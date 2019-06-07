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РЕПОРТАЖ: Маленькие секреты большого Мадрида

Общество 07.06.2019 | 12:43

Мадрид недавно принял международные соревнования по футболу в рамках социальной программы для детей "Футбол для дружбы" (#F4F), организованной ПАО "Газпром". В масштабных мероприятиях участвовали свыше 800 детей и взрослых из более чем 50 стран мира, в том числе Беларуси. Соревнования освещали журналисты из 160 стран. У корреспондентов БЕЛТА появилась редкая возможность побродить по улицам испанской столицы и приоткрыть маленькие секреты "самого испанского города в Испании", как называл Мадрид Эрнест Хэмингуэй.

Город памятников и музеев

Испанцы по праву гордятся своим историческим наследием. Буквально на каждой площади испанской столицы установлены памятники знаменитым литераторам и полководцам. Веласкес, Гойя, Лопе де Вега, герцог Альба - эти имена словно сходят со страниц старинных манускриптов. За памятниками тщательно ухаживают муниципальные службы. Ведь это еще и своеобразный капитал города - способ привлечения внимания миллионов туристов со всего мира.

Есть в Мадриде и памятник простому уборщику - на площади Хасинто Бенавенте. Таким образом мадридцы отдали дань уважения скромным и неприметным труженикам, ежедневно очищающим столичные улицы от тонн мусора, оставляемых туристами.

Памятник уборщику на площади Хасинто Бенавенте
Памятник уборщику на площади Хасинто Бенавенте

Мадрид - город музеев: исторических, художественных, научных. Но больше всего туристы стремятся попасть в знаменитый музей Прадо, которому в этом году исполнилось 200 лет. К слову, почти во всех музеях столицы Испании с понедельника по пятницу с 18 до 20 часов действуют часы бесплатного посещения. Это правило есть и в музее Прадо. Но будьте готовы, что придется постоять в очереди, ведь об этом знают и другие туристы, желающие сэкономить от 5 до 15 евро на билете. Впрочем, очередь движется довольно быстро, и у вас есть все шансы попасть в просторные и прохладные залы музея.

Памятник Диего Веласкесу, установленный перед музеем Прадо
Памятник Диего Веласкесу, установленный перед музеем Прадо

За два бесплатных часа все залы музея Прадо, конечно, не обойти. Ведь это три этажа, на которых выставлено более чем 2 тыс. работ. Поэтому лучше подготовиться заранее и решить, какие шедевры стоит посмотреть в первую очередь. Для этого на входе можно взять план музея, в том числе на русском языке, на страницах которого специально выделена подборка наиболее значимых произведений (полотна Гойи, Веласкеса, Эль Греко и других) с указанием этажа и зала, где они находятся. Кроме того, за 4 евро на стойке информации можно арендовать аудиогид. Введя на дисплее номер картины, вы услышите краткую лекцию об истории ее создания и авторе. При этом обратите внимание на специальный значок в виде наушников на табличках под картинами - только в этом случае услуга аудиогида доступна. Если же вы хотите узнать о музее Прадо подробнее, небольшой магазинчик на первом этаже предлагает буклеты стоимостью от 5 до 19,99 евро.

Фотографировать картины на мобильные устройства категорически запрещено. Несанкционированные съемки караются большим штрафом. Снимать можно в межзальных помещениях и только с разрешения служителей.

Для тех же, кто собирается в Мадрид в ближайшее время, сообщим, что до 7 июля 2019 года в залах Прадо выставлена отдельная экспозиция картин и скульптур известного швейцарского сюрреалиста Альберто Джиакометти (1901-1966).

Один из залов музея Прадо. Фото <noindex><a href="https://espanarusa.com/" target="_blank" rel="nofollow">www.espanarusa.com</a></noindex>
Один из залов музея Прадо. Фото www.espanarusa.com

Город парков и фонтанов

Всего в Мадриде более 40 крупных парков, засаженных всевозможными экзотическими растениями - от ливанских кедров до африканских пальм. Это излюбленные места отдыха горожан и туристов. Один из самых известных - парк Буэн-Ретиро общей площадью 120 га. Он находится неподалеку от Прадо, и на его территории есть собственная выставочная площадка, так называемый Хрустальный дворец, построенный в 1887 году.

Хрустальный дворец
Хрустальный дворец

Кстати, до 8 сентября у вас есть шанс посетить в "Хрустальном дворце" бесплатную выставку работ известного американского скульптора Чарльза Рэя, названного газетой "Лос Анджелес Таймс" одним из самых загадочных современных мастеров.

Работа Чарльза Рэя в "Хрустальном дворце"
Работа Чарльза Рэя в "Хрустальном дворце"

В парке Буэн-Ретиро можно прогуляться по знаменитому розарию Ла-Росаледа. Он особенно прекрасен в период цветения. Как правило, это май - начало июня. Сейчас в саду насчитывается около 4 тыс. розовых кустов, а самому розарию уже более 100 лет.

Розарий Ла-Росаледа
Розарий Ла-Росаледа

Парк украшают великолепные фонтаны, есть на территории и озеро, где можно покататься на лодках (аренда обойдется в 3 евро за час). Перекусить можно в многочисленных кафе и ресторанах.

Кафе в парке
Кафе в парке

Парк Буэн-Ретиро
Парк Буэн-Ретиро

В жаркие дни жители Мадрида ищут спасения у знаменитых фонтанов города, где античные боги мирно соседствуют с Сервантесом, падшим ангелом и черепашками. Один из самых знаменитых - фонтан "Аполлон", его еще называют "Четыре времени года". Он расположен в квартале Кортес, строился с 1781 по 1802 год. Статую Аполлона с лирой в руках сопровождают фигуры, символизирующие времена года.

Фонтан "Аполлон" в квартале Кортес
Фонтан "Аполлон" в квартале Кортес

Город хамона, гаспачо и паэльи

Чтобы понять Мадрид, непременно нужно попробовать его кухню. И здесь, конечно, лучше отойти от известных туристических маршрутов, расположенных преимущественно в центре. Не поленитесь, доберитесь до Куатро Каминос (буквальный перевод "четыре дороги"). Это название площади-перекрестка и района на северной окраине Мадрида.

Помимо того, что Куатро Каминос считается районом испанских брендов и настоящей Меккой для любителей недорогого шоппинга, здесь вы найдете и невероятное количество кафе, ресторанчиков, небольших рынков и продовольственных магазинов, которые можно назвать аутентичными, по-настоящему испанскими. И практически везде в этих заведениях вы встретите подвешенный к потолку знаменитый хамон.

Рынок Куатро Каминос
Рынок Куатро Каминос

Только испанцы смогли превратить обыкновенный свиной окорок (а именно так переводится слово хамон) в культовый бренд их страны. О нем писали древние римские императоры Диоклетиан и Марциал, упоминал в своих письмах знаменитый античный поэт и историк Марк Варрон. Желающим приобрести деликатес можем дать несколько полезных советов. Во-первых, покупать хамон лучше в магазинчиках, где закупаются сами испанцы, уж они точно знают в нем толк. Во-вторых, хамон не может стоить дешевле 15 евро за килограмм, все, что дешевле - либо поддельное, либо с истекшим сроком годности. В-третьих, в любом магазине можно попросить настрогать хамон в нужном количестве и упаковать в вакуум. А вот цельный окорок никогда не продают в такой упаковке, поэтому, если увидите подобное, лучше поищите другой магазин. И последнее: если заказали хамон в ресторане, не стесняйтесь, ешьте руками - хамон не терпит вилок!

Хамон в Музее хамона
Хамон в Музее хамона

Что же еще с великим удовольствием едят в Мадриде? Остановимся на испанском омлете (tortilla espanola). Приготовить его проще простого: перемешать взбитые яйца и жареный картофель - и на сковородку. Получается толстая лепешка. Мадридцы едят ее с XVII века в любое время суток. Невзирая на кажущуюся простоту ингредиентов, в продвинутых мадридских ресторанах с ним не боятся экспериментировать: то подают в стаканчике мелко натертую картошку под белковой пеной, то запекают кусочки картофеля с яйцом пашот. Второе по популярности блюдо - знаменитый холодный суп-пюре гаспачо (gazpacho). Готовят его из помидоров, огурцов, сладкого перца, лука и чеснока с добавлением оливкового масла. Предлагается он как в тарелках, так и в стаканах или чашках, иногда с добавлением мелко нарубленных овощей и гренок.

Испанский омлет в одном из заведений Мадрида
Испанский омлет в одном из заведений Мадрида

Ну и, конечно, паэлья - национальное блюдо Испании. В основе рис, который подкрашивается специями с добавлением оливкового масла. Паэлью часто готовят с овощами, курицей, морепродуктами. Подается обычно в больших сковородах на две, четыре и более персон. Мы заказали порцию паэльи с креветками, мидиями, раками, кальмарами и рыбой на двоих, стоила она 35 евро. Сразу заметим, для двоих - много.

Паэлья с морепродуктами
Паэлья с морепродуктами

Если появится желание попробовать все и сразу, то советуем заглянуть на рынок Mercado de San Miguel. Рынком он называется скорее по привычке. Раньше на этом месте действительно был рыбный рынок, но в начале XX века мадридцы построили просторное, современное и по нынешним меркам здание с огромными окнами-витринами, которое продувается со всех сторон. Сейчас это фуд-корт, включающий около 30 небольших точек с кухней на любой вкус. Здесь можно купить свежие и готовые морепродукты, всевозможные закуски (тапас), разные виды мяса, выпечку, овощи и фрукты. При желании можно устроиться перекусить под крышей у длинных барных стоек, расположенных по всему периметру рынка, с бокальчиком вина или пива, продающихся там же.

