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19 августа 2021, 15:40

РЕПОРТАЖ про тех, для кого цена "белорусского золота" - не просто цифры

Белорусы, если верить статистике, стали есть меньше хлеба. Но ароматные ломти пшеничного, ржаного, отрубного и других сортов - все еще во главе стола. Как знак уважения к тяжелому труду хлеборобов. Раньше про большой каравай говорили, что дается потом и кровью. Попотеть приходится и сейчас, хотя современная техника сделала полевую работу более комфортной. А вот крови хотелось бы избежать совсем, и борьба за это ведется не менее серьезная, чем сама битва за урожай. Прежде всего это забота самого человека - не нарушать технику безопасности, а также руководителя предприятия - создать должные условия труда. Но для дополнительного контроля в жаркую пору уборочной частые гости в хозяйствах - специалисты различных служб, в том числе и в составе мониторинговых групп. С одной такой корреспонденты БЕЛТА выбрались утром в рейд в ОАО "Гастелловское". Хозяйство на хорошем счету, но бдительность не помешает.
По пути начальник Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Александр Ворон рассказывает, что с 1 июля они провели надзорные мероприятия в 15 сельхозорганизациях и пресекли более 470 нарушений требований охраны труда. Приостанавливалась работа 57 машин и механизмов из-за нарушений требований эксплуатации, которые могли привести к несчастным случаям.

"Чаще всего травмы происходят, когда работники занимаются регулировкой, очисткой, устраняют неисправность агрегата при включенном оборудовании. Например, пытаются очистить забившиеся жернова, не заглушив комбайн. Были у нас в прежние годы такие случаи. А во время мониторинга основная доля замечаний приходится на нарушения организационного характера - отсутствуют или не применяются средства индивидуальной защиты, работники не прошли медосмотр, обучение или инструктаж по охране труда. По таким случаям в нынешнюю уборочную по требованию госинспекторов временно отстранялись от работы 163 работника до устранения выявленных нарушений. Оштрафованы 4 должностных лица сельхозорганизаций", - поясняет Александр Ворон.

Итоги работы мобильных групп за это время - в цифрах еще больших. Обследовано 148 организаций, рекомендовано устранить свыше 1,5 тыс. нарушений требований безопасности. Из-за грубых нарушений временно приостанавливалась эксплуатация 89 машин и механизмов и 4 производственных участков, отстранялись от работы 196 работников.
К полю в 55 га (местные называют его "за бетонкой") делегация в составе представителей РОЧС, районной прокуратуры, санслужбы и управления по сельскому хозяйству и продовольствия райисполкома подъезжает, когда комбайны уже замерли в ожидании команды отправиться дальше. Жатву на этом месте они только что закончили.

"Практически завершили уборку зерновых - 1060 га, намолотили 10 тыс. т. Честно говоря, осталось убирать очень много соломы. На сегодняшний день два комбайнера уже пересели на кормоуборочные комбайны, два - уехали на помощь институту картофелеводства в уборке. Мы для них убирали рапс, сегодня уберем зерновые. Соседям же надо помогать. И поедем еще в Ждановичи - там тоже, говорят, нужно подсобить. А люди у меня хорошие, трудолюбивые, понимают, для чего трудятся и для кого, - говорит встречающий нас руководитель ОАО "Гастелловское" Станислав Соколовский. - Сейчас немножечко просохнем - и поедем убирать подворья населения. Осталось убрать сахарную свеклу, кукурузу - 1 тыс. га, картофеля - 48 га. Многие механизаторы пересели на тракторы и сеют рапс - уже пройдено почти 60% посевных площадей, всего будет посеяно 400 га. Чтобы сделать это вовремя, надо поскорее убрать оставшуюся после жатвы солому, которую развозим по фермам для подстилки скоту. Вот на этом поле тоже будет озимый рапс".

При качественном материале и грамотном земледелии и урожайность хорошая - 92 ц/га. Даже по стерни видно, что собрали с поля богато зерна. Техника исправная, люди подготовленные - устроиться в хозяйство можно разве что по конкурсу. "Только вот когда начинали уборку, очень много людей болело COVID-19, и сегодня даже 4 человека отсутствуют. Мы поэтому никого со стороны не привлекали, чтобы лишних контактов избежать. Свои работники понимали, что надо хлеб убрать, трудились изо всех сил. И мы старались их всячески поощрять, чтобы было у них стремление сработать не хуже и в следующем году", - отмечает руководитель.

Какой бы ни была погода - все в равных условиях перед ней. Да, уборка затянулась, много посевов полегло. Но когда коллектив делает все возможное и невозможное для хороших показателей, тогда и результат достойный. С ним и соответствующая зарплата (в "Гастелловском" средняя - порядка Br2 тыс.). А когда по труду вознаграждение, люди улыбаются и немного смущаются от вопросов журналистов - ну что им рассказывать, когда все хорошо и всем довольны.

