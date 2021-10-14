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14 октября 2021, 18:56

РЕПОРТАЖ: Мама олимпийской чемпионки Ирины Курочкиной: у меня замечательные дети, и орден Матери - их заслуга

Богатство и счастье родителей заключается в детях, считает Тамара Казимировна Дышлевич, которой сегодня вручили орден Матери. Женщина воспитала 6 прекрасных дочерей - красивых, заботливых и целеустремленных. Одну из них знают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Это гордость и надежда белорусского спорта, серебряный призер XXXII Олимпийских игр в Токио и одна из сильнейших спортсменок страны по вольной борьбе Ирина Курочкина. Корреспонденты БЕЛТА отправились в деревню Ракушево Круглянского района, в родительский дом Ирины, чтобы встретиться с ее семьей и узнать о детстве чемпионки и ее сестер.

Тамара Казимировна росла в многодетной семье - у нее три сестры и брат, однако то, что у самой будет шестеро детей, даже и не загадывала. Шутка ли, дома целый детский сад - и все девчонки! Разница между самой младшей и старшей 15 лет: Татьяне уже 21 год, ну а Наталье - 36. Каждая из дочерей была долгожданной - Наташа, Юля, Лена, Ира, Саша и Таня. "Папа у нас - счастливый ювелир, - подшучивают девчонки. - Но, как ни надеялся, почти за 40 лет семейной жизни сына так и не дождался".

Тамара Казимировна много лет проработала в сельском хозяйстве, трудилась оператором доения на ферме. Безусловно, это тяжелый труд, который отнимает много времени и сил: чтобы успеть к первой дойке, надо было подняться в 4 утра. Дома тоже некогда было присесть - заботы да хлопоты. И девчонки всегда были рядом, помогали с самых ранних лет. Поэтому и выросли ко всему приученные: могут и еду приготовить, и корову подоить, и ребенка запеленать. Когда старшие дети чуть подросли, начали приглядывать за младшими, уже было легче.

"Многодетная семья - очень тяжелый труд: надо и постирать, и накормить, и на огороде управиться, да еще и за хозяйством приглядеть, - вспоминает Тамара Казимировна. - Благодаря помощи дочек у нас все ладилось и получалось. Они шустрые и работящие, за что ни берутся - все в руках горит. И работали все вместе - кто гряды полет, кто гусей пасет, кто свинок кормит. Пока я на работе, и уроки выучат, и по дому все сделают. А хозяйство у нас было большое: и корова, и кролики, и поросята, и гусей голов 50. И за всеми догляд нужен. А Ира летом еще и постоянно ездила ко мне на ферму помогать".

Дома девчонки сидели редко: выполнили все обязанности - и бегут погулять. Хотя чаще всего помогали соседям: кому грядку прополют, кому коров помогут пасти.

Заработают "смачнёнки", то бишь вкусненького, и идут довольные домой. Сестры вспоминают, что очень хотелось быть самостоятельными и самим зарабатывать, а не просить денег у папы и мамы.

"Мы очень рано повзрослели, потому что видели, что родители много работают и нам надо было брать с них пример, чтобы чего-то добиться в жизни, - говорит самая старшая Наталья. - В 16 лет я уже стала зарабатывать и начала помогать родителям. Потом поехала учиться на штукатура. Попала на оплачиваемую практику в Круглянскую ПМК-66 - спасибо за это бывшему руководителю Николаю Патрончику, здесь же осталась работать. Матери, конечно, стало намного легче с младшими дочерями".

Сестры успевали все: и поработать, и погулять. Как же без танцев в клубе и веселых компаний? Шустрые и бойкие, они могли дать отпор любому мальчишке. Друг за друга стояли горой. "Это особенность здешней молодежи, ведь наша деревня раньше, еще в довоенное время, называлась не Ракушево, а Лихиничи, - смеются девчонки. - Соответственно и молодые люди здесь были шустрые, быстрые и веселые, но в меру - не бедокурили и других не обижали. В нашей семье все холерики, только Юля спокойнее остальных".

"Моя Ира тоже была как огонь, и сестер за собой водила, - вспоминает Тамара Казимировна. - Если что, всех защищала, прямо как атаманша. Младшие дети - Ира, Саша и Таня - бегали одной бандой. Однажды даже окно в школе разбили. Катались там на качелях и по турникам лазили, а потом увидели через стекло в одном из кабинетов скелет и захотели забрать с собой. Окно разбили, а трофей достать не успели - кто-то из взрослых вовремя заметил и пожурил за такие дела".

Энергию младших девчонок родители направили в спорт. Так, Ирина стала серьезно заниматься легкой атлетикой, потом вольной борьбой, а Александра - получила кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам. В детстве сестры были похожи как две капли воды: одинакового роста, худенькие и с копной светлых коротко стриженных непослушных волос. Несмотря на то, что сейчас живут не вместе, часто общаются и поддерживают друг друга.

"Ира с детства была настоящим бойцом и лидером - быстрая, рисковая и целеустремленная, хотела найти себя в жизни и, как принято говорить, выбиться в люди, - говорит о сестре Александра. - Есть у всех нас такое качество: если беремся за что-то, то доводим дело до конца. Зачем чем-то заниматься, если не можешь стать в этом лучшим? Во многом этому научила многодетная семья: мы много работали, знали цену труду и деньгам и всегда хотели добиться большего. Так и Ира: никогда не плыла по течению - у нее такой характер, сила духа. Когда видишь ее изображение на билбордах и плакатах, всю семью переполняет гордость - даже сердце начинает стучать чаще. Она большая молодец, мы ее очень любим и поддерживаем".

Александра, как и сестра, благодаря уму и лидерским качествам уверенно движется вверх по карьерной лестнице. Проработав в хозяйстве ЗАО "АСБ-Агро Тетерино" чуть больше года, уже стала главным агрономом. "Работа сложная, мужская, но к таким нагрузкам и ответственности уже привыкла, - делится Александра. - Круглые сутки в голове мысли только о том, как распределить технику, вовремя все засеять или убрать урожай, заложить корма, рассчитать удобрения и топливо. Тем не менее, пока силы и возраст позволяют, буду развиваться дальше. Так, в ноябре планирую поступить на второе высшее, хочу получить юридическое образование".

"Дочки уже давно выросли и разлетелись - у всех свои семьи, любимая работа, - рассказывает Наталья Казимировна. - Все вместе собираемся не так часто, как хотелось бы. Но каждая наша встреча очень эмоциональная - не можем наговориться и нарадоваться друг другу. Очень ждем и любим, когда дети приезжают. Орден Матери, который мне вручили, тоже наша общая награда и заслуга моих детей. Они у меня замечательные: самостоятельные и образованные. Сейчас я на пенсии, и всю свою теплоту отдаю внукам, которых у меня пятеро - три мальчика и две девочки. Старшему пошел уже 15-й год, а младший только отметит свой первый день рождения. Большая семья для меня - настоящее счастье".

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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