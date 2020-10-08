РЕПОРТАЖ о том, как школьники провели один день с министром Костевич

Кто-то в детстве мечтает стать артистом, кто-то - врачом, кто-то - бизнесменом. А мечтают ли современные дети быть министрами? Пожалуй, не каждый взрослый сегодня сможет сказать, что это за работа. Тем уникальнее возможность, которую предоставила старшеклассникам СШ №7 Минска министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. В этом году, посещая свою родную школу 1 сентября и поздравляя ребят с Днем знаний, она предложила им такой проект - "Один день с министром". Реакция показала: желающих посмотреть на министерскую "кухню" изнутри будет много. Так и получилось. Вместе с первыми счастливчиками из числа школьников один день с Ириной Костевич провели и корреспонденты БЕЛТА.

Одиннадцатиклассники Полина Соболь и Даниил Крутько признаются, что ради такого шанса даже пропускают две контрольные - по математике и русскому языку. Потом придется догонять класс.

"У нас желающих было много, потому что это интересно", - объясняют свое стремление провести день с министром ребята. Даниил, например, отмечает, что для него это способ определиться со своим будущим. "Мы пока в поиске, кем стать, какую профессию выбрать. Хочется понимать, какие специалисты нужны, - рассказывает парень. - Знаю, что раньше много людей шло учиться на экономистов, сейчас их переизбыток. Сегодня многие идут на программирование. Возможно, тоже будет избыток таких кадров. Поэтому я хожу по разным местам, чтобы хоть частично понять, в какой сфере искать себя".

Полина не спешит озвучивать свои ожидания от этого дня, говорит "любопытно, как тут все устроено". А потом добавляет, что этот опыт может быть не лишним для книг, которые она пишет.

Ирина Костевич, кратко поприветствовав школьников, сразу вводит в курс: "У нас сегодня прием граждан. Я провожу его обычно в первую среду месяца. Записались четыре человека, но могут еще приходить люди и без записи. Потом мы с вами посмотрим письменные обращения граждан. Будет время - познакомимся немного с самим министерством. А затем выезжаем в территориальный центр социального обслуживания населения в Михановичах. Там у нас общение с людьми, встреча с коллективом. Что такое территориальный центр, расскажу вам по дороге". И начинается рабочий день.

Обращений уже явно будет больше - у дверей общественной приемной с самого утра ожидают те, кто не записывался. Первым пришел молодой человек с просьбой поддержать его инициативу о признании 31 декабря государственным праздником и выходным днем. С ним разговор получается один. Следующая - пенсионерка. Она так и не формулирует, чего же ждет от министра. Потому что главная ее просьба - не по компетенции: она не получает льготы, которые положены инвалиду I группы, поскольку так и не прошла обследование, необходимое для того, чтобы было принято какое-либо решение МРЭК. Это женщине не раз уже объясняли в Минздраве. "Она категорически отказывается пройти обследование и тем самым решить свой вопрос. Жалко, конечно, пожилого человека, жалко ее здоровья. Но именно принципиальная необоснованная позиция приводит к бессмысленному хождению по инстанциям. Я не понимаю такого. Зачем загонять проблему в тупик - ни к чему хорошему это не приводит", - резюмирует после приема министр.

Третья посетительница не записывалась. Ведь вопрос ее уже был решен ранее, просто не так, как хотелось бы заявительнице. С 2011 года она получала двойную пенсию. Этот факт вскрылся только недавно, и теперь деньги нужно возвращать. Диалог с каждым обратившимся складывается непросто, прошло только чуть более двух часов, а кажется - целый день.

"Я уже работал, но в других сферах, занимался физическим трудом. Здесь все по-другому. От физической работы устаешь не так быстро, а здесь эмоциональное выгорание чувствуется сразу, - делится первыми впечатлениями Даниил, когда выдается небольшой перерыв. - Я начал сначала записывать, с чем приходят люди. И, слушая, понял, что к каждому человеку надо искать подход".

Ирина Костевич подтверждает: такова специфика министерства, надо быть готовым к самым разным нюансам, ведь социальная сфера - это вопросы людей от рождения и до смерти. "Например, вопрос по 31 декабря спорный, неоднозначный. Смотреть на него надо и со стороны офисных работников, и работников промышленности, и сферы услуг. Есть разные графики работы", - рассуждает Ирина Костевич. Ребята соглашаются: у каждого есть свои "за" и "против", тем более, внутри организаций можно локальными актами сделать сокращенный рабочий день.

