно это дети.
Ангелина СВЕТЛОВА,
совместный проект "7 дней" с Центром пропаганды МЧС Республики Беларусь.-0-
На самокате - с ветерком
Как показывает статистика, летом, а особенно в конце августа, когда ребятня возвращается из лагерей и деревень в город, количество ДТП с участием велосипедистов и владельцев так называемых "симов" становится больше. Среди пострадавших много детей. Ведь они еще плохо ориентируются в дорожной обстановке и не могут правильно оценить степень опасности на ней.
За примерами далеко ходить не надо. Мы едва отъехали от точки отправления, как в метре от патрульной машины промчался самокатчик. Подросток, черноволосый юный шумахер.
В составе команды, выехавшей в рейд по профилактике детского травматизма на дороге, трое сотрудников Фрунзенского РУВД столицы.
По пути инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ старший лейтенант милиции Мария Новохатская объясняет алгоритм работы с юными нарушителями ПДД. Если Госавтоинспекция задерживает подростка, тут же связывается с инспекцией по делам несовершеннолетних и передает им ребенка, а те уже созваниваются с родителями и выясняют, как быть дальше. ГАИ имеет право привлечь нарушителей лишь с 16 лет - в таком случае составляется административный протокол, параллельно отправляется сообщение в комиссию по делам несовершеннолетних, которая принимает дальнейшие решения.
- Если семья неблагополучная, то в отношении отца и матери составляется протокол за уклонение от надлежащего выполнения родительских обязанностей, - вступает в разговор старший участковый инспектор по делам несовершеннолетних майор милиции Владимир Пигас. - В остальных случаях ограничиваемся профилактической беседой.
… Останавливаемся недалеко от перекрестка Матусевича - Жудро. Не проходит и минуты, как двое велосипедистов лет 10-12, не спешиваясь, пересекают по пешеходному переходу проезжую часть. Инспекторы останавливают ребят и объясняют суть правонарушения. У тех глаза - по пять копеек, на лице - полное недоумение.
- Как зовут?
- Тимур.
- Никита.
- Ребята, у вас с собой есть мобильный? Вот и хорошо. Позвоните, пожалуйста, родителям…
С мамой Тимура разговаривал Владимир Пигас. Та строго спрашивает: на основании чего сын не имеет права ездить на велосипеде по дорогам? Ей терпеливо объясняют: согласно ППД, дети до 14 лет могут кататься в тех местах, где нет движения авто - на закрытых площадках во дворе, на стадионах, в парках и других безопасных местах. Мама мальчика благодарит работников милиции за бдительность и обещает серьезно поговорить с сыном.
Вскоре приезжает отец Никиты, приятный мужчина с хорошим чувством юмора.
- Проводил сегодня на работе инструктаж с подчиненными, правда, по другому поводу. Но, похоже, будет еще один, вечерний - на тему ПДД… Так что, сынок, готовься, - улыбается родитель.
- Только вы там не очень строго, видно, что мальчишки хорошие, - обращается Владимир Пигас.
- Разберемся…
Включаем свет
До 5 сентября в Беларуси проходит акция "Внимание - дети!". Инспекторы ГАИ посещают трудовые коллективы и учреждения образования, чтобы напомнить ребятам и родителям о правилах поведения на дороге и необходимости соблюдения Правил дорожного движения.
Во время проведения специального комплексного мероприятия Госавтоинспекция напоминает, что в светлое время суток водители должны двигаться с включенным ближним светом фар (п.166.9ПДД).
На всех скоростях
Не успели попрощаться с одними юными гонщиками, как "нарисовались" новые. Причем сразу трое. Летели на всех скоростях. С криком "Не успеем, уже красный!" затормозили буквально в метре от проезжей части. Резина с таким скрипом проехалась по асфальту, что даже пешеходы обернулись.
Инспекторы, конечно же, идут к мальчишкам. Мария рассказывает "трем мушкетерам" о вчерашнем происшествии: вечером на улице Неманской на одном из перекрестков водитель КИА сбил 13-летнего велосипедиста. Тот пересекал проезжую часть на зеленый свет, не спешившись. Подросток получил тяжелейшие травмы и попал в реанимационное отделение РНПЦ неврологии и хирургии. Дай Бог, чтобы все обошлось!
