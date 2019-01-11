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РЕПОРТАЖ: Первая помощь на II Европейских играх: волонтеры готовы ко всему

Общество 11.01.2019 | 19:09
Европейские игры - 2019 Новости темы Европейские игры - 2019
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Беларусь отсчитывает дни до одного из крупнейших событий в спортивной жизни страны в нынешнем году - II Европейских игр. Готовятся спортивные объекты, гостиницы, транспорт. Настраивается и весь персонал, который будет обслуживать участников и гостей. Волонтеры, которым предстоит работать буквально на передовой событий, изучают карты Минска, историю и справочную информацию, подтягивают иностранный язык и постигают азы первой помощи на практике. Помогают им в этом инструкторы Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста, поучиться у которых хотя бы некоторым жизненно важным навыкам выбрались и корреспонденты БЕЛТА.

"Осенью прошлого года фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и БОКК подписали соответствующее соглашение. Мы как организация, у которой большой опыт в обучении первой помощи, взяли на себя подготовку волонтеров, которые будут дежурить на соревнованиях, в местах массового скопления людей, то есть в самой гуще событий, где чрезвычайные ситуации не редкость. Важно вовремя оказать помощь пострадавшим до прибытия медиков. На сегодняшний день обучено 170 ребят, а к концу апреля текущего года планируем подготовить всего 300 волонтеров. Это студенты ведущих вузов: БГУ, БНТУ, БГУИР, БГЭУ, лингвистического и медицинского университетов и др. Лучшие из лучших", - рассказывает главный специалист Минской городской организации БОКК Оксана Дуденас, встречая нас в учебном классе, где завершается второй день тренинга очередной группы из 10 волонтеров.

Инструктор Красного Креста Василий Скубилов не просто читает лекцию, а обращается к слушателям с вопросом, по каким признакам они бы определили инсульт. И отрадно, что студенты немедицинских специальностей кое-что знают. Например, нужно попросить человека произнести простую фразу, поднять руки (он не сможет этого сделать правильно) или улыбнуться (выйдет асимметричная гримаса). "Если у вас есть хоть малейшее подозрение, вызывайте скорую помощь. Медики уже осмотрят человека более детально, - инструктирует Василий Скубилов. - Первое, что нужно сделать при подозрении на инсульт, - уложить больного так, чтобы он был в состоянии покоя. Если есть рвота, тогда положение должно быть таким, чтобы он не захлебнулся. Ни в коем случае не нужно его самостоятельно куда-то вести. Ждите скорую помощь".

Инсульт, как и инфаркт, судороги, боли в животе - прочие неотложные состояния, при которых очень важна первая помощь. Это одна из тем, которую волонтеры проходят на тренинге не только в теории, но и на практике.

Василию Скубилову помогает волонтер БОКК - врач-терапевт, курсант БелМАПО Ибрахим Адам. Ему интересна волонтерская деятельность, поэтому он прошел в Красном Кресте тренинг по оказанию первой помощи, чтобы уметь действовать в экстремальной ситуации, когда под рукой нет никаких медицинских инструментов и медикаментов. А сейчас сам готовится к тому, чтобы стать инструктором, уже проводит некоторые элементы тренингов.

"Все обучение занимает 8 часов, по четыре за день. И почти 70% времени - практика, которую завершает экзамен в интерактивной, можно сказать, игровой форме. Мы тренируем не только мышечную память, но и подключаем эмоции. Тогда ребята запоминают намного лучше, как действовать в экстремальной ситуации. И главное, они к этому готовы, - отмечает Оксана Дуденас. - То есть мы учим не просто действовать, применять полученные навыки, но и психологически готовим волонтеров. То, что человек в экстремальной ситуации теряется, естественно. Первая стадия психологического шока - ступор. В ходе тренинга ребята учатся справляться с эмоциями и принимать решение о помощи человеку по знакомому алгоритму с четким пониманием того, для чего нужно то или иное действие".

Василий Скубилов - инструктор опытный, который обучал работников самых разных предприятий и учреждений. И некоторым его выпускникам полученные навыки действительно пригодились. "Одна женщина рассказывала, что благодаря этому не растерялась и спасла мужа, когда он дома подавился (была полная непроходимость дыхательных путей). Она, можно сказать, на автомате сделала заученные когда-то действия и спасла человеку жизнь. После этого пришла к нам, чтобы записаться на остальные курсы Красного Креста", - вспоминает Василий Скубилов. Он уверен, что и волонтеры II Европейских игр тоже не растеряются в случае, когда кому-то понадобится их помощь.

После каждого тематического блока инструктор закрепляет выученный алгоритм действий. "Что мы скажем при вызове скорой, когда подозреваем инфаркт?" И студенты наперебой перечисляют: у человека острая боль в груди слева и отдает в какую-то часть тела еще; дышит или не дышит сейчас человек; если без сознания, то как давно; принял ли он какое-то лекарство (разрешено только его собственное, а также аспирин для разжижения крови).