Для Ивана Шпака, например, это уже 34-я уборочная в "Гастелловском" - сначала комбайнером, потом трактористом и, наконец, водителем. А до этого еще два года школьником подрабатывал в родном Березинском районе - помощником комбайнера. "Не без трудностей, конечно, мы легких путей тут не ищем. Но машина не подвела, не простаивала", - делится водитель. Этим летом он отвез 3,5 тыс. т зерна - и весьма доволен результатом. Заработок выйдет хороший. С жильем проблем нет, питание на уборочной отменное (дважды в день), здоровье тоже не подвело - знай себе работай.

Такой же подход и у комбайнера Валерия Лапцевича. Случалось, конечно, что "Лексион-760" его подводил, но простаивать долго не доводилось. "Мне его дали сразу, как пришел в хозяйство в 2015 году. Комбайн хороший, но даже такая техника не всегда выдерживает нагрузку. Тем более в этом году, когда урожая столько - приходилось потихоньку работать. Представьте: выезжаем в 8 утра, но до 11 ждать приходится, пока роса. А потом выезжаем потихоньку - и пока снова роса не покажется. Выходной - когда дождь".

Агрохимик Владимир Целуйко подтверждает, что нынешний год дался непросто, была затяжная весна. "Для озимых то нормально, особенно там, где поздние посевы. А для яровых сложно было. Боялись потерять урожай, особенно кукурузу. Но она набралась сил, обошлось. Уборка тоже стала одной из самых тяжких на моей памяти. Когда росло - сушило, а как убирать - дождило. Как люди говорят: когда Илья у Бога спросил, когда народу дожди давать, тот отвечал: "Когда просят", а Илья услышал "когда косят". Вот так и сражаемся. Рано уборку не начнешь, надо ждать, пока высохнет. И до позднего вечера - пока роса не появится. Все время, что давала природа для работы, не простаивали", - рассказывает Владимир Целуйко.

Между тем участники мобильной группы наворачивают круги вокруг техники: то жатку со всех сторон осмотрят, то сцепку трактора с 11-литровой бочкой (такие обязательны в поле для пожарной безопасности). Проверяют всю документацию - отметки о прохождении медосмотра перед сменой, инструктажа, допуски к работе людей и техники. Все это - больше сфера интересов госинспектора труда и представителя профильного управления райисполкома. Но и остальные специалисты тоже не отстают.

"Наша задача в принципе - надзор за соблюдением законодательства. Это мы и смотрим в сельхозорганизациях во время уборочной, посевной и не только, - поясняет старший помощник прокурора Минского района Ирина Зорина. - Сейчас смотрим, как работники соблюдают требования пожарной безопасности и законодательство об охране труда. И в отличие от управления по сельскому хозяйству, когда видим нарушения, выносим акт прокурорского реагирования - предписание, представление, официальное предупреждение в адрес руководителя организации. В таком случае устранение нарушений обязательно, иначе последуют штрафные санкции".

Но до такого в ОАО "Гастелловское" не доходит. Проверяющие выдают лишь несколько рекомендаций. Из мелких замечаний - не оборудованный ступенями вход и топчан внутри помещения оператора зерносушильного комплекса. Николай Бурин, на смену которого выпало общение с проверяющими, говорит, что время от времени надо и задержаться после 12-часовой работы - дождаться своего автобуса. На такой случай топчан кстати. А в целом работой Николай доволен, рад, что итальянская сушилка в этом сезоне не подвела, хотя ей уже немало лет. Уже все 4 емкости по 1 тыс. т и склад на 2 тыс. т заполнены почти до отказа. Остатки, убранные недавно и с влажностью 18%, сушатся в щадящем режиме - при более низких температурах. Во дворе комплекса дожидается отправки в теплое жерло небольшая горка "белорусского золота".

"Немного обидно, что закупочная цена у зерна низкая, - замечает Станислав Соколовский. - А ведь в других странах потребность в хлебе в этом году будет высокая. Но мы понимаем, что сперва нужно накормить своих, белорусов. И план по госзаказу в этом году мы уже выполнили, осталось еще около 6 тыс. т на свободный рынок".

Посмотришь на таких сельских трудяг, которые и про бизнес думают, но и интересы своего народа и страны на первое место ставят, - и никогда язык не повернется пренебрежительно отзываться о работе на земле. Жизнь сельских умельцев должна быть наполнена бытовыми радостями не меньше городских, считает глава хозяйства. И потому он озаботился строительством многоквартирного дома для своих работников, уже согласовано выделение земли, разрабатывается проектная документация. Хватит всем 60 очередникам и еще на перспективу останется: бесплатная квартира в собственность по истечении 10 лет работы в организации - заманчивое трудовое предложение. Хотя и сейчас желающих работать и зарабатывать в хозяйстве немало.
Екатерина КНЯЗЕВА,
Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,
БЕЛТА.-0-
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