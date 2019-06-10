РЕПОРТАЖ: Молочный остров: как на границе Беларуси и Латвии получают вкусный продукт

На севере Беларуси в древнем местечке Друя Браславского района уже несколько десятилетий семьи перегоняют своих коров на остров посреди Западной Двины. Животные вольно пасутся на нем с весны до поздней осени. Сегодня эту традицию продолжают лишь четыре семьи. Корреспондент БЕЛТА отправился на границу Беларуси и Латвии, чтобы проследить путь молока от острова до домов местных жителей.

Остров посреди Двины - знаковое место для жителей Друи и латвийской Пиедруи, разделенных рекой, по которой проходит граница. Раньше он был местом отдыха, здесь был пляж. Теперь остров входит в пограничную полосу Беларуси и попасть туда можно после получения пропуска у пограничников.

Еще во второй половине ХХ века на острове сеяли сельхозкультуры, позже там было футбольное поле. Сегодня остров востребован у белорусских рыбаков. Можно подойти к той части острова, которая ближе к латвийскому берегу. Осенью здесь хорошо клюет жерех.

Однако в основном эту территорию используют как пастбище. После появления свежей травы местные жители переправляют сюда коров для выпаса, привязывают к рогам животных веревку, и те, где вброд, а где и вплавь, двигаются следом. Животные чувствуют себя на большом острове как хозяева. В жаркую погоду они спускаются к воде и освежаются.

Дважды в день - утром и вечером - несколько жителей Друи плавают на лодках на остров, чтобы подоить коров. Такой способ добычи молока продолжают четыре семьи - Рашкевичей, Высоцких, Арсобов и Ласкевичей. Для хозяев это удобно - перегнал и пускай пасутся, травы на острове хватает.

"Когда наша семья начала перегонять коров (в году этак 1986-м), другие жители уже несколько лет этим занимались. При мне на остров плавало лодок восемь, а сейчас одна. Да и вообще, остров был популярным местом отдыха, праздники там проводили различные. Местный совхоз там пахал и сеял", - вспоминает Людмила Рашкевич.

Как правило, коровы ведут себя на острове воспитанно и государственную границу не нарушают. Но года два назад, говорят местные, несколько рогатых, когда на Двине было мелководье, все-таки перебрались на территорию Европейского союза. Латвийские пограничники пугнули коров, и те вернулись на родину.

На лодке доплыть до остова можно буквально за минуту. Хозяева расходятся по местам дойки. Услышав их голоса, буренки сами выходят из-за деревьев.

"В 1970-е на острове коров 40 было, еще около 70 быков, - говорит Иосиф Ласкевич. - Свое молоко это не то, что магазинное. Приезжают дети, внучки (у нас летом в Друе красота!) - а у тебя свежие и сметана, и творог, и масло, и молоко".

Минут через 10 все хозяева с ведрами, полными молока, собираются возле лодки и с шутками оценивают, у кого сколько литров сегодня. В этот раз чемпионом стал Иосиф: у него от одной коровы вышло более 10 л.

Свежий (с пенкой) продукт бережно, чтобы не разлить, перевозят на "большую землю". Хозяева расходятся по домам, чтобы процедить молоко через марлю и отправить в холодильник. Некоторые часть напитка ранним утром следующего дня сдают частнику по 47 копеек за литр.

Традиция перегонять буренок на остров вписана в стиль и уклад жизни местных жителей, привыкших к свежему молоку. Доить коров научили родители, привычка и любовь к своему продукту сильнее любых обстоятельств. Однозначно сказать, когда появилась эта традиция, уже навряд ли получится. Главное, что она еще жива и ее можно увидеть.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

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