"Кстати, мы гордимся тем, что работаем по новой мировой методологии. Согласно ней показанием к применению сердечно-легочной реанимации является отсутствие дыхания. Пульс не проверяется", - комментирует ход тренинга Оксана Дуденас. Применяется принцип трех органов чувств: слуха, осязания, зрения. Если не видно, как приподнимается грудная клетка, дыхания не слышно и щекой не осязается, пора приступать к срочной реанимации.

Незаметно подкралось и время экзамена. Причем вовсе не такого, который нужно сдавать этим студентам в своих alma mater на очередной сессии. Парни и девушки делятся на группы - часть удаляется за дверь, а остальные начинают распределять роли.

"Кто хочет быть без сознания? Кому порезать руку?" - сыпятся вопросы. Василий Скубилов интересуется у одной из девушек, согласна ли она полежать немного без дыхания. "После экзамена - легко!" - отшучивается та.

Ангелину, студентку медуниверситета, выбирают для пореза руки ножом. "Она точно знает, как будет вести себя человек, которому больно", - считает инструктор. И Оксана Дуденас берется за грим.

"А кто меня будет спасать?" - вдруг подает голос заскучавшая на полу "без дыхания" Вика. "Не волнуйся, кто-нибудь спасет. В любом случае, реанимацию будут показывать не на тебе", - успокаивает Василий.

Наконец, приготовления завершены. В комнату запускают "спасателей", начинается маленький хаос: кто-то бежит к лежащей на полу, вдруг рядом при виде крови еще одна девушка падает в обморок, на кресле причитает "раненая", потрясая ножом в здоровой руке. Кто-то бежит за стерильными повязками, кто-то начинает сердечно-легочную реанимацию, кто-то спохватывается: ведь еще и в 103 надо позвонить. Очень похоже на весь тот сумбур, который обычно сопровождает чрезвычайную ситуацию с присутствием множества людей.

Когда все мнимые пострадавшие спасены, начинается разбор ситуаций в спокойной обстановке. И сами волонтеры вспоминают, что один не заметил сразу провод возле лежащей без дыхания девушки, то есть невнимательно отнесся к осмотру места происшествия и не отодвинул возможную его причину от пострадавшей; второй рисковал заработать гепатит или ВИЧ, накладывая повязку строптивой раненой, предварительно не обезопасив себя. Хотя каверзу подстроила сама "потерпевшая", сказав, что боится крови.

"Это классическая ошибка: многие бросаются обрабатывать кровоточащую рану, забывая о личной безопасности, - отмечает Оксана Дуденас. - Если человек в сознании и может двигаться, надо предложить ему самому наложить повязку, либо подручными средствами защитить себя от попадания крови. Кроме того, в этом случае надо было попросить девушку отложить нож. В шоковом состоянии она могла сделать что угодно, в том числе поранить своих спасителей".

После разбора ребята меняются ролями - и вот уже перед новой группой практически поле боя за жизнь людей: сразу несколько тел на полу, да еще и младенец.

Волонтеры разделяются: кто-то облегчает последствия приступа девушке, кто-то помогает справиться с судорогами парню, кто-то прочищает дыхательные пути малышу, быстро разобравшись, что тот проглотил какой-то посторонний предмет.

И главное, в этот раз скорая помощь приедет к каждому пострадавшему - вызовы поступили, о ситуации медикам доложили четко и понятно.

Третья группа решается на более кровавую драму - с грязной раной руки, осколком стекла, врезавшимся в предплечье, и разбитым в драке носом.

Прибывшим на помощь волонтерам еще приходится разобраться в стонах с разных сторон и агрессивном поведении парня, которого другие пытаются удержать. В конце концов помощь оказана, но снова в ущерб личной безопасности - про контакт с кровью некоторые опять забыли.

Оксана Дуденас тем, кто ошибся, как бы невзначай делает мазок красным на руке со словами "вот ты и заразился". Действует как ушат холодной воды. Теперь в реальной ситуации ребята скорее вспомнят о рисках и будут действовать профессионально.

Как с помощью подручных средств сделать мягкую повязку, как действовать в случае ожога или поражения электрическим током, как правильно помочь при боли в животе , на эти и другие вопросы ребята теперь могут ответить не только словами, но и действием.

После экзамена студенты признаются: что-то из этого они учили в школе, что-то - в институте, но только теперь им уже не так страшно помочь пострадавшему, сделать то, что можешь. Сертификат, который волонтеры получают по окончании тренинга, никак не повлияет на университетский диплом или возможность трудоустроиться по специальности. Но эти знания, не требующие оценки, важны для каждого, уверены молодые люди. И они готовы применить их при первой необходимости.

Екатерина КНЯЗЕВА,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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БОКК, Евроигры, Европейские игры, Минск, репортаж
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