После перерыва прием продолжается. Для одной заявительницы по вопросу назначения пенсии министр специально назначила уже вторую встречу, чтобы заслушать еще и другую сторону - начальника управления социальной защиты. Сложный случай увольнения врача одного из медучреждений Гомеля в ходе диалога вскрывает и другие вопросы: начисление зарплаты по указу №27, ротация медицинских кадров в регионе. По ним Ирина Костевич обещает заявительнице запросить информацию и разобраться.

За приемными часами приходит и пора обеда. Но в столовую отправляются только дети. Министр тем временем разбирает накопившуюся почту.

"Познакомлю вас с документами, которые сегодня легли ко мне на стол, - анонсирует новый блок работы Ирина Костевич, когда ребята снова оказываются в ее кабинете. - Вот информация о просроченной задолженности по заработной плате. На 7 октября среди средних и крупных предприятий (от 100 человек и более) задолженность по зарплате у нас в 19 организациях страны.

Отдельная увесистая папка - информация бухгалтерии, авансовые отчеты. Среди прочего - письмо в Министерство финансов о перечислении денежных средств на депозитные счета для граждан, открытые в Беларусбанке. На этот раз должно быть перечислено $750 тыс. из средств республиканского бюджета - для зачисления на банковские вклады 75 граждан в иностранной валюте, и Br28,89 млн - для 1284 граждан. "Угадайте, что это? "Семейный капитал". Ежемесячно я подписываю такое письмо Минфина по депозитным счетам конкретных людей, у которых в семье родился третий или последующий ребенок", - поясняет Ирина Костевич.

Во входящей корреспонденции министра оказывается также информация по цифрам приема в вузы, средние специальные и профессионально-технические учреждения образования в этом году и той работе, которая организована сейчас, чтобы сформировать цифры приема на следующий год. Эти документы поступили в министерство, поскольку здесь готовят прогнозную оценку потребности кадров.

Еще одно поручение премьер-министра пришло лично Ирине Костевич - поручение приятное. В свое время объединения нанимателей выступили с инициативой подготовить проект закона об объединениях нанимателей в рамках социального партнерства. Есть три стороны: правительство, профсоюзы и объединения нанимателей. Как раз у третьей стороны своего регулирующего законодательного акта нет. Министерство инициативу поддержало. Сначала нужно было подготовить концепцию того, что следует прописать в законе. Минтруда подготовило такое видение будущего документа. "Весь текущий год мы готовили эту концепцию, прошли обсуждения, согласования. Затем она была направлена главе государства. Он концепцию одобрил. Теперь нам поручено предусмотреть подготовку уже проекта закона в 2021 году", - рассказывает Ирина Костевич.

Оказывается в почте и письмо из региона с предложением по работе домов-интернатов с учетом складывающейся эпидемиологической ситуациеи. Суть - рассмотреть возможность перехода на вахтовый метод работы. "Вахтовый метод, это когда работники не покидают рабочее место, а 14 дней живут вместе с пожилыми людьми в интернате. Цель - минимизировать риск заноса инфекции, - уточняет глава министерства. - С апреля по июнь 90 домов-интернатов уже отработали в таком режиме, некоторые и дольше".

В общих чертах разъясняет она и то, как Минтруда нужно за 2-3 дня скорректировать отраслевые разделы для проекта программы социально-экономического развития на новую пятилетку. И параллельно Ирина Костевич делает телефонные звонки и раздает поручения.

Поток информации, льющейся на головы старшеклассников, не прекращается примерно полчаса. Здесь и утверждение национальной стратегии "Достойное долголетие - 2030" (продолжительность жизни - 80 лет, и что сделать, чтобы этого достигнуть), и темы для очередного заседания Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов, и вопросы премирования госслужащих в Минтруда и соцзащиты, и организация дистанционной переподготовки и повышения квалификации работников отрасли. Наконец, министр напомнила ребятам, чтобы они не забыли поздравить своих мам и бабушек 14 октября с Днем матери.

"А сейчас мы отправляемся в гости к старшему поколению - посетителям отделения дневного пребывания для пожилых и инвалидов в агрогородке Михановичи. В это отделение территориального центра социального обслуживания населения Минского района я обещала приехать 1 октября, но рабочий график сместился - не получилось. Бабушки очень расстроились. Но сегодня я свое слово сдержу. Заодно они не только со мной, но и с вами смогут пообщаться", - подводит итог Ирина Костевич и приглашает школьников к себе в машину.

