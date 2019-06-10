РЕПОРТАЖ: Молочный остров: как на границе Беларуси и Латвии получают вкусный продукт

Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
10 июня 2019, Пн
+25°C
Малооблачно EUR 2.3504
USD 2.0805
RUB 3.2125
Главное
Александр Лукашенко и Игорь Шуневич Лукашенко Шуневичу: безопасность во время Европейских игр должна быть обеспечена, но без излишеств
Президент
Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича
Президент
Беларусь заинтересована расширить присутствие на международных финансовых рынках - Румас
Экономика
"Нафтан" считает убытки от грязной нефти и готовится отстаивать свои интересы по компенсации
Экономика
Минск и Москва находят общий язык по поставкам белорусской продукции в РФ - Брыло
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Крупное ДТП в Польше: 6 человек погибли, 11 ранены
14:52 В мире
Почти 13 тыс. абитуриентов зарегистрировались на ЦТ в Брестской области
14:49 Регионы
Татьяна Дроздовская выиграла серебро финала Кубка мира по парусному спорту в Марселе
14:49 Спорт
Банк развития не исключает размещения еврооблигаций в белорусских рублях в 2020 году
14:40 Экономика
ГАИ Минской области и виртуозы руля провели этап по джимхане в Молодечно
14:35 Регионы
Мощный взрыв прогремел в жилом доме под Римом
14:34 В мире
Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича
14:22 Президент
Шуневич: главным тренером ХК "Динамо-Минск" станет, скорее всего, иностранец
14:21 Спорт
beCloud анонсирует "Подомовой учет" в облаке
14:18 Технологии
Источники утечки информации в МВД установлены, причастные сотрудники будут уволены - Шуневич
14:15 Общество
МВД намерено усилить подразделение по борьбе с преступлениями в IT-сфере
14:14 Общество
В СЭЗ "Гродноинвест" привлечено $744 млн иностранных инвестиций
14:12 Регионы
Лондон готов быть площадкой для привлечения капитала в Беларусь - Дункан
14:05 Экономика
РЕПОРТАЖ: Молочный остров: как на границе Беларуси и Латвии получают вкусный продукт
14:05 Общество
Нигерийские штаты Бенуэ и Экити заинтересованы в подготовке спасателей в Беларуси
13:56 Общество
Geely может создать в "Великом камне" производство автокомпонентов
13:56 Экономика
Гомельский химзавод планирует выйти на максимум производства в 1 млн т удобрений к 2021 году
13:52 Новости компаний
Китайская корпорация Weichai планирует выпускать коробки передач в "Великом камне"
13:40 Экономика
Каждый проект исторического музея - отдельная полноценная история - Сапотько
13:40 Культура
Житель Жлобина прятал насвай в квартире и на лестничной площадке
13:32 Происшествия
Все новости
Темы
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Жара в Беларуси Жара в Беларуси
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: Молочный остров: как на границе Беларуси и Латвии получают вкусный продукт

Общество 10.06.2019 | 14:05

На севере Беларуси в древнем местечке Друя Браславского района уже несколько десятилетий семьи перегоняют своих коров на остров посреди Западной Двины. Животные вольно пасутся на нем с весны до поздней осени. Сегодня эту традицию продолжают лишь четыре семьи. Корреспондент БЕЛТА отправился на границу Беларуси и Латвии, чтобы проследить путь молока от острова до домов местных жителей.

Остров посреди Двины - знаковое место для жителей Друи и латвийской Пиедруи, разделенных рекой, по которой проходит граница. Раньше он был местом отдыха, здесь был пляж. Теперь остров входит в пограничную полосу Беларуси и попасть туда можно после получения пропуска у пограничников.

Еще во второй половине ХХ века на острове сеяли сельхозкультуры, позже там было футбольное поле. Сегодня остров востребован у белорусских рыбаков. Можно подойти к той части острова, которая ближе к латвийскому берегу. Осенью здесь хорошо клюет жерех.

Однако в основном эту территорию используют как пастбище. После появления свежей травы местные жители переправляют сюда коров для выпаса, привязывают к рогам животных веревку, и те, где вброд, а где и вплавь, двигаются следом. Животные чувствуют себя на большом острове как хозяева. В жаркую погоду они спускаются к воде и освежаются.

Дважды в день - утром и вечером - несколько жителей Друи плавают на лодках на остров, чтобы подоить коров. Такой способ добычи молока продолжают четыре семьи - Рашкевичей, Высоцких, Арсобов и Ласкевичей. Для хозяев это удобно - перегнал и пускай пасутся, травы на острове хватает.

"Когда наша семья начала перегонять коров (в году этак 1986-м), другие жители уже несколько лет этим занимались. При мне на остров плавало лодок восемь, а сейчас одна. Да и вообще, остров был популярным местом отдыха, праздники там проводили различные. Местный совхоз там пахал и сеял", - вспоминает Людмила Рашкевич.

Как правило, коровы ведут себя на острове воспитанно и государственную границу не нарушают. Но года два назад, говорят местные, несколько рогатых, когда на Двине было мелководье, все-таки перебрались на территорию Европейского союза. Латвийские пограничники пугнули коров, и те вернулись на родину.

