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РЕПОРТАЖ: "Посольство" Одессы в Минске, или Когда еда объединяет

Общество 19.03.2019 | 17:03

Минск присоединится к городам, в которых есть "посольства" Одессы. Такой статус в скором времени получит одно из столичных заведений общепита - ресторация музей-театр "Коммуналка". О планах по сближению искусства, ресторанной культуры и налаживанию коммуникации между людьми из разных стран корреспонденту БЕЛТА рассказал столичный предприниматель, владелец заведения Сергей Кленцов.

"Есть такой проект "Почетные амбассадоры Одессы" - для ознакомления иностранцев с культурным и туристическим потенциалом этого города. Мэрия Одессы предоставляет заведениям, организациям, гостиницам, офисам партнеров, квартирам в разных городах и странах статус "посольства" Одессы. Со дня на день такое свидетельство получит и минская "Коммуналка". Ведь это заведение, куда приходят не просто за едой, а за впечатлениями, погружением в атмосферу Одессы", - пояснил Сергей Кленцов.

За обитой дерматином дверью, действительно, открывается пространство, населенное предметами эпохи коммунального быта с одесским колоритом.

Старинные фотоаппараты и велосипеды, санки и лыжи, часы с боем, коллекция проигрывателей и батареи банок с домашними закатками, открытая проводка с отсылкой к прошлому веку и тазы на стенах. Где-то сушится на веревке белье. Рабочие холодильники 1950-х годов, деревянные комоды, книги, чайники и прочая атрибутика, еврейские народные мелодии, напевы и бодрящий радиоэфир "Одесса-Мама".

Меню и вовсе может кого-то рассмешить: блинчики с мизинчик, карасики - "как у папы", маринованная слива, цаца (маленькая жареная рыбка по рецепту бабушки Сары), танцующая на пите цыпа гриль, три икорки с маслицем и т.п.

А еще шутки и анекдоты повсюду:

- Циля, а шо это у нас сегодня на обед?

- Картошка в депрессии.

- Шооо?

-Ну, пюре. Вроде, картошка как картошка, но такая подавленная...

Гостям, которые заглядывают на огонек в "Коммуналку" вечером, может повезти оказаться в компании местных обитателей. Главный по коммуналке - Аарон Моисеич, "интеллигент детородного возраста", как он сам себя позиционирует. Тетя Сара - "просто шикарная женщина", которая способна уболтать любого.

Эти примечательные персонажи могут совершенно неожиданно подойти к любому посетителю, рассказать анекдот или занимательную историю о своей жизни или пожурить, предложить что-нибудь. По пятницам и субботам вечернюю программу разбавляют живой музыкой колоритные музыканты. Есть и среди штатных официантов персонажи с историей - Пашка Хороший, Женечка с Дерибасовской, а также Супер-Стас - любимец гостей и дамский угодник. "Мы всегда в поиске официантов с актерскими данными, которые влились бы в особый колорит "Коммуналки", - говорит Сергей Кленцов.

Концепт заведения очень быстро позволил превратить его из просто кафе в ресторацию музей-театр. А такой статус нужно оправдывать не только меню и интерьером, но и живым наполнением.

"Как одно из направлений - мы развиваем партнерство с Национальным историческим музеем, который расположен через дорогу от нас. Это сотрудничество мы для себя определили как "духовная пища напротив". Поддерживаем некоторые проекты музея. Одно из недавних мероприятий - участие в организации открытия выставки исторических костюмов и бальных платьев Александра Васильева, который ценит историю, винтажные вещи. А это отличительная черта и нашего заведения", - подчеркивает директор ресторации музея-театра Елена Кузьменкова.

Зайти перекусить и душевно посидеть "на квартиру через дорогу" любят многие посетители музея, особенно иногородние. Ведь в учреждении своего кафе нет. С другой стороны, обитатели "Коммуналки" умеют распиарить плюсы пищи духовной - и по их рекомендации в целях культпросвета отправляются в выставочные залы многие вкусившие хлеба и возжелавшие зрелищ.

Такая схема может оказаться привлекательной и для других культурных учреждений. Руководство ресторации рассматривает возможность заключения аналогичных договоров о взаимном продвижении и сотрудничестве с некоторыми театрами.

Форма своеобразных салонов - когда равное внимание уделяется и хорошей кухне, и атмосфере, эмоциям, культуре - по мнению директора заведения, очень перспективная. В этом направлении они и хотят развиваться. "Будем привлекать актеров, устраивать квартирники, капустники - чтобы было весело, необычно и душевно, чтобы люди могли и отдохнуть, и вкусно поесть", - отметила Елена Кузьменкова.

Ближайшее мероприятие приурочено к Дням франкофонии, которые проходят в Минске. "На самом деле для Одессы французская тема более чем близка. Ведь французы внесли большой вклад в основание этого города. Их культура, романтика, легкость - все это нам близко. И элементы кухни в том числе были ассимилированы, но сохраняют французские отголоски", - пояснила директор по маркетингу Татьяна Корейво.

Так, 20 марта "Коммуналка" превратится не то в уголок прованса, не то в самый центр Парижа. "Романтичная легкая музыка и старые французские фильмы, официанты, облаченные по моде и с особым шармом, которые добавят в речь соответствующих любезностей ("бонжур", "оревуар", "мерси" и т.д.) - все это создаст нужную атмосферу и тональность. А еще к нам заглянет большая группа актеров из Франции, которые постигают в Беларуси тонкости нашей театральной школы. Они устроят театральный концерт, причем сами перевоплотятся в особых гостей "Коммуналки" - потомков известного одесского ресторатора-француза Цезаря Оттона", - анонсировала Татьяна Корейво.

Сам Цезарь Оттон словно будет присутствовать на вечере - в меню есть фирменные блинчики-налистнички с творогом по его рецепту. Шеф-повар "Коммуналки" презентует другие тематические блюда. Таким образом белорусская столица присоединится к общемировой акции, в которой участвуют более 5 тыс. ресторанов, и позволит жителям и гостям Минска ощутить вкус Франции.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Беларусь, культура, Минск, проект, репортаж, туризм, Украина
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