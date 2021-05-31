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31 мая 2021, 14:28

РЕПОРТАЖ: "Микрошаги" в большую науку: как ребенку стать ученым

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Далеко не каждый именитый ученый в детстве выделялся особой гениальностью или тягой к науке. Исследовательское любопытство может проснуться совершенно внезапно. А дальше остается многолетняя усердная работа. Так что искренний интерес, кропотливый труд и, пожалуй, божья искра - вот слагаемые по-настоящему талантливого ученого. Юная Мария Захаркевич, десятиклассница из минской гимназии №38, еще прощупывает, верен ли выбранный ею путь. Но ее увлеченность микробиологией неподдельна и лишь нарастает, а победы и призовые места в научных конкурсах и конференциях подсказывают: если дружить с наукой, она расширяет твои горизонты. Во всех смыслах.

В семье Маши все гуманитарии. Но так получилось, что девочка выбрала профильный химико-биологический класс в своей гимназии. Еще с шестого класса, когда в школьной программе появился предмет биология, мир живых организмов, то, как природа разумно устроила все процессы внутри них, заворожили Марию. Особенно раздел про человека. "Узнавать о самом себе было очень интересно. Так я и поняла, что мне нравится изучать все живое и стоит развиваться дальше в этом направлении", - объясняет девушка.

Если в целом с областью дальнейшего обучения Мария определилась, то в исследовательской работе, где она еще новичок, пока на стадии "примерки": сначала надо попробовать.

"Идея заняться исследованием пришла ко мне в 10-м классе. Все сверстники участвовали в каких-то конкурсах, олимпиадах, вот и я подумала: почему бы не написать исследовательскую работу. Поскольку лучше места для проведения исследований, чем кафедра микробиологии биологического факультета БГУ не найти, пошла туда за советом. Заведующий НИЛ биотехнологии кафедры микробиологии Максим Иосифович Потапович рассказал, чем занимаются микробиологи, показал лабораторию, оборудование. Выбирала из огромного количества тем. Вы представьте, сколько на планете живых организмов! И наши знания о них еще далеко не полные, - рассказывает Мария. - Тогда я почему-то среди растений, животных, грибов остановила свой выбор на микроорганизмах. Затем сузили тему до актинобактерий. Это микроорганизмы, которые соединяют в себе признаки грибов и бактерий. Что-то среднее. Актинобактерии довольно популярны среди исследователей. Большинство людей, наверняка, знает про пенициллин, из которого был создан первый антибиотик. А вот второй антибиотик был сделан как раз из актинобактерии. Из них часто производят различные антибиотики, в основном для нужд сельского хозяйства".

Тема исследовательской работы школьницы звучит для непосвященных максимально туманно - "Скрининг коллекции актинобактерий - продуцентов биологически активных веществ". Работа выполнялась на кафедре микробиологии биологического факультета БГУ (на протяжении учебного года). Научным руководителем стала старший преподаватель этой кафедры Наталья Владимировна Сауткина. Активно помогал и Максим Потапович, который первым заинтересовал школьницу сотрудничеством с их лабораторией. И конечно, девочка признательна за всевозможную поддержку своей школьной учительнице Татьяне Александровне Юрковец, которая выступила соруководителем темы.

Сроки были очень сжатыми, с учетом того, что актинобактерии растут три дня, приходилось работать очень быстро. "Актинобактерии были выделены на кафедре микробиологии. Можно сказать, что я первой притронулась к только что появившимся организмам, изучала их свойства, - все еще с вдохновением вспоминает юная исследовательница. - Прежде всего, мы определяли, являются ли выделенные из почвы микроорганизмы актинобактериями, проверяли, насколько у них выражены те или иные активности, которые мы исследовали. Выявляли те актинобактерии, которые продуцировали несколько ферментов или вещества, обеспечивающие антагонизм в отношении бактерий и мицелиальных грибов".

"Когда я первый раз услышала, чем буду заниматься, это казалось очень сложным. Прежде всего, я удивилась тому, чем именно занимаются на биофаке - совсем не так себе представляла эту работу. А теперь чувствую себя "своей". У нас в школе есть биологический кружок, на котором мы проходим микробиологию, и теперь она дается мне гораздо легче. Это ценный опыт, и независимо от того, какой факультет я выберу, интерес к исследовательской работе останется со мною навсегда", - делится Мария.

Тема ее исследования настолько широка, что выводы, сделанные в результате, применимы в нескольких сферах - и в биологии, и в экологии, и в сельском хозяйстве. Они интересны с точки зрения как теоретической науки, так и практической. "Актинобактерии продуцируют разнообразные биологически активные вещества, в частности ряд ферментов, используемых в промышленном производстве: протеазы, амилазы, целлюлазы. Изучение свойств актинобактерий, в частности выявление их ферментативной и антагонистической активностей с целью получения промышленно ценных гидролитических ферментов и новых антибиотических веществ, которые могут решить проблему мультирезистентности патогенных бактерий, является актуальным направлением работ в области микробиологии. И если продолжить исследование, то можно выяснить, например, перспективность использования актинобактерий для переработки вторсырья", - объясняет юный ученый. И добавляет, что хотела бы немного развить эту работу, а в следующем году написать новую - тоже в области микробиологии.

Результаты своего исследования девушка успела представить на целом ряде конкурсов и форумов. В копилке Марии уже несколько наград - дипломы различной степени на XII городском конкурсе экологических проектов на английском языке ECOS-2021 (секция "Исследовательские работы"), Республиканском конкурсе научных биолого-экологических работ/проектов учащихся учреждений общего среднего образования и учреждений дополнительного образования детей и молодежи (секция "Нано- и биотехнологии"), городском конкурсе исследовательских работ в рамках XL городской конференции учащихся (естественно-математический и гуманитарный циклы) в 2020/2021 учебном году (секция "Биология") и XХV республиканском конкурсе работ исследовательского характера (конференция) учащихся по учебным предметам (секция "Биология").

Недавно Мария выступила на IV Биофоруме "Новые идеи - 2021". "Я немного стеснительная, мне неловко выступать перед большой аудиторией, перед другими участниками, твоими соперниками. Поэтому поначалу на конкурсах было сложно, очень волнительно. И родители, и научные руководители за меня переживали тоже. Но потом стало легче. Потому что если ты хорошо знаешь свою работу, сам ее выполнял и оформлял, если разбираешься в теме, то на все вопросы сможешь ответить. В общем, знание - сила!"

Сейчас у Марии впереди выпускной класс, до выбора следующей ступени образования не так уж много времени. И, как это свойственно людям талантливым и разносторонне развитым (об этом говорит и средний бал гимназистки - 9,4, и множество увлечений, среди которых, например, волейбол и плавание), выбрать из широкого поля возможностей, которое открывается перед ними, непросто. В основном помыслы девушки связаны с биологическим факультетом, хотя и здесь на чаше весов микробиология и биотехнология - обе интересны. Но посещают и мысли выбрать медицинский профиль.

"И все же пока мне кажется, что ученым быть интересно. Искать, открывать что-то новое, не стоять на месте - это по мне. А дальше - время покажет", - заключает Мария.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА,

ФОТО из личного архива Марии Захаркевич.-0-

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