На лодке доплыть до остова можно буквально за минуту. Хозяева расходятся по местам дойки. Услышав их голоса, буренки сами выходят из-за деревьев.

"В 1970-е на острове коров 40 было, еще около 70 быков, - говорит Иосиф Ласкевич. - Свое молоко это не то, что магазинное. Приезжают дети, внучки (у нас летом в Друе красота!) - а у тебя свежие и сметана, и творог, и масло, и молоко".

Минут через 10 все хозяева с ведрами, полными молока, собираются возле лодки и с шутками оценивают, у кого сколько литров сегодня. В этот раз чемпионом стал Иосиф: у него от одной коровы вышло более 10 л.

Свежий (с пенкой) продукт бережно, чтобы не разлить, перевозят на "большую землю". Хозяева расходятся по домам, чтобы процедить молоко через марлю и отправить в холодильник. Некоторые часть напитка ранним утром следующего дня сдают частнику по 47 копеек за литр.

Традиция перегонять буренок на остров вписана в стиль и уклад жизни местных жителей, привыкших к свежему молоку. Доить коров научили родители, привычка и любовь к своему продукту сильнее любых обстоятельств. Однозначно сказать, когда появилась эта традиция, уже навряд ли получится. Главное, что она еще жива и ее можно увидеть.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

ФОТО автора,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Беларусь, Браслав, граница, Латвия, репортаж
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3504 BYN 2.35 BYN 2.353 BYN
USD
2.0805 BYN 2.08 BYN 2.082 BYN
RUB
3.2125 BYN 3.209 BYN 3.216 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: тащить в "Динамо" легионеров и не попадать в плей-офф - такие игры не нужны
Все видео

Фотоновости

Конкурс "Кто кого?" прошел на фестивале народной музыки в Поставах
Все фото

Инфографика

Что взять с собой на ЦТ Абитуриенты обязаны прибыть в пункт проведения централизованного тестирования (ЦТ) не позднее чем за 30 минут до его начала.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Стратегия развития нефтепереработки в Беларуси и специализация предприятий обсуждены на совещании в Новополоцке
Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича
Лукашенко поздравил Токаева с убедительной победой на выборах Президента Казахстана
Политика
Станислав Карчевский Политический диалог Беларуси и Польши способствует развитию экономического сотрудничества - Карчевский
Дапкюнас: Беларусь хотела бы видеть в Палестине перспективного партнера для совместных проектов
Избирательный участок по выборам президента Казахстана будет работать 9 июня в Минске
Экономика
Алан Дункан Лондон готов быть площадкой для привлечения капитала в Беларусь - Дункан
Банк развития не исключает размещения еврооблигаций в белорусских рублях в 2020 году
Geely может создать в "Великом камне" производство автокомпонентов
Происшествия
Фото из архива В Минске судят 17 участников преступной организации по делу о незаконном обороте мака и маковой соломы
Житель Жлобина прятал насвай в квартире и на лестничной площадке
В Рогачевском районе причиной пожара в хозпостройке мог стать удар молнии
Регионы
Фото из архива В СЭЗ "Гродноинвест" привлечено $744 млн иностранных инвестиций
Почти 13 тыс. абитуриентов зарегистрировались на ЦТ в Брестской области
ГАИ Минской области и виртуозы руля провели этап по джимхане в Молодечно
Спорт
Татьяна Холодович. Фото из архива Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович победила на турнире в Германии
Татьяна Дроздовская выиграла серебро финала Кубка мира по парусному спорту в Марселе
Шуневич: главным тренером ХК "Динамо-Минск" станет, скорее всего, иностранец
Технологии
Serverspace.by обеспечит поддержку социально значимых проектов в Беларуси
beCloud анонсирует "Подомовой учет" в облаке
Немецкий автопроизводитель показал, как будет работать внешняя подушка безопасности для авто
Культура
Каждый проект исторического музея - отдельная полноценная история - Сапотько
Полюбоваться пейзажами Полесья приглашает фотовыставка в Гомеле
Концертной программой к 60-летию академического ансамбля танца Беларуси завершится фестиваль в Молодечно
В мире
Фото ANSA Мощный взрыв прогремел в жилом доме под Римом
Крупное ДТП в Польше: 6 человек погибли, 11 ранены
Иран ратифицировал временное соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня
Арнольд Шварценеггер выдал дочь замуж
Супруга Бари Алибасова подаст в суд на производителя чистящего средства
Все круглые столы
Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Андрей Худык 6 июня Экологическая повестка дня Беларуси: преодоление глобальных экологических угроз, сохранение биоразнообразия, эффективное природопользование Пресс-конференция Сергей Осенко,
Ирина Мерзлякова,
Сергей Рабецкий 5 июня Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Пресс-конференция Жанна Романович,
Ольга Верамей 22 мая О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц
Пресс-центр
Пресс-конференция Андрей Худык 6 июня Экологическая повестка дня Беларуси: преодоление глобальных экологических угроз, сохранение биоразнообразия, эффективное природопользование Пресс-конференция Сергей Осенко,
Ирина Мерзлякова,
Сергей Рабецкий 5 июня Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию
Газета 7 дней
Ух, прокачусь
Впервые... не в долларах
Зоркi ўсё ведаюць
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия