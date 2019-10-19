РЕПОРТАЖ: От начала нашей эры до современности - Нацбанк обновил экспозицию музея денег

Сегодня белорусскому рублю исполняется 25 лет. К этой значимой дате в музее денег Национального банка обновили экспозицию, посвященную истории денежного обращения и работы банковских учреждений на территории Беларуси. Здесь можно увидеть монеты, банкноты, ценные бумаги различных исторических периодов и проследить все этапы становления белорусского рубля. Журналисты БЕЛТА побывали на экспозиции и узнали, какие новинки появились в музее к юбилею национальной валюты.

"В основу художественного решения старинной части выставки легло народное поверье о купальской ночи. Согласно белорусской легенде только раз в году, в ночь на Ивана Купалу, расцветает папоротник. Тот, кто увидит этот цветок, сможет увидеть все клады, сокрытые в земле", - рассказывает начальник группы музея денег Национального банка Александра Воробьева. И оформление, и подсветка зала напоминают об этом поверье.

Первые монеты на белорусских землях появились в I-III веках нашей эры. В основном это серебряные динарии римских провинций. "Их появление на территории Беларуси было отголоском Янтарного пути, проходившего из Рима к берегам Балтийского моря - основному региону добычи янтаря. Снаряжались экспедиции, попутно римляне вели торговлю, и эта монета распространялась на достаточно далекие территории, доходила до западнобелорусских земель. Поэтому такие находки концентрируются в Брестской и Гродненской областях", - отмечает Александра Воробьева.

В музее денег можно увидеть и нумизматический комплекс, которому более тысячи лет. В глиняном кувшинчике хранились элементы ювелирных украшений, золотая византийская монета XI века, а также арабские куфические дирхамы и их фракции. Славяне торговали и воевали с Византийской империей. В музее представлена коллекция византийских монет, которые сделаны из природного сплава золота и серебра - электрума.

На территории Беларуси в период феодальной раздробленности бытовали три типа серебряных слитков: литовские, киевские и новгородские. А в XIV-XV веках основу денежного хозяйства составлял пражский грош. Белорусское собирательное слово "грошы" берет начало именно от этой монеты. Музею удалось собрать и объединить 6210 пражских грошей.

Беларусь практически избежала монголо-татарского завоевания, но тем не менее среди находок XIV-XV веков на территории страны есть серебряные дирхамы и медные пулы Золотой Орды. Эти монеты также вошли в экспозицию. Не остались без внимания специалистов и старинные фальшивые монеты.

В первой половине XVII века в Великом княжестве Литовском процветает торговля с другими государствами, развивается рынок. В музее можно увидеть западноевропейские талеры. В экспозиции представлена также первая медная монета на территории Беларуси - двойной пенни (торнер). Такой тип монет чеканился в Шотландии в 1632-1633 годах. Появление этой монеты на белорусских землях свидетельствует об образовании шотландской диаспоры в Великом княжестве Литовском.

Во второй половине XVII века на белорусских землях действовал Брестский монетный двор. В музее можно ознакомиться с монетами, которые чеканились там. А диорама позволяет понаблюдать за работой старинного монетного двора - начиная от плавки металла и заканчивая верификацией, учетом и контролем денежной наличности.

Еще один интересный нумизматический комплекс был спрятан в нижней части бутылки из-под шампанского. Это около 80 крупных серебряных монет России, Пруссии, Польши конца XVIII - первой половины XIX века. Исследователи гадают, что стало с его хозяином. По одной из версий, это гусар, который ушел на войну и не вернулся.

В конце XIX века Российская империя переходит на золотой монометаллизм. Вступают в обращение бумаги, обеспеченные золотом, и в любом отделении Государственного банка можно было обменять кредитные билеты на золотые монеты соответствующего достоинства. Рубль становится одной из самых сильных валют мира, но все меняет Первая мировая война, которая наносит удар по финансам империи.

В СССР после денежной реформы 1920-х годов в обращение поступают серебряные рубли и полтинники, а после реформы 1961 года в обращении почти не было монет из драгоценных металлов. Это изменилось благодаря Олимпиаде 1980 года в Москве. Одним из условий ее проведения Международный олимпийский комитет ставил выпуск памятных монет, в том числе из драгоценных металлов. В Музее денег Нацбанка Беларуси хранится коллекция серебряных монет, выпущенных к Олимпиаде.

Во втором зале размещены более современные экспонаты. Именно эта часть выставки была обновлена к юбилею белорусского рубля. С 25 мая 1992 года вышли в обращение расчетные билеты Национального банка Беларуси в дополнение к основной денежной единице - советскому рублю. "Конечно, расчетный билет еще не был национальной валютой. Он планировался к выпуску как многоразовый купон. Но все же две основные задачи он выполнил. Во-первых, восполнил нехватку денежной наличности, во-вторых, защитил потребительский рынок", - говорит Александра Воробьева.

Одна из интересных новинок - проекты денежных знаков, которые разрабатывались как национальная валюта в 1992 году. "У нас есть альбом с проектами наличных денежных знаков - как выпущенных в обращение, так и просто оставшихся в музейном фонде. В частности, можно увидеть проекты банкнот, которые были утверждены, но не выпущены в обращение в связи с изменением государственной символики", - отмечает представитель музея.

Верховный совет Беларуси постановлением от 19 октября 1994 года объявил белорусский рубль единым законным платежным средством в стране. Затем деноминация национальной валюты проводилась в 2000 и 2016 годах. Все эти этапы становления белорусского рубля отражены в экспозиции.

Экскурсия по музею денег - словно прогулка сквозь века. Войны и преобразования, изменения в быту, политическом устройстве, торговле, экономической ситуации - все это оказывало влияние на денежное обращение на белорусских землях.

Валерия ГАВРИЛОВА,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-