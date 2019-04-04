РЕПОРТАЖ: Огонь из всех орудий - как проходит масштабное учение под Борисовом

Сегодня на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский завершается тактическое учение с 120-й отдельной гвардейской механизированной бригадой, стартовавшее 2 апреля. Учение завершится к вечеру, утром же проходила активная фаза, где задействовалась авиация, велась боевая стрельба. Корреспонденты БЕЛТА отправились на полигон, чтобы понаблюдать за ходом масштабной тренировки белорусских военных.

Больше тысячи человек и до 130 единиц боевой техники, в том числе около 40 танков и 60 боевых машин пехоты (БМП), принимают участие в учении. Применяются новые и модернизированные образцы: танки Т-72Б3, модернизированные радиорелейные станции Р-409МБ1 "Цитрус", минометный комплекс 2С12Б. За учением наблюдают представители армий пяти стран: Германии, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии.

Активная фаза началась с того, что с пункта управления разведки оперативного командования поступила информация об обнаружении передовых отрядов противника: они выдвинулись к переднему краю обороняющихся войск. Для получения точных данных использовался беспилотник "Суперкам С350". Благодаря ему стало известно, что противник разворачивается в ротные колонны на рубеже.

Тем временем условный противник применил бомбардировочную и штурмовую авиацию: были нанесены удары переднему краю позиций обороняющихся войск. Личный состав бригады занял укрытия, а подразделения противовоздушной обороны прикрывали войска от средств воздушного нападения.

Для предупреждения выдвижения противника была применена ударная группа из двух самолетов штурмовой авиации Як-130. Подразделения батальонной тактической группы в это время находятся в ротных опорных пунктах в готовности отразить атаку.

После пролета самолетов передний край войск начала обстреливать артиллерия противника. В ответ заработали пушки бригады. Сосредоточенный огонь по выдвигающимся колоннам вели тяжелый гаубичный дивизион 2А65 "Мста-Б" и гаубичный самоходно-артиллерийский дивизион 2С1 "Гвоздика". Когда противник подошел на достаточное расстояние, противотанковые управляемые ракеты выпустили комплексы, установленные на боевых машинах пехоты. Все цели были успешно поражены.

После этого этапа противник перенес огонь артиллерии в глубину обороны войск. В то же время был обнаружен подлет вражеской тактической авиации с северо-западного направления. Противник при поддержке авиаударов продолжил наступление. По вражеским самолетам работали пушки зенитного комплекса "Тунгуска".

Позже беспилотник обнаружил район развертывания вражеской минометной батареи. Для ее уничтожения самоходки "Гвоздика" ведут сосредоточенный огонь, с помощью БПЛА он корректируется. Тем временем противник развертывается в боевой порядок для перехода в атаку. В этот момент стрелять из пушек начинают танки и БМП бригады, огонь ведет и минометный взвод 2С12. Когда противник подходит ближе, его живая сила и огневые средства уничтожаются огнем артиллерии, вооружением боевых машин, автоматическими гранатометами АГС-17 и из стрелкового оружия.

Продолжая наступление, противник пытается обойти обороняющихся с правого фланга. Разведка говорит, что используются силы размером до танковой роты. Для противодействия бронегруппа в составе танкового взвода выходит на огневой рубеж, а вертолеты авиаподдержки Ми-8МТВ-5 наносят удар.

Пехота противника была отсечена от танков и уничтожена. Понеся потери, вражеские подразделения отходят для перегруппировки. Завершилась активная фаза тем, что с беспилотника поступает информация об отрядах противника, которые пытаются обойти позиции с флангов - движется колонна силами до танкового батальона. Чтобы не попасть в окружение, подразделения батальонной тактической группы под прикрытием средств ПВО и дыма выходят из боя и отходят на подготовленные рубежи в глубине обороны бригады.

Командир участвовавшей в учении мотострелковой роты капитан Федор Борсук рассказал, что личный состав справился с задачами достойно: "Подводить итоги рано, будем оценены командованием, но ничего сложного не было: мы постоянно проводим занятия по боевой подготовке, боевому слаживанию. Учение - заключительный этап проверки нашей готовности. Военнослужащие обучены, в сложной ситуации не теряются, знают, какие задачи должны выполнять. Мандраж был немного только перед началом. Но после тревога пропадает, остаются только знания и умения". Он добавил, что задачи учения еще не выполнены - это произойдет тогда, когда последний военнослужащий вернется в казарму.

Один из командиров экипажей БМП 22-летний срочник Олег Федоров родом из Минска, до армии учился в колледже. Он рассказал, что раньше участвовал в батальонных тактических учениях, а в бригадных - в первый раз. "Мое отделение меня не подвело - все цели поражены. До этого готовились месяц, жили в палатках в лесу, тренировались управлять техникой в боевых условиях, командовать. И в итоге все было на высшем уровне", - сказал сержант. Служить минчанину осталось до мая.

Руководитель учения, командующий войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Андрей Жук после демонстрации возможностей 120-й бригады дал предварительную оценку: "Были отработаны два учебных вопроса: подготовка к обороне и ведение оборонительного боя. Оценку действиям подразделения мы дадим, когда бригада полностью завершит выполнение комплекса задач. Но в целом результатами на данный момент я как командующий удовлетворен: бригада готова, способна выполнить те задачи, которые перед ней стоят", - сказал Андрей Жук.

Наблюдатель от Эстонии Петер Кыйов поблагодарил Вооруженные Силы Беларуси за приглашение на учение. "Это вклад в безопасность и поднятие доверия. Наша наблюдательная группа еще не готова подвести итоги, но я лично получил позитивные эмоции, - поделился он впечатлениями. - Самое главное, что Беларусь это сделала добровольно, и это большой шаг, который подтверждает транспарентность. Думаю, Беларусь все сделала правильно".

На учении также присутствовали белорусские парламентарии. Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Григорий Бысюк отметил, что очень важно знать, в каком направлении развивается армия. "То, что я сегодня видел, - это большой шаг вперед. Меня впечатлило, я убедился в том, что пришедшие на службу вчерашние мальчишки владеют современной техникой. Есть уверенность, что они смогут нас защитить".

Это учение - самая крупная военная деятельность на территории Беларуси в текущем году.

Павел ГОРБАЧ,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

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