Отделение расположено на территории храма святителя Димитрия Ростовского и получило духовную поддержку прихода. Поэтому делегацию у входной арки встречают не только представители райисполкома во главе с председателем Владимиром Юргевичем, но и иерей Дмитрий Гриценко. После кабинетных дел и дороги прогулка на свежем воздухе по ухоженным дорожкам, обрамляемым декоративными кустарниками, наполняет силами, а внутри отделения встречают ароматами выпечки, душевными песнями и беседами.

"Мы не просто смогли расположиться на первом этаже этого светлого и уютного здания, но и нашли верных соратников, единомышленников в лице отца Дмитрия, прихожан. Многие проекты реализуем вместе", - замечает директор Территориального центра социального обслуживания населения Минского района Елена Тиганина, проводя по залам и знакомя с работой кружков отделения. Здесь и всевозможные виды рукоделия, и кулинарные кружки, где делятся рецептами и общаются, и творческо-певческие. Даже есть свой театр.

А планы по развитию и вовсе грандиозные: при поддержке районной власти центру выделены помещения в здании бывшего детского сада - здесь откроются Центр активного долголетия и тренировочные квартиры для молодых инвалидов (для адаптации их к самостоятельной жизни и ведению быта). Сегодня отделение в Михановичах постоянно посещают 35 человек. Многие очень соскучились по привычным встречам во время первой волны коронавируса, когда такие центры временно приостановили работу. "Я уже пять лет сюда хожу, для меня это как второй дом, - признается Надежда Пустотина, которой уже идет 82-й год. - Когда отделение не работало, перезванивались. Но сидеть дома одной невозможно. Что мне, телевизор весь день смотреть? Лучше с людьми быть".

За такую позицию, за активность и бодрость духа, желание действовать Ирина Костевич благодарит и Надежду Константиновну, и других людей в возрасте, с инвалидностью. Чтобы дольше оставаться в строю, местные посетители активно пользуются услугами кабинета физической реабилитации. Тренажеры здесь стоят не просто для занятий физкультурой, а чтобы под руководством опытного инструктора выполнять упражнения для реабилитации после травм, сохранения функциональности при ревматоидных артритах и артрозах.

Бодрость духа позволяют сохранять дружба, вера и общение. Приезд гостей - чем не повод собраться на чаепитие. Заодно задать вопросы министру: как бы сделать так, чтобы и в Михановичах поликлиника появилась, или хотя бы бригада узких специалистов приезжала? Все в отделении хорошо, но надо бы медсестру.

Ирина Костевич все замечания выслушивает, мысленно помечает и отвечает: "В планах три объекта здравоохранения - да, не в Михановичах. Поэтому в настоящее время выездные бригады врачей-специалистов - вот это тема перспективная. Есть понимание в решении этого вопроса и со стороны вашего председателя райисполкома Владимира Юргевича". Что касается ввода 0,5 ставки медсестры в сети ТЦСОНов, то все зависит от финансирования, то есть обсуждать его можно только уже при формировании бюджета на 2022 год. Либо оптимизировать штаты так, чтобы освободить место для нескольких медработников.

Чтобы людей в почтенном возрасте не обидеть, на общение с ними в графике выделено много времени. Так что на разговор с трудовым коллективом, раскладку по полочкам направлений работы в предстоящую пятилетку остается полчаса. Но при этом министр успевает обозначить два главных направления в социальном обслуживании. Первое - охват социальными услугами одиноких пожилых граждан, второе - акцент на качестве оказываемых услуг. Соцработники слышат и еще одну важную и приятную новость: принимаются меры для поступательного роста их зарплат.

Кажется, все уже сказано, многое сделано и можно подводить итоги дня. "Мы столько всего узнали, причем с разных сторон: и про социальную работу, и про законодательство, и прочее. Представляю, как завтра нас засыплют вопросами", - замечает Полина, а Даниил соглашается. "Главное, что мы узнали, как все на практике работает", - добавляет он. Оба школьника признаются: такой темп работы слишком непрост для них. Но как раз эти секреты умелого тайминга Ирина Костевич оставляет при себе. Лишь вскользь роняет, что ребят домой завезут, а ее обратно в министерство - остались еще дела. Хотя на часах уже 18.30…

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО Павла ОРЛОВСКОГО,

БЕЛТА.-0-