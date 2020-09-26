РЕПОРТАЖ про учения артиллеристов - на что способны гаубицы, самоходки и "Ураганы"

Почти неделю в жилых домах Осиповичей в Могилевской области звенят окна. Местные жители привыкли к такому необычному "музыкальному" сопровождению - несколько раз в год на полигонах 51-й гвардейской артиллерийской бригады проходят плановые учения. Здесь солдаты срочной службы и резервисты показывают свои умения на контрольных занятиях по управлению ракетными ударами. Корреспонденты БЕЛТА отправились на полигон Осиповичский, чтобы узнать, как стреляют гаубицы и самоходки и что такое "Ураган".

Первое, что мы почувствовали, подъехав к воинской части в Осиповичах, - как земля дрожит под ногами. Кажется, будто неподалеку началось землетрясение. Голова слегка закружилась, а ноги на несколько секунд стали ватными.

"Вы не пугайтесь, это наши ребята стреляют. Скоро привыкнете", - встречает нас заместитель командира 51-й гвардейской артиллерийской бригады подполковник Юрий Ковеня. Именно он поможет нам разобраться в тонкостях и сложностях жизни артиллеристов.

Первым делом мы отправляемся на полигон, где стреляют гаубицы и самоходки. Отличаются они тем, что одна из машин ездит сама, другое орудие - буксируемое. Как отметили солдаты, дальнобойность у них приблизительно одинаковая - около 30 км. Но в народе самоходная система 2С5 считается настоящей снайперской винтовкой артиллериста. Это одно из самых точных орудий в арсенале белорусской армии.

На учения в Осиповичах съехались военнослужащие со всех уголков Беларуси. На полигоне идут последние приготовления. Первыми дают залпы гаубицы, за ними - самоходки. Складывается впечатление, будто попали на съемки фильма, вот только все спецэффекты - реальные.

"У артиллеристов серьезная подготовка. И прежде чем выехать на полигон, они оттачивают свои знания в учебных классах. Каждый расчет - это слаженная команда, четко и быстро выполняющая необходимые действия", - комментирует Юрий Ковеня.

После этого мы поехали дальше - нас ждал "Ураган". Добраться до этих установок оказалось сложно, ведь по дорогам полигона обычная машина не проедет. Потому нас, как настоящих военнослужащих, доставили на место в кузове МАЗа. Тем временем идут последние приготовления ракетчиков, готовятся реактивные системы установок "Ураган". Максимальное количество снарядов у этой машины - 16. Один снаряд весит почти 300 кг, дальнобойность - около 40 км.

И вот подается команда. Буквально за 10 секунд 4 машины выпускают более 3 десятков снарядов. Звук выстрелов для непривыкших ушей - настоящее испытание.

"Наши контрольные занятия - это не просто пострелять. Для начала нужно машины сориентировать, высчитать опасные довороты, и только после этого с разрешения можно приступать к стрельбе, - рассказал командир отделения - топогеодезист 51-й гвардейской артиллерийской бригады Денис Константинов. - Такие учения проходят дважды в год. Я здесь уже во второй раз. Это дает уникальный опыт, помогает применить и отработать все знания на практике. Техника у нас отличная, стреляет хорошо, поломок нет".

Денис Константинов поделился, что скоро закончит срочную службу. Но парню пришлась по вкусу жизнь артиллериста, поэтому он планирует остаться в армии, но уже на контракте. "По образованию я водитель, но в армии попробовал себя в роли топогеодезиста. И, кажется, нашел свое призвание. Это интересная и очень ответственная работа - от того, как ты все подготовишь, зависит, насколько метко будет стрелять боевая машина", - отметил молодой человек.

Заместитель командира батареи 51-й гвардейской артиллерийской бригады Даниил Андрейчик уверен, что такие занятия для артиллеристов - необходимость.

"Сегодня у нас проходит контрольное занятие. Оно показывает готовность наших сил к защите Отечества. Перед этим были занятия с батареями и дивизионами, где мы оттачивали свое мастерство. Солдаты уже в полной мере обучились всем премудростям и поэтому сегодня действовали без промедлений. Чем чаще мы отрабатываем на практике различные нормативы и боевые задачи, тем больше это развивает профессионализм", - поделился Даниил Андрейчик.

Как рассказал командир 51-й гвардейской артиллерийской бригады Алексей Ратушный, осенняя пора для вооруженных сил - всегда насыщенная.

"Осенняя пора - это всегда очень интенсивная боевая подготовка. Сейчас у нас проходят сборы с военнообязанными запаса, резервистами и солдатами срочной службы. Сегодня ведется контрольное занятие по управлению ракетными ударами, кроме того, один из дивизионов участвует в тактическом учении. Такие учения постоянно поддерживают боевую готовность - это неотъемлемая часть нашей жизни. Это плановые мероприятия, которые проходят два раза в год, поэтапная и последовательная подготовка наших вооруженных сил. Сильное государство должно иметь сильную армию, способную защитить суверенитет, территориальную целостность и все то, чего достигла наша страна за время своего существования", - поделился Алексей Ратушный.

Закончив практические занятия, мы вернулись в расположение части. Ведь будни артиллериста - это не только работа на полигоне. У солдат насыщенная жизнь проходит в казармах и учебных классах. Распорядок дня - интенсивный. Подъем в 6 утра, подготовка к занятиям, учеба и непосредственно занятия. По вечерам у молодых людей есть немного свободного времени.

"Условия жизни в казармах хорошие. Мы стараемся поддерживать их на высоком уровне. В казарме есть душ, горячая вода, стиральные машины и многое другое, прошло то время, когда солдаты спали на двухъярусных кроватях", - рассказывает Юрий Ковеня.

Мы познакомились с учебными классами артиллеристов.

"Все классы удобные и современные. Именно здесь солдаты постигают военную науку, разбирают все до мелочей. Ведь от качества подготовки зависит, как они покажут себя на стрельбищах, смогут ли ориентироваться при внештатных ситуациях", - отметил Юрий Ковеня.

Настоящим открытием стал для нас тренажер вождения самоходной гаубицы, где военнослужащие учатся им управлять. Это похоже на ожившую компьютерную игру: ты садишься в кабину, надеваешь шлемофон, тебе задают специальную трассу, управляют погодными условиями. Съехал с дороги - начинает трясти. Все как в жизни. "Вот только пострелять тут нельзя", - шутят военные.

История 51-й гвардейской артиллерийской бригады - яркая и насыщенная. Потому комната боевой славы - место особое.

"История бригады - наше достояние. Многие экспонаты здесь настоящие, вызывают интерес не только у солдат, но и гостей. К нам часто приезжают школьники, которые получают здесь не только знания об армии, но и массу новых впечатлений. Приятно, что интерес к артиллерийским войскам, да и армии в целом у молодого поколения растет. Здесь они могут увидеть, в каких условиях живут современные солдаты, как они учатся и работают. И все приятно удивляются", - отметил Юрий Ковеня.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-