- Мы к вам не придираемся. Каждый день видим страшные аварии с участием таких ребят, как вы, - обращается она к троице лихачей. - Они не соблюдали дорожные правила и попали в беду. И запомните, что в следующий раз мы вас безнаказанно не отпустим.
Ребята обещают впредь не нарушать правила. Их отпускают с миром.
Цена ошибки - жизнь
- Дети считают, что они всегда правы, и редко признают ошибки. Да и многие родители уверены: их ребенок идеальный, никакие советы посторонних им не нужны. Они так думают, пока не столкнутся с серьезными проблемами, - объясняет Мария Новохатская. - Мне кажется, что в вопросе профилактики детского дорожного травматизма мы с мамами и папами должны проводить одну линию, на примерах показывая, чем чревато безответственное и невнимательное отношение к поездкам на велосипедах или новомодных "симах". Ведь цена ошибки порой - жизнь.
…Отправляемся проверять дворовые территории, где происходит большинство наездов на детей. По дороге собеседники вспоминают историю, которая произошла недалеко отсюда в начале лета. Мужчина оставил 7-летнего сына возле подъезда, а сам пошел в магазин. Вернувшись, увидел такси и стоящих вокруг людей. Подойдя ближе, узнал страшную новость: под колеса этой машины попал его сын. Мальчик, по словам водителя, выскочил из-за припаркованных рядом авто. Ребенку повезло, что таксист ехал с низкой скоростью и успел вовремя затормозить. Мальчик отделался ссадинами да испугом. Но станет ли это для него и родителей уроком?
- Такие истории можно рассказывать долго. Все эти ДТП объединяет одно - безответственность взрослых, - уверен временно исполняющий обязанности госавтоинспектора отдела Госавтоинспекции Фрунзенского РУВД г. Минска лейтенант милиции Никита Кириченок. - Надо и с детьми активно проводить воспитательные беседы, и с водителями эту тему обсуждать. Видишь ребенка - сбрасывай до минимума скорость, особенно во дворах. Дети абсолютно непредсказуемы. У них процесс возбуждения преобладает над процессом торможения. Увидел мячик или котенка - моментально побежал за ним, и неважно, что путь лежит через проезжую часть. Это подсознательно уходит на второй план, ребенок не видит даже проезжающую у него под носом машину. Подростки не менее непредсказуемы в своих действиях. А если еще и в наушниках, то, считай, полностью отключены от реальности... Вон, смотрите, девчонка мчит по двору на самокате. Капюшон пол-лица закрывает, видимость по бокам - ноль.
…Многозначительно переглядываемся друг с другом и направляемся к ребятам поговорить по душам. И снова с надеждой на то, что у них хоть что-то отложится в голове и они не совершат на дороге непоправимых ошибок.
Комментарий
Ведущий специалист АиП ОГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска Алена Киселева:
- ПДД учить нужно, закрепляя полученные навыки на практике под контролем родителей. Дети должны твердо усвоить, где и как они могут передвигаться на велосипеде или самокате. Защитная экипировка - тоже забота взрослых. Ее нужно не только купить, но и приучить детей ею пользоваться на велопрогулках.
Примерно 60% серьезных травм велосипедистов - черепно-мозговые. Доказано: шлем снижает риск подобных случаев на 85%. Также на детской одежде должны быть световозвращающие элементы. Об этом родители часто забывают, а ведь более простого способа сделать ребенка заметным на дороге еще не придумано.
Взрослые должны своим примером показывать правильное поведение на дороге, ведь ребенок больше подражает, чем осмысливает. Он может выучить теорию на отлично, но когда авторитетный для него человек поступает совершенно иначе, его сын или дочь будут поступать так же.
Мы призываем родителей хорошо подумать, прежде чем покупать чадам модное средство индивидуальной мобильности, способное развивать скорость до 60 км/ч. Даже если ваши сыновья и дочки кажутся ответственными и знающими правила - все равно это дети.
Ангелина СВЕТЛОВА,
совместный проект "7 дней" с Центром пропаганды МЧС Республики Беларусь.-0-