Рынок Сан Мигель
Рынок Сан Мигель

Устрицы на рынке Сан Мигель
Устрицы на рынке Сан Мигель

Тапас
Тапас

Что касается цен, то, например, чуррос (испанский десерт из заварного теста, обжаренный во фритюре) обойдется в 4-5 евро за порцию. Фрукты (яблоки, клубника, виноград, груши, апельсины, дыни) на местных рынках стоят от 1 до 3 евро. За бокадийо (испанская разновидность сэндвича) вы заплатите от 1,5 до 4 евро, а за свежевыжатый сок - от 1,5 евро за стакан. Тортилью с начинкой предлагают за 5-7 евро, пиццу - от 2 евро. Из напитков очень популярно местное светлое пиво "Эстрелла Галисия", производимое в городе Ла-Корунья. Пол-литровая бутылка обойдется в 2,13 евро.

Город футбола

Нам посчастливилось посетить этот удивительный город в преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА, который прошел 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано". Накануне решающего матча в столицу начали съезжаться болельщики футбольных клубов "Ливерпуль" и "Тоттенхем". И у атмосферы бесконечного праздника на улицах Мадрида появился английский акцент.

Концерт в центре Мадрида
Концерт в центре Мадрида

Весь центр города наводнили фанаты "Ливерпуля". "Красные" сидели в кафе и ресторанах, бродили по улицам и магазинам, позируя фотографам и распевая гимн любимой команды. Складывалась ощущение, что болельщики "Тоттенхема" не приехали, видимо, не особо рассчитывали на победу команды.

Фанаты Ливерпуля
Фанаты Ливерпуля

Все изменилось на подходе к стадиону. Корреспондент БЕЛТА в шапке "Ливерпуля" оказалась в самой гуще толпы фанатов "белых". Однако, несмотря на славу английских футбольных болельщиков, все вели себя достаточно мирно.

Стадион
Стадион

До начала церемонии официального открытия фанаты "Ливерпуля" спели гимн своей команды - песню You'll Never Walk Alone.

Около 21.00 на поле ворвалась известная американская группа Imagine Dragons, дав старт заключительному раунду футбольного турнира среди команд высшего дивизиона.

Выступление Imagine Dragons
Выступление Imagine Dragons

Последние аккорды песни еще звучали, а на поле уже выбежал персонал, и в течение нескольких минут исчезло оборудование, вышли команды, а покрытие стадиона стало травяным.

Открытие финала Лиги чемпионов
Открытие финала Лиги чемпионов

Кому-то матч показался откровенно скучным, возможно, так и было. По крайней мере, в первом тайме - после успешно реализованного пенальти Мохамеда Салаха. Но второй заставил изрядно понервничать.

После финального гудка болельщики "Тоттенхема" стали массово покидать стадион, за церемонией награждения остались наблюдать только фанаты "красных" и журналисты.

Вишенкой на торте в нашей вечерней программе стала покупка победного шарфа с надписью "Ливерпуль - чемпион". Приобрести его удалось в официальном магазине УЕФА за 30 евро.

Город счастливых людей

Тот, кто хоть раз побывал в Мадриде, влюбляется в этот город на всю жизнь. Ведь как писал Кальдерон де ла Барка, "Мадрид - это родина для всех, город, с одинаковой нежностью принимающий в свой маленький мир каждого, кто попал в него хоть ненадолго". И не в последнюю очередь это связано с особенностями характера местных жителей. Они одновременно эмоциональны и сдержанны, чутки и независимы, доброжелательны и горды.

Уличный музыкант рядом с музеем Прадо
Уличный музыкант рядом с музеем Прадо

Если вам в Мадриде улыбаются и говорят "Ола!" (Привет!), это по-настоящему, искренне, а не только потому, что вы турист. Даже не зная английского, мадридец при помощи языка, жестов и мимики подскажет нужную улицу, а в случае чего подключит знакомых и родственников. Местные таксисты, одетые в белоснежные рубашки, всегда помогут донести до дверей отеля багаж. Полицейские, несмотря на их кажущуюся суровость, внимательно выслушают и проводят до ближайшей станции метро. Уличные музыканты здесь играют так, что заслуживают приглашения в известные коллективы. Возможно, эти ощущения субъективны, но именно такими показались авторам мадридцы.

Жители Мадрида, одетые в национальную одежду, на улицах города
Жители Мадрида, одетые в национальную одежду, на улицах города

Невозможно по-настоящему узнать Мадрид и его жителей за короткое время служебной командировки. А значит, есть повод еще раз сюда вернуться. Пока же мы говорим: "Adios, Madrid! Nos vemos pronto!" До свидания, Мадрид! До скорой встречи!

Александр КАРАБЛИКОВ,

Елена СОЛОНЕНКО,

фото авторов,

БЕЛТА. -0-

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Теги
#F4F, Испания, отдых, туризм